Сенат Польши признал российские власти "террористическим режимом"

19:33 26.10.2022

26.10.2022



Польский Сенат одобрил резолюцию о признании властей России "террористическим режимом". Как сообщила пресс-служба верхней палаты парламента, в голосовании приняли участие 85 сенаторов и все они поддержали документ, осуждающий "агрессивные" действия РФ на Украине.



В документе также "содержится призыв ко всем странам, выступающим за мир, демократию и права человека, признать власти РФ террористическим режимом".



В ходе обсуждения политики заявили, что российские Вооруженные силы якобы атакуют гражданские объекты, применяют пытки к военнопленным и мирным жителям, похищают украинских детей, насильно депортируют украинцев в дальние регионы России и т.п.



Сенат призвал международное сообщество оказать всемерную поддержку Международному уголовному суду, расследующему дела виновных в преступлениях на Украине, и выразил благодарность польскому народу и правительству за помощь украинским беженцам.



Стоит отметить, что резолюция Сената является символической, ни к чему не обязывающей формой парламентского выражения мнения о текущих внутренних или внешних событиях. Она не является нормативным актом. Как правило, такие бумаги призваны либо поддержать действия правительства, либо обратить внимание властей на какую-то проблему.



Тем временем польские наемники, воюющие на стороне Украины, уничтожили несколько боевиков запрещенного в РФ "Правого сектора"*, пытавшихся заставить поляков наступать на Кременском направлении в Донбассе. Как рассказал полковник полиции ЛНР Виталий Киселев, российская армия нанесла сокрушительный удар по украинским подразделениям, прорывавшимся в Кременную. По его словам, "после нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед", считая нецелесообразным находиться в наступающих частях. Иностранные бойцы настаивают, чтобы вперед шли отряды территориальной обороны. "Часты разборки с нацистами, ведь они заставляли наемников идти наравне с тербатами. В этот раз также на разбор приехали представители "Правого сектора". По нашим данным, поляки частично "утилизировали" любителей Бандеры", - заключил он.



Ранее Эстония и Латвия признали Россию "страной-спонсором терроризма". 10 мая террористическим государством нашу страну объявила Литва. Недавно ПАСЕ приняла резолюцию о признании политического режима в РФ "террористическим".



С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины и защите мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. США и их сателлиты называют это "неспровоцированной агрессией", вводят в отношении Москвы различные санкции и поставляют Киеву вооружение. На стороне Украины воюют иностранные наемники. Недавно стало известно, что в Николаев прибыли военные из Франции и Грузии. Украинские силовики с Западной Украины тем временем заняты рейдами в городе, в ходе которых выявляют "неблагонадежных" лиц.



РФ же продолжает идти к поставленным целям. Российская армия наносит удары высокоточным оружием исключительно по объектам военной инфраструктуры, гражданскому населению ничего не угрожает. Москва также намерена предать суду военных преступников. Россия не раз подчеркивала, что цели СВО, несмотря ни на что, будут достигнуты.