Как нейтрализовать спутники Илона Маска?

19:02 26.10.2022

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 26.10.2022 |



Обеспокоенность КНР развертыванием сети спутников Starlink вызвана возможностью их использовании для наведения гиперзвукового оружия



На днях китайская газета South China Morning Post опубликовала статью Chinese physicists simulate nuclear blast against satellites, в которой сообщается, что китайские физики смоделировали возможность нанесения точечного ядерного удара, способного уничтожить спутники Илона Маска Starlink.



Исследование вызвано обеспокоенностью Пекина по поводу потенциальной угрозы Starlink национальной безопасности КНР.



Автор исследования, военнослужащий Народно-освободительной армии Китая, физик-ядерщик Лю Ли в китайском научном журнале Nuclear Techniques рассказал о создании модели для расчета вывода из строя тысяч спутников Илона Маска. С этой целью предлагается взорвать атомную боеголовку мощностью 10 мегатонн на высоте 80 км в мезосфере Земли, которая начинается с высоты в 50 км и простирается до 90 км, причем до линии Кармана (100 км), где начинается космос, остается еще 20 км.



Подрыв боеголовки прямо на орбите спутника неэффективен, так как продукты распада образуются в ограниченном объеме, что не даст нужного поражающего эффекта. Кроме того, радиоактивные частицы будут захвачены магнитным полем Земли и создадут радиоактивный пояс, который будет угрожать всем космическим аппаратам.



Взрыв на высоте 80 км, где еще есть достаточно воздуха, образует радиоактивное облако, которое за пять минут поднимется на высоту 500 км и распространится на площадь в 140 тысяч квадратных километров. Спутники при прохождении через него выйдут из строя.



Воздействие радиации вызовет в наночипах электронной аппаратуры спутника индукцию так называемых темновых паразитарных токов, иначе говоря, шумов, которые сделают спутник простым куском железа. По мнению китайских военных физиков, одной боеголовкой можно вывести из строя сотни и тысячи спутников на заданной орбите и не нанести ущерб дружественным аппаратам.



Предложенная китайскими физиками модель взрыва, как сообщает South China Morning Post, в точности копирует поведение радиоактивного облака в ходе высотных ядерных испытаний, проведенных США в 1950-60-х годах в районе Гавайских островов.



27 августа 1958 года США взорвали первую ядерную бомбу на большой высоте (эксперимент Argus). Боеголовка мощностью 1,7 килотонны была подорвана на высоте 170 км. Целью испытаний было изучение возможностей перехвата и вывода из строя советских ракет и глушения переговоров противника без разрушений на Земле.



Запущенный перед ядерными испытаниями спутник "Эксплорер-4" обнаружил образование высокорадиоактивных поясов, которые двигались вокруг Земли под влиянием магнитного поля планеты и вызывали полярные сияния в южных широтах, не только над Гавайями, но и в противоположной точке Земли – у острова Фиджи.



Самый мощный космический ядерный взрыв был произведен американцами 9 июля 1962 года. Запущенная с помощью ракеты "Тор" боеголовка W-49 мощностью 1,4 мегатонны была взорван над атоллом Джонстон в Тихом океане. В радиусе 1500 километров от взрыва вышло из строя уличное освещение. Электромагнитный импульс вывел из строя телевизоры и радиоприемники. На протяжении семи минут в небе стояло сильное зарево, которое было видно даже в Новой Зеландии в семи тысячах километрах от эпицентра.



После Карибского кризиса Советский Союз провел свои ядерные испытания в космосе. С 27 октября 1961 года по 11 ноября 1962 года в интересах противоракетной обороны была осуществлена серия высотных космических взрывов под кодовым названием "Операция-К". В ходе операции было проведено пять ядерных взрывов из которых лишь один не космический. Основной целью операции было изучение поражающих факторов высотного ядерного взрыва и других явлений, сопровождающих его. При каждом испытании ядерный заряд доставлялся на заданную высоту баллистической ракетой Р-12 с отделяемой головной частью.



Для измерения возникших после взрыва искусственных радиационных поясов были запущены спутники "Космос-3", "Космос-5" и "Космос-7".



Во время взрывов на Земле не было звука ударной волны, была видна лишь яркая вспышка, словно появилось второе солнце. Эти испытания позволили впервые получить данные о влиянии ядерного взрыва на такой высоте на радиосвязь. Также были выработаны методы обнаружения высотных маломощных ядерных взрывов на расстояниях до нескольких тысяч километров.



Во время одного из испытаний в Карагандинской области детекторы зафиксировали скорость изменения индукции геомагнитного поля в три раза большую, чем во время самых сильных геомагнитных бурь. Сильнейшее электромагнитное излучение во время взрыва вызвало сильные радиопомехи системы ПВО в радиусе 1000 км, силовой кабель, зарытый на глубине в один метр, полностью вышел из строя. Произошло множество коротких замыканий и пожаров в электроприборах.



В 1996 году был подписан Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Страны, ратифицировавшие договор, обязались не возобновлять испытаний ядерного оружия. Не подписавшие договоры Индия и Пакистан провели последние ядерные испытания в 1998 году. Подписавшая договоры о нераспространении ядерного оружия и ограничении ядерных испытаний КНДР дезавуировала их и с 2006 по 2017 год провела шесть ядерных испытаний.



Обеспокоенность КНР развертыванием сети спутников Starlink вызвана в числе прочего возможностью их использовании для наведения ударов гиперзвукового оружия.



С начала СВО спутники Starlink применяются ВСУ для связи между подразделениями и наведения оружия, дронов и артиллерии в ходе боестолкновений с российской армией. Кроме того, эти спутники могут оказывать массированное информационное воздействие на население отдельных стран, даже целого континента в рамках таких пентагоновских проектов, как Minerva и Embers, созданных для управления протестами. Недавно обнародованы сведения о проекте "Социальный лазер", который курируется британской разведкой МИ-6. Проект предполагает масштабное информационное воздействие средствами нейролингвистического программирования (НЛП) на население стран-мишеней. Инструментом "социального лазера" могут служить те же "мирные" спутники Илона Маска.



Именно с целью поддержки инициированных извне протестов Илон Макс запустил спутниковый интернет Starlink в Иране.



Таким образом, США разворачивают гонку космических вооружений, причем используют для этого якобы мирные спутники, переходя "красные линии" не только для России, но и для Китая и Ирана.



По мнению экспертов российского Центра проблем стратегических ядерных сил, в случае выхода из Договора о нераспространении Россия и Китай могут возобновить испытания ядерного оружия в космосе и положить конец использованию Соединенными Штатами космоса в военных целях.