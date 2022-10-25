 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 26.10.2022
19:02  Как нейтрализовать спутники Илона Маска?
18:49  В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах - 15 погибших
18:42  NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
15:55  От Муйнака до Андижана предлагается создать Узбекский "зеленый пояс" в 1500 км
15:52  Турция "по-братски" потребовала у Газпрома скидок и отсрочек
15:51  "Евразийские интеграционные проекты: cостояние и перспективы развития". Анонс научной конференции в Москве. 27-28.10
15:43  Конец блатной мурзилки? Обвиненной в вымогательстве Собчак дали сбежать в Литву

15:36  Турция начинает выкручивать руки миллеровскому Газпрому
15:31  КырМинкульт вырубил на 2 месяца сайт "Радио Свобода". За информ-вредительство
13:26  Путин сообщил об использовании шантажа и запугивания против стран СНГ
12:06  Данияр Ашимбаев: Языковой вопрос в Казахстане мало связан с национальным...
12:01  Садыр Жапаров снова летит в Астану - на встречу с представителями Евросоюза
11:10  Казахстан займет у МБРР 346 млн евро. Бюджет рассосался на выборы и праздники
10:24  Использованный полит-кандом Гуайдо: Запад отказался от венесуэльского оппозиционера, - А.Умрихин
10:06  Европейские "сады Эдема" превращаются в темные и холодные джунгли, - В.Тетельмин
09:32  Ярый борец за чистоту спорта румынка-теннисистка Симона Халеп попалась на жестком допинге
09:07  США не решаются ужесточить энергетические санкции. Себе дороже, - National Interest
08:58  JP: Пакистан вопреки желанию США готов заключить нефтяную сделку с Россией
08:50  Как в США усмирили бунт "пророссийских" политиков, - Геворг Мирзаян
08:32  Тюркский алфавит становится инструментом экспансии, - Виктория Панфилова
08:31  Новая команда Си Цзиньпина напугала толстосумов, - Владимир Скосырев
08:22  "Семь лун Маали Алмейды". Букеровскую премию по литературе получил романист Шехан Карунатилака из Шри-Ланки
08:20  Джо Байден пришелся не ко двору. Саудовское королевство бросило вызов США, - Къ
08:18  Какой вид примет война США и Китая? - Даг Бендоу
07:54  Рос-оппозня пытается размножаться. Экс-главред "Дождя" Зыгарь женился на актере Жан-Мишеле Щербаке
07:29  Тыграйские сепары в Эфиопии близки к капитуляции
00:22  Как создавался Советский Узбекистан (история), - Хуснут Мухсумадьен
00:18  Анкара и Баку не видят места России на Южном Кавказе, - Юрий Рокс
Вторник, 25.10.2022
22:44  В Казахстане впервые после 13-летнего перерыва отмечают День Республики
21:53  Таалайбек Кулмендеев - новый глава Союза кинематографистов Кыргызстана
20:41  Незамеченная революция. О русском реакторе на быстрых нейтронах, - Сергей Переслегин
19:46  В Туркменистане переименовали города и села, носившие имена бывшего президента и его матери
17:58  В Африке убит сбежавший туда известный пакистанский журналист-оппозиционер Аршад Шариф
17:54  18 брюмера Си Цзиньпина. Итоги XX съезда Компартии Китая
17:50  Протесты в Молдове обостряются. Что дальше? - София Русу
17:43  В Кыргызстане опять нехватка угля, - ВБ
17:27  Ставший премьером Риши Сунак назвал дочь русским именем, - МК
15:59  Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет - экологи
15:57  Возвращение Трампа изменит политику США по Украине, - Роберт Фарли
15:55  Financial Times: Европа переживет эту зиму – если повезет...
15:53  Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины, - П.Акопов
15:52  Турецкий путь российского газа: европейский рынок нельзя бросать добровольно
15:41  Новые хокимы в Андижанском (Бахтиер Маматкаримов) и Гурленском районах (Умрбек Жуманиязов) Узбекистана
15:32  К выборам готов: Трамп намерен покончить с Джо Байденом и "сумасшедшей Пелоси"
14:28  Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин?
12:26  "Двойные стандарты" подрывают патриотический настрой в российском обществе, - Сергей Удальцов
11:17  Тайваньский ключ к американской диктатуре. Победа в "войне за чипы" будет стоить дорого
11:00  New York Post: Фирма Хантера Байдена получила из России от коллег-жуликов 100 млн долларов
10:18  Голод и геноцид: двуликий идол борьбы за ресурсы через призму биологических процессов, - В.Тимаков
10:14  Бишкек. Массовые задержания. Сотрудники милиции препятствуют работе журналистов
10:10  В Киргизии митингуют "за" и "против" политики Жапарова, - В.Панфилова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
  
NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
18:42 26.10.2022

Вашингтон договорился с Эр-Риядом, что тот повлияет на решение ОПЕК+ и картель нарастит добычу нефти. Однако Саудовская Аравия выполнила лишь часть сделки, а затем неожиданно поддержала сокращение производства, пишет NYT

Саудовская Аравия и США в мае заключили секретную сделку по увеличению добычи нефти, но Эр-Рияд обманул ожидания Вашингтона и сорвал договоренности, со ссылкой на источники сообщила The New York Times.

Как пишет издание, о сделке сообщили американские высокопоставленные чиновники. По их словам, сделка состояла из двух частей. Первая часть предполагала, что Саудовская Аравия ускорит переход к увеличению добычи ОПЕК+ на 400 тыс. барр. в сутки, перенеся его с сентября на июль и август. А затем Эр-Рияд договорится, чтобы картель объявил о дальнейшем наращивании добычи на 200 тыс. барр. в сутки ежемесячно начиная с сентября и по декабрь.

2 июня ОПЕК+ объявила, что увеличит квоту по добыче нефти на июль и август до 648 тыс. барр. в сутки ежемесячно, перенеся на эти месяцы сентябрьский рост. Таким образом первая часть сделки была выполнена, пишет NYT. В тот же день Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден, в ходе предвыборной кампании обещавший сделать Саудовскую Аравию "страной-изгоем", вскоре совершит туда визит.

После этой встречи США были уверены, что сделка идет по плану и саудовские власти ею довольны. Однако в сентябре ОПЕК+ объявила о "ничтожно малом увеличении добычи" на 100 тыс. барр. в сутки, что, по словам американских чиновников, составляло только половину обещанного Эр-Риядом, пишет издание. Затем, 5 сентября, ОПЕК+ объявила, что сократит добычу на 100 тыс. барр. в сутки, отказавшись от ранее объявленного увеличения.

WSJ сообщила о насмешках саудовского принца над Байденом
Политика

После этого до США дошла информация, что Саудовская Аравия "может заставить" ОПЕК+ объявить о резком сокращении добычи на встрече 5 октября. В связи с этой информацией американские чиновники встретились с саудовским принцем Мухаммедом ибн Сальман Аль Саудом и его братом, министром энергетики Абдулазизом бин Сальман Аль Саудом. По словам официальных лиц США, на встрече принц Мухаммед заверил, что сокращения добычи не будет. Однако четыре дня спустя власти Саудовской Аравии уведомили Вашингтон, что страна поддержит сокращение на встрече ОПЕК+, пишет NYT.

В итоге 5 октября ОПЕК+ объявила, что с ноября страны - участницы соглашения сократят добычу нефти на 2 млн барр. в сутки. Это снижение - рекордное с 2020 года. Источники Reuters сообщали, что инициатива исходила от России на фоне падения нефтяных цен и высокой волатильности рынка.

После решения ОПЕК+ Вашингтон решил пересмотреть отношения с Эр-Риядом. Саудовская Аравия отвергает обвинения в том, что ее действия были политическими. "Решение ОПЕК+ было чисто экономическим и было принято единогласно государствами-членами [организации]", - подчеркнул министр иностранных дел Саудовской Аравии Фейсал бен Фархан.

Виктория Полякова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666798920


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 октября 2022 года №1050
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2022 года №1057
- Казахстан и Россия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
- О языках
- Попытка номер два
- 25 октября 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Стартовала работа предвыборного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева
- Досаев у Токаева: о чем говорили аким и президент?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  