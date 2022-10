Ярый борец за чистоту спорта румынка-теннисистка Симона Халеп попалась на жестком допинге

09:32 26.10.2022 "Карма ее настигла": Халеп не простили издевательств над Шараповой

Авторы:

Ульяна Урбан



Положительная проба экс первой ракетки мира Симоны Халеп - самая громкая допинговая история в теннисе со времен мельдония Марии Шараповой. Несмотря на то что румынка все отрицает, ей припомнили, с какими осуждением она относилась к Маше. По иронии судьбы, тот же спонсор, разорвавший когда-то контракт с Шараповой, может приостановить сотрудничество и с ней.



От Симоны готов отвернуться и спонсор



В пятницу, 21 октября, стало известно, что проба Симоны Халеп, взятая перед US Open-2022, дала положительный результат на роксадустат, который называют аналогом эритропоэтина. В инструкции к препарату сказано, что "ингибитор HIF-пролилгидроксилазы увеличивает эндогенную продукцию эритропоэтина, который стимулирует выработку гемоглобина и эритроцитов". Входит в запрещенный список WADA, и обе пробы Халеп - А и В - подтвердили наличие вещества.



Честное имя Симоны



Экс первая ракетка мира одновременно с официальным сообщением ITIA (Агентство по обеспечению честности в теннисе) написала в социальных сетях, что была шокирована уведомлением, что никогда и нигде не принимала допинг и будет бороться за свое честное имя.



В честности Симоны Халеп готов поклясться не только ее нынешний тренер Патрик Муратоглу ("Я поддерживаю тебя на 100% в этом бою, Симона. До конца"), но и бывший.



Даррен Кэхилл работал с румынской теннисисткой шесть лет, и именно с его помощью она стала первой ракеткой мира (в октябре 2017 года) и выиграла свой первый турнир Большого шлема ("Ролан Гаррос" - 2018). Австралийский специалист обратился к бывшей подопечной через социальные сети: "Нет никаких шансов, что Симона преднамеренно приняла какое-либо вещество из запрещенного списка. Она всегда проверяла, разрешен ли препарат или биодобавка. И если не уверена, то не принимала это".



Кэхилл добавил, что Симона всегда проходила тестирование без жалоб, сколько бы раз ей ни приходилось сдавать пробы. "Честность Симоны безупречна, она уважает соперников и очень любит теннис. Ее честность всегда была ее самой большой силой и самой большой слабостью", - пишет тренер. И, мол, какой вопрос ей ни задавали на пресс-конференциях, она всегда давала искренний ответ. "Мы даже часто смеялись над тем, что она не может солгать даже во благо".



Но поддержал ее не только бывший тренер, но и бывший муж, румынский миллионер Тони Юруц. "Я в шоке и не могу в это поверить. Я знаю Симону три года, и клянусь вам, что эта девушка, моя бывшая жена, одержима одним - честью! Я не знаю, что произошло с тем тестом, но, вероятно, это ошибка. Симона не сделала бы такого, даже если бы ей отрезали руку, чтобы она перестала играть в теннис. Она никогда не пила даже воду, если бутылка не была запечатана. Она открывала ее своей рукой и всегда была осторожна. Она даже витамин С не принимала, не спросив своего врача", - заявил он.



Месть за Машу



Своей привычкой проверять все, что принимаешь, Симона гордилась еще тогда, когда в теннисе грянул скандал с Марией Шараповой. В 2016 году российская теннисистка получила письмо о том, что в ее пробе обнаружен мельдоний.



Мельдоний был внесен в запрещенный список WADA c 1 января 2016 года, а в начале марта Маша созвала пресс-конференцию, на которой сама объявила о положительной пробе и повинилась. Но спуску Шараповой тогда никто не давал, и в первую очередь Симона Халеп, которая утверждала, что лично проверяет обновления WADA каждый год и всегда советуется со знающими людьми, прежде чем что-то принять.



Теннисный мир оказался довольно холоден к Шараповой в марте 2016-го. Симона презрительно отвечала, что она и раньше-то с Шараповой не разговаривала, а уж сейчас и вовсе не о чем. Нелестные отзывы поступали от всех ведущих теннисисток, в том числе от Каролины Возняцки, Анжелики Кербер, Ализе Корне, а Кристина Младенович откровенно рассказала, что в Туре Марию все считают мошенницей: "Она принимает этот препарат уже десять лет, меня очень разочаровывает, когда люди играют с правилами. Ее и так-то не особо любили, она никогда не была ни милой, ни вежливой".



