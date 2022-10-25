 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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От Муйнака до Андижана предлагается создать Узбекский "зеленый пояс" в 1500 км
15:55 26.10.2022

От Муйнака до Андижана предлагается создать "зеленый пояс" в 1500 км

Разработчики проекта генплана Ташкента до 2045 года предложили создать "зеленый пояс" протяженностью 1500 км, который протянулся бы от Муйнака до Андижана. Сделать это вполне реально, считают авторы документа. Реализация стратегии поможет развить прилегающие к "зеленому поясу" села.



Разработчики проекта генерального плана Ташкента до 2045 года ("Газета.uz" описывала его в деталях) предложили концепцию создания "зеленого пояса" Узбекистана.

Об этом на презентации документа в субботу заявил один из авторов стратегии, заместитель директора по градостроительству и научным проектам института "ТошкентбошпланЛИТИ" Саидазим Шарипов.

"Ленту" предлагается протянуть от Муйнака до Андижана. Протяженность "зеленого пояса" может составить 1500 км.

"Это вполне реализуемо, потому что на высохшем дне Арала уже высажен саксаул, он достаточно вырос", - сказал Саидазим Шарипов.

Он добавил, что аналогичные проекты уже реализуются в мире. Проект Африканского союза "Великая зеленая стена" по состоянию на 2019 год был реализован на 15%. Он предполагает высадку деревьев от атлантического побережья континента до Красного моря. Протяженность пояса составит почти 7800 км, а ширина - 15 км. Цель проекта - остановить расширение пустыни Сахары.

Другой пример из мировой практики - высадка "зеленого пояса" Европы протяженностью 12,5 тысяч км.

По словам Саидазима Шарипова, протянуть "зеленый пояс" можно вдоль железной дороги через прилегающие села. Реализация проекта, как ожидается, будет способствовать развитию деревень. Они смогут предоставлять услуги по принципу эко-деревень.

Как мы уже писали, проектом генплана Ташкента до 2045 года предусмотрено создание "зеленого пояса" вокруг столицы протяженностью 130 км. Саидазим Шарипов отметил, что такая задача была и в предыдущих генеральных планах Ташкента, однако не реализовывалась.

Источник - Газета.uz
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