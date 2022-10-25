Данияр Ашимбаев: Языковой вопрос в Казахстане мало связан с национальным...

12:06 26.10.2022

О языках

Данияр Ашимбаев: Знание государственного языка подтвердили 80,1% опрошенных в ходе переписи, но только 49,3% сообщили, что пользуются им



Данияр Ашимбаев, 22 октября



По данным Национальной переписи населения 2021 года, в Казахстане проживает 2,9 млн. русских (15,5% населения).

По регионам:

430978 - ВКО

415705 - Алматы

391718 - Карагандинская область

280577 - Костанайская область

240567 - СКО

229234 - Алматинская область

223712 - Павлодарская область

210769 - Акмолинская область

118376 - Астана

109205 - ЗКО

87965 - Жамбылская область

73379 - Шымкент

67462 - Актюбинская область

31990 - Мангистауская область

30059 - Атырауская область

27926 - Туркестанская область

12324 - Кызылординская область

25,1% русских указали, что владеют казахским языком, а 9,3% - что используют его в повседневной жизни.



Хотелось бы указать, что знание государственного языка подтвердили 80,1% опрошенных в ходе переписи, но только 49,3% сообщили, что пользуются им.

С учетом сведений, приведенных в госпрограмме развития языка, население страны, независимо от национальности, предпочитает русский язык в работе с банками и банкоматами, государственными сервисами, а также при пользовании интернетом, в частности, социальными сетями.



Владение другими языками, такими, как китайский или английский, находится на крайне низком уровне.

Вялотекущее введение латиницы выявило системные дефекты в языковой науке и политике. Разработать адекватный алфавит не смогли (попытки идут до сих пор) при том, что на освоение выделенных бюджетов это никак не повлияло.

Национально озабоченные блогеры выражают свои взгляды опять-таки на русском языке.



Можно констатировать, что языковой вопрос мало связан с национальным. Данные переписи говорят, что треть казахов не владеет казахским языком, но и из тех, кто владеет, многие его не используют. Тут ситуация, конечно, зависит от региона и возрастных групп.



Поборники развития госязыка упирают на гражданский долг, традиции, культуру и т.д. Население кивает и делает так, как удобно ему. Важны критерии функциональности - доступ к информации, удобство коммуникаций, наличие контента, перспективы образования, трудоустройства и карьеры.



К тому же есть очень хороший вопрос эффективности (точнее, неэффективности) государственной политики в целом, не только языковой. Но есть и специфика: большинство "радетелей" являются бенефициарами соответствующих бюджетов и кровно заинтересованы если не в их росте, то хотя бы в стабильном финансировании при нулевой эффективности.



Периодически обсуждаемые адекватные меры по развитию казахского языка остаются на словах.

Попытки решить языковой вопрос средствами миграции и демографии, по сути, стимулируют опережающий рост социальных проблем, о чем "патриоты" стараются не думать.

При обсуждении языкового вопроса важен не "душевный порыв" и эмоции, а здравый смысл.