Казахстан займет у МБРР 346 млн евро. Бюджет рассосался на выборы и праздники

11:10 26.10.2022

Казахстан займет у Международного банка реконструкции и развития 345,7 млн евро для финансирования дефицита бюджета, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Соответствующее соглашение одобрили депутаты Мажилиса на пленарном заседании палаты.



Соглашение о займе на сумму 345,7 млн евро подписано 24 августа. Заем в полном объеме будет направлен на финансирование дефицита бюджета, – рассказал министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев.

По его словам, средства займа позволят поддержать принятые расходы бюджета, в том числе направленные на социальные и другие приоритетные цели государства.



Срок погашения – 11,5 года, включая 2,5-летний льготный период. Ставка вознаграждения составляет EURIBOR + переменный спред. Единовременная комиссия – 0,25% от суммы займа, комиссия за резервирование – 0,25% годовых.



Обслуживание и погашение привлекаемого займа будет осуществляться за счет средств республиканского бюджета в соответствии с финансовыми условиями, установленными в соглашении о займе.



После в кулуарах Мажилиса вице-премьер признался, что у него есть ипотечный кредит.



Тамила Языкова