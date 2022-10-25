Путин сообщил об использовании шантажа и запугивания против стран СНГ

13:26 26.10.2022

Выступая в ходе видеовстречи с руководителями силовых структур и спецслужб стран СНГ, президент России Владимир Путин заявил, что некоторые страны используют тактику шантажа и прямого запугивания "практически на всем пространстве содружества".



По словам Путина, на территории СНГ не прекращаются попытки реализации сценариев "цветных революций", а также "активно используется карта национализма и экстремизма", а также разжигаются прямо угрожающие безопасности всех участников содружества вооруженные конфликты.



До этого Путин сказал, что некоторые геополитические игроки "не гнушается прямыми диверсиями".



Дмитрий Ерусалимский