МОШЕННИЦЕЙ МАШУ ШАРАПОВУ НАЗЫВАЛИ ДАЖЕ НА УЛИЦЕ (ОБ ЭТОМ ОНА ПИСАЛА В СВОЕЙ КНИГЕ). ФОТО: DAVID OLLER/EUROPA PRESS/GLOBAL LOOK PRESS

Шарапова получила по полной именно потому, что так и не завела себе настоящих друзей в Туре, оставаясь одиночкой. Новости о Халеп уже пять дней, а никаких осуждающих отзывов от коллег по цеху не прозвучало.



Зато поклонники Шараповой в социальных сетях напомнили румынке весь ее негатив в адрес россиянки и посчитали, что карма - она такая, настигнет всякого. Симоне напомнили, как она была против того, чтобы Шараповой давали wild card по истечению дисквалификации: "Для детей это не очень хороший пример, когда теннисисткам, уличенным в применении допинга, помогают. Я не могу больше ею восхищаться".



"Молчание о бане Симоны за допинг сбивает с толку. Шарапову поносили, издевались, насмехались, а Симона не несет никакой ответственности?"



"Шарапова получила положительный результат на лекарство с недоказанной эффективностью, но ее все осуждали. У Халеп положительный результат на аналог ЭПО (!), но ее все поддерживают".



"Меня так забавляет положительный результат теста Симоны на запрещенный препарат. Эта девушка много чего сказала, когда Шарапова получила положительный результат. Теперь карма ее настигла".



КРИСТИНА МЛАДЕНОВИЧ ПРИЗНАВАЛАСЬ, ЧТО В ТУРЕ ШАРАПОВУ НИКТО НЕ ЛЮБИТ. ФОТО: ALEXANDER KULEBYAKIN/GLOBAL LOOK PRESS/GLOBAL LOOK PRESS

Падение вниз



Интересно, что технический спонсор Халеп Nike готов поступить с румынкой точно так же, как когда-то поступил с Шараповой. Они в 2016-м приостановили сотрудничество с россиянкой и готовы сейчас облегчить банковский счет Симоны на 1,7 млн долларов (именно столько она получала за сезон по контракту), сообщает ProSport.



Финансовое положение Халеп может сильно пошатнуться - это показывает и пример той же Шараповой. Если в 2015 году она была самой высокооплачиваемой спортсменкой мира (и возглавляла рейтинг 11 лет!) с доходом более 29 млн долларов, то в 2016-м упала на второе место, а в 2017-м не попала даже в десятку. Ее доход упал ниже 6 млн долларов в год, поскольку сотрудничество прекратил не только Nike (который, кстати, быстро его возобновил), но и несколько других крупных спонсоров.



Кого тестировали чаще?



Когда Младенович высказывалась о Шараповой, то говорила, что "радует одно: допинговая система работает". Неважно, мол, какого высокого полета ты птица, тебя все равно поймают, если принимаешь. Примерно то же самое кто-то должен был сказать и сейчас, но, кажется, все верят в невиновность Симоны Халеп, которая, кстати, досрочно завершила сезон.



Между тем допинговую систему ITF довольно много критиковали. В частности, за слишком малое количество тестов, а также за то, что слишком много теннисистов пользуются терапевтическими исключениями (в том числе Рафа Надаль и сестры Уильямс).



По данным на 2021 год, самой тестируемой теннисисткой была Барбора Крейчикова (36 раз), за ней Елена Остапенко (30), Ига Швентек (29), Анна Блинкова (22), Арина Соболенко (22) и Дарья Касаткина (21).



А в общей сложности в 2021 году было проведено 6636 тестов, из которых 3621 - во время соревнований, а остальные 3015 - во внесоревновательный период. Кроме того, 4581 анализ был проведен путем тестирования мочи игроков, в то время как только 2055 были анализами крови.



С начала этого года ITIA объявила о дисквалификации девяти человек. Одного из них - чилийца Бастиана Малла - забанили всего на месяц за каннабиоиды. Имена остальных почти никому ни о чем не скажут. Ну разве что Тара Мур, британская теннисистка, на момент бана находившаяся на 83-м месте парного рейтинга.



В ближайшее время мы будем смотреть очередной юридический "сериал" о том, как очередная теннисистка будет доказывать свою невиновность. Как же при всей честности Симоны Халеп это произошло? У экс-теннисистки Пэм Шрайвер есть своя версия. "Остерегайтесь полностью менять свою команду", - написала она в соцсети.



Халеп недавно стала тренироваться у бывшего наставника Серены Уильямс Патрика Муратоглу и действительно сменила почти весь состав своей команды. Источник - МК

