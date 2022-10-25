КырМинкульт вырубил на 2 месяца сайт "Радио Свобода". За информ-вредительство

15:31 26.10.2022

Минкультуры приостановило работу сайта "Азаттык Медиа" на два месяца

26 октября 2022 - Карыпбай кызы Толгонай



Минкультуры приостановило работу сайта "Азаттык Медиа" на два месяца



Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики приостановило на два месяца работу сайта "Азаттык Медиа". Данная мера обусловлена реагированием на недостоверные материалы в информационном пространстве страны, противоречащие национальным интересам Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



По данным пресс-службы, 16 сентября 2022 года Министерством было установлено наличие видеоматериала на ресурсе "Настоящее время" (подведомственная структура "Азаттык Медиа") под названием "Тяжелые бои на границе Кыргызстана и Таджикистана | АЗИЯ" ( и (https://rus.azattyk.org/a/32037683.html), в эфире которого были применены элементы языка вражды, неподтвержденная информация о якобы нападении кыргызской стороны на Таджикистан, нагнетающая обстановку в обществе информация и вызывающая ненависть, дискриминацию и раскол среди граждан при освещении событий в Баткенской области.



"В этой связи Министерством 17 сентября 2022 года направлено обращение в адрес учреждения "Азаттык Медиа" относительно неукоснительного соблюдения норм действующего законодательства в сфере СМИ и защиты от недостоверной (ложной) информации в интернет-пространстве Кыргызской Республики.



Однако данное обращение было проигнорировано, со стороны "Азаттык Медиа" не был представлен ответ и не приняты соответствующие меры.



Поэтому Министерством в соответствии с частью 3 статьи 3 Закона Кыргызской Республики "О защите от недостоверной (ложной) информации", в адрес учреждения "Азаттык Медиа" было направлено письмо за №12-3/6873 от 24 октября 2022 г., о немедленном (в течение 24 часов с момента обращения) удалении указанного материала.



В ответ на письмо Министерства поступил ответ от учреждения "Азаттык Медиа" о том, что со стороны сайта ведутся соответствующие меры и технические работы по удалению указанного материала с их платформы. Однако, на сегодняшний день данный видеоматериал до сих пор не удален.



На основании изложенного, руководствуясь "Порядком обжалования действий владельца сайта или страницы сайта, удаления недостоверной (ложной) информации и приостановления работы сайта или страницы сайта в связи с распространением недостоверной (ложной) информации в сети Интернет", утвержденным постановлением Кабинета Министров Кыргызской Республики от 8 апреля 2022 года №204, Министерство приняло решение о приостановлении хостинг/интернет провайдерами и операторами связи, работы сайтов "Азаттык Медиа" сроком на два месяца".