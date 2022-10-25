Садыр Жапаров снова летит в Астану - на встречу с представителями Евросоюза

12:01 26.10.2022

26 октября 2022, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



Президент Кыргызстана завтра с рабочим визитом посетит Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.



В Астане Садыр Жапаров примет участие в первой встрече лидеров стран Центральной Азии и Европейского союза.



"Лидеры стран Центральной Азии и Европейского союза обсудят вопросы сотрудничества в сфере политики, торговли, транспорта, экологии, безопасности и другие актуальные темы международной повестки. Кроме того, Садыр Жапаров проведет ряд двусторонних встреч на высшем уровне", - сказал заведующий отделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.



В рамках рабочего визита вечером того же дня Садыр Жапаров примет участие в торжественной церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане.