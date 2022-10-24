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Европейские "сады Эдема" превращаются в темные и холодные джунгли, - В.Тетельмин
10:06 26.10.2022

Без российских природных ресурсов стабильное существование мировой экономики невозможно

На прошлой неделе глава европейской дипломатии Жозеп Боррель нарисовал черно-белую картину мира. Он сказал: "Европа - это сад… Большая часть остального мира - это джунгли". Далее испанец Боррель назвал европейцев "привилегированными людьми", из чего следует, что, по его представлению, остальные миллиарды людей обитают в "джунглях" и являются дикарями. При этом дедушка Боррель открыл секрет недавнего благополучия Европы, сказав: "Наше процветание основано на дешевой энергии, поступающей из России". Главный евродипломат мог бы продолжить эту мысль, отметив, например, как хищники из его Евросоюза, нарушая условия "зерновой сделки", вывозят из Украины миллионы тонн дешевого зерна в свои закрома, а не в голодающие страны Африки и Азии. Но об этом главный европейский дипломат промолчал...

Без российских природных ресурсов стабильное существование мировой экономики невозможно

В конце текущего года в Египте должна пройти очередная, 27-я конференция ООН по изменению климата, на которой, я полагаю, кроме жалоб и стенаний, ничего не прозвучит. Если в последние годы Евросоюз на радость всем "зеленым" заметно сокращал эмиссию парниковых газов при одновременном росте экономики, то в этом году процесс европейского энергоперехода развернулся в обратную сторону. Сокращение поставок газа из России и разрушение террористами трех ниток морских магистральных газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" заставляют европейцев вернуться к активному использованию ископаемого топлива. Кстати, в результате устроенной диверсии в атмосферу было выброшено около 750 тысяч тонн сильнейшего парникового газа - метана.

Евросоюз как главный борец с угольной генерацией тепловой и электрической энергии начинает отопительный сезон с того, что вновь растапливает законсервированные угольные котельные. Эту зиму европейцы будут топить печи углем и дефицитными дровами, цены на которые подскочили в три-четыре раза. Страны Запада разом заговорили о невозможности реализовать взятые на себя обязательства по обеспечению "углеродной нейтральности" и невозможности достичь к 2050 году целей Парижского соглашения. Еще год назад на саммите в Глазго Евросоюз критиковал африканские страны за использование угля, а сегодня он сам активно закупает миллионы тонн этого "грязного топлива" в Южно-Африканской Республике.

Своего газа в Европе практически нет, и необходимые им для комфортной жизни 412 млрд кубометров в год они вынуждены покупать. В условиях дефицита газа и заоблачных цен на него лидеры стран ЕС призвали своих членов к совместным закупкам газа для заполнения подземных хранилищ и добровольно сократить потребление газа на 15%. При этом российский газ приобретать будет нельзя. Фактически ЕС создает картель потребителей, которых перестали устраивать законы рынка. В восьмом пакете антироссийских санкций вводится потолок цен на российские углеводороды. Это плохой вариант, с которым не согласны многие члены Евросоюза, но он, видимо, лучший среди всех других вариантов. Что касается России, то наша страна, конечно же, не будет продавать нефть и газ себе в убыток.

В результате Европа вынуждена покупать дорогой американский газ и переносить свое промышленное производство в США. Президент Франции Эмманюэль Макрон возмутился тем, что его страна платит за штатовский газ вчетверо больше, чем платят сами американцы. Прогнозы темпов роста европейского ВВП стремятся в отрицательную область, курс европейской валюты резко падает. Именно этого добивались США - чтобы за счет своего слабеющего конкурента поддержать свою экономику, все больше скатывающуюся в кризис. Курс доллара к рублю тоже резко провалился. Эти некогда крепкие мировые резервные валюты - евро и доллар - существенно ослабляет паразитирующая Украина, которую взяли на полное содержание США и Евросоюз. Мы видим, как на улицах Рима, Парижа, Берлина и других городов Европы поднимаются волны народных протестов, которые поочередно выносят неадекватных премьер-министров из их кресел. К сожалению, адекватность к этим политикам приходит только после их отставки.

А тут весьма некстати для США подоспело решение стран ОПЕК+ сократить добычу нефти на два миллиона баррелей в сутки, отчего цены на американский бензин поползли вверх, а рейтинг Джо Байдена спикировал вниз. Минэнерго США вынуждено дополнительно высвобождать из своих нефтяных резервов 10 млн баррелей. Печатный станок продолжает раздувать пузыри на рынках акций, на рынках недвижимости и государственного долга, отодвигая сроки решения трудно решаемых проблем. Похоже, что приближается то благословенное время, когда США не смогут решать свои экономические проблемы за счет всего остального мира.

После начала спецоперации России на Украине все меняется местами: "сады Эдема", в которых до недавнего времени проживали 500 млн европейцев, постепенно превращаются в темные и холодные джунгли. А в это время сотрудничающие с Россией дружественные страны Азии и арабского мира ожидают по итогам 2022 года хорошие темпы роста экономики: Саудовская Аравия - на 7,5%, Арабские Эмираты - 5,4%, Индия - 6,2%, Иран - 3,7%, опережая в развитии самодовольный Запад.

Европа больше не смывает "желтое": особенности мирового энергодефицита

В день объявления Евросоюзом восьмого пакета антироссийских санкций был подготовлен межгосударственный договор между Россией и Исламской Республикой Иран, который, в частности, предусматривает поставки в Иран миллионов тонн российских углеводородов без всяких ценовых потолков. Через Иран и Каспий развивается международный транспортный коридор Север–Юг, связывающий Россию со странами Персидского залива и Индийского океана. По инициативе России началась работа над созданием на территории Турции крупного газового хаба, который восполнит выпавшие в результате диверсии на "Северных потоках" объемы экспорта природного газа.

Экономика России в условиях жесточайшей блокады со стороны "коллективного Запада" устояла. При этом будущее России не выглядит пессимистическим: перераспределяются потоки энергетического экспорта, формируются новые рынки сбыта зерна и удобрений, углубляется переработка сырья на нашей территории, замещается импорт широкого круга товаров, строится принципиально новый мирный ядерный реактор на быстрых нейтронах. Пока США и страны Евросоюза впадают в рецессию, Россия из нее потихоньку выбирается.

Становится понятным, что в условиях вспыхнувшего энергетического кризиса широко разрекламированная Западом "зеленая" климатическая повестка окажется проваленной. Форсированного отказа стран Евросоюза от угля не происходит, следовательно, достижение целей Парижского соглашения придется перенести как минимум на 2060 год.

Паника в мировой энергетике будет продолжаться, пока спецоперация России на Украине победно не закончится и пока Запад не откажется от самоубийственных санкций против нашей страны. Жизнь показывает, что без российских природных ресурсов и без добрых отношений с нашей страной стабильное существование мировой экономики невозможно.

Авторы: ВЛАДИМИР ТЕТЕЛЬМИН д.т.н., член Общественного совета при Минэнерго РФ

Источник - московский комсомолец
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666767960


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