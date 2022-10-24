 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.10.2022
00:28  Знает ли Путин, где найти замену офшорной элите? - Виталий Аверьянов
00:07  Рамзан Кадыров объявил джихад (священную исламскую войну) укро-бандеровцам
00:05  Почему спортсмены уезжают из Таджикистана? - Сайфиддин Караев
00:01  Международный трибунал над США за геноцид японцев необходим
00:00  Когда диктатор Си прихлопнет AliExpress
Среда, 26.10.2022
19:02  Как нейтрализовать спутники Илона Маска?
18:49  В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах - 15 погибших

18:42  NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
15:55  От Муйнака до Андижана предлагается создать Узбекский "зеленый пояс" в 1500 км
15:52  Турция "по-братски" потребовала у Газпрома скидок и отсрочек
15:51  "Евразийские интеграционные проекты: cостояние и перспективы развития". Анонс научной конференции в Москве. 27-28.10
15:43  Конец блатной мурзилки? Обвиненной в вымогательстве Собчак дали сбежать в Литву
15:36  Турция начинает выкручивать руки миллеровскому Газпрому
15:31  КырМинкульт вырубил на 2 месяца сайт "Радио Свобода". За информ-вредительство
13:26  Путин сообщил об использовании шантажа и запугивания против стран СНГ
12:06  Данияр Ашимбаев: Языковой вопрос в Казахстане мало связан с национальным...
12:01  Садыр Жапаров снова летит в Астану - на встречу с представителями Евросоюза
11:10  Казахстан займет у МБРР 346 млн евро. Бюджет рассосался на выборы и праздники
10:24  Использованный полит-кандом Гуайдо: Запад отказался от венесуэльского оппозиционера, - А.Умрихин