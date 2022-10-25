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Турция "по-братски" потребовала у Газпрома скидок и отсрочек
15:52 26.10.2022

Российская компания оказалась в невыгодной переговорной позиции на фоне отказа ЕС от газа из РФ

Анна Седова
Материал комментируют:
Алексей Белогорьев

Турция просит у Газпрома скидки на газ, а также добивается отсрочки по платежам, пишет Financial Times со ссылкой на министра казначейства и финансов республики Нуреддина Небати. Анкаре, по мнению авторов публикации, это необходимо для того, чтобы ослабить давление на турецкую лиру и усилить позиции президента Реджепа Тайипа Эрдогана перед выборами, запланированными на следующее лето.

По словам Небати, в Турции ожидают "хороших новостей" по обоим вопросам - и скидки, и отсрочки. Это позволит республике "очень комфортно" избежать кризиса платежного баланса в следующем году, несмотря на необходимость оплатить импорт энергоресурсов в размере $100 млрд. Небати уверен в успехе, так как считает экономические связи с Россией "добрососедскими" и "законными", даже несмотря на то, что "оппозиционные элементы" внутри и за пределами Турции ставят их под сомнение.

В прошлом году Турция импортировала рекордные 58,7 млрд. куб. м газа. Импорт за 7 месяцев 2022-го остался почти на то же уровне (34,237 млрд куб. м). Россия при этом обеспечивает более 40% поставок газа в республику.

Кроме того, в октябре по предложению президента РФ Владимира Путина была запущена работа по созданию газового хаба в Турции. По словам президент, этот проект выгоден и для Москвы, и для Анкары. Он заключается в строительстве дополнительных веток "Турецкого потока" по дну Черного моря и дальнейшей поставке по ним газа в Европу, а также в создании хаба, который мог бы участвовать в формировании цен на газовом рынке.

Хотя точные параметры проекта пока только обсуждаются и не совсем понятно, есть ли целесообразность в создании такого хаба без участия Европы, министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Денмез заявил, что его строительство уже началось.

Тем не менее, на фоне постепенного прекращения экспорта газа в ЕС (остался только украинский маршрут, через который прокачивается около 40 млн. кубометров в сутки) Турция становится одним из основных газовых партнеров для России. Чем, очевидно, Анкара и решила воспользоваться, затребовав не только скидки, но и отсрочку по платежам.

Интервью турецкого министра 25 октября успел прокомментировать пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, который призвал "не волноваться" из-за требований о скидке. По его словам, желание Турции получить скидку на российский газ и отсрочить платежи за него не выходит за грани разумного, чего нельзя сказать о "санкционных упражнениях коллективного Запада", к которым Анкара не присоединилась.

"Есть мировая конъюнктура для торговли газом, никто не собирается выходить за грани разумного", - заявил Песков, отметив, что в Кремле не видят оснований для обеспокоенности в злоупотреблениях с турецкой стороны. Он добавил, что в Кремле "продолжают разговаривать" с турками как по этим вопросам, так и по вопросам потенциального расширения поставок газа.

Несмотря на слова Дмитрий Пескова, нельзя не отметить, что в переговорах с Турцией по газу, которые и раньше были не самыми легкими, Россия оказалась, мягко говоря, не в самой выигрышной позиции, чем турецкие партнеры не преминули воспользоваться. И особого пространства для маневра у "Газпрома", похоже, нет.

- Конечно, мы в невыгодном положении, - говорит заместитель главного директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов (ИЭФ) Алексей Белогорьев. - Из-за обвального падения экспорта газа в европейские страны Турция осталась для нас единственным крупным рынком в Европе, причем не только на ближайшие месяцы, но и, скорее всего, на ближайшие годы. Анкара это прекрасно понимает, поэтому ее переговорные позиции усилились.

При этом она и раньше была весьма строптивым потребителем, поскольку у нее много источников импорта, и она может себе это позволить. У Турции есть большие недозагруженные мощности по приему сжиженного природного газа, растущий импорт из Азербайджана и серьезные планы по увеличению добычи собственного газа в Черном море буквально со следующего года.

Если говорить о долгосрочных перспективах, весьма вероятно увеличение поставок иранского трубопроводного газа, могут начаться поставки израильского газа и даже поставки из Иракского Курдистана. То есть Турция достаточно диверсифицированная страна в том, что касается источников поставок газа, и эта диверсификация с годами только увеличивается. Поэтому "Газпрому" последние годы очень сложно было конкурировать на этом рынке.

С одной стороны, если взять средние показатели российских поставок в Турцию, они более-менее стабильны и составляют 25−27 миллиардов кубометров в год. Но, с другой, были и провальные годы, когда экспорт резко снижался из-за ценового диспаритета. Когда спотовые цены на газ в Европе были очень низкими в 2019-2020 годах, а цены "Газпрома" были привязаны к нефтяной корзине, то российский газ был дороже СПГ, и Турция резко снижала его потребление.

Ценовой вопрос всегда был для Турции основным, и она умеет торговаться. Практически все переговоры по энергетическим вопросам между Россией и Турцией включают в себя пункт о предоставлении каких-то скидок на газ, в крайнем случае, отсрочек в оплате. Здесь ничего нового нет, более того, я уверен, что именно это было основной (с турецкой точки зрения) темой переговоров 12−13 октября. Для российской стороны важнее было обсудить создание газового хаба, но турецкая делегация приезжала не для этого.

"СП": - Придется ли Газпрому соглашаться на условия Анкары?

- Думаю, на какие-то уступки Газпром точно пойдет, хот бы по отсрочке платежей, так как финансовое положение компании это позволяет. Что касается скидок, это более сложный вопрос. Когда говорят о скидках на газ, есть два подхода. Либо это фиксированная скидка к текущей цене, либо изменение формулы ценообразования. В данном случае не очень понятно, чего хочет Турция.

Газпром, как правило, негативно относится к любым фиксированным скидкам и пересматривает саму формулу. Такой вариант возможен и сейчас, другое дело, что Турции сложно определить, что для нее лучше - меньше привязки к спотовому рынку и больше привязки к нефтяному или нет. В ближайшие год-два нефть была бы более выгодной, но что будет с 2025 года со спотовыми ценами - неизвестно.

На мой взгляд, Турция в итоге достигнет своих целей, так как переговорная позиция Газпрома заведомо слабее. Более того, такое положение вещей останется надолго.

"СП": - Страны сейчас активно работают над созданием газового хаба в Турции, Россия не может использовать эту тему для усиления своей переговорной позиции? Например, пригрозить выйти из проекта?

- Предложение России состоит из двух частей - строительство газового хаба, который является многогранным понятием, и строительство нового экспортного газопровода в страны ЕС транзитом через Турцию. По какому из этих двух вопросов сейчас идет работа, о которой говорят турецкие чиновники, сказать сложно.

Потенциал по созданию физического газового хаба у Турции есть, благодаря ее удачному географическому положению. Но для создания торгового хаба нужны гораздо более серьезные усилия, устойчивая финансовая система и желание поставщиков и потребителей на нем работать. В лучшем случае Турции удастся выполнить эту амбициозную задачу к 2030-м годам. Россия, конечно, может в этом помочь, но в основном все зависит от самой Турции, и участие Москвы здесь совсем не обязательно.

Что касается строительства газопровода, для него должны быть гарантии спроса, причем спроса со стороны Евросоюза, потому что другого рынка там нет. Но в текущих условиях надеяться на такие гарантии - это выдавать желаемое за действительное.

Даже если не принимать во внимание политическую ситуацию, такой газопровод может быть построен и введен в эксплуатацию только в 2025-2026 годах, а к этому времени появятся новые СПГ-мощности, и потребность в российской газе в ЕС снизится. Так что я бы крайне осторожно относился к этому проекту.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666788720


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