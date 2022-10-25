В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах - 15 погибших

18:49 26.10.2022

Террористы открыли стрельбу у мавзолея Шах-Черах в иранском Ширазе, 15 человек погибли, еще десятки получили ранениями, сообщает Fars.



По данным агентства, среди погибших как минимум один ребенок, двое нападавших уже задержаны, поиски третьего продолжаются.



Мавзолей Шах-Черах был воздвигнут в 14 веке. Название мавзолея по-персидски означает "Повелитель света", внутри он отделан уникальной зеркальной мозаикой. Считается, что здесь находятся могилы двух братьев Ахмеда и Мохаммеда, сыновей Муссы аль-Кадима. Также мавзолей используется как мечеть и является местом настоящего религиозного паломничества для мусульман-шиитов.



Илья Пламенев