От Муйнака до Андижана предлагается создать Узбекский "зеленый пояс" в 1500 км

15:55 26.10.2022

От Муйнака до Андижана предлагается создать "зеленый пояс" в 1500 км



Разработчики проекта генплана Ташкента до 2045 года предложили создать "зеленый пояс" протяженностью 1500 км, который протянулся бы от Муйнака до Андижана. Сделать это вполне реально, считают авторы документа. Реализация стратегии поможет развить прилегающие к "зеленому поясу" села.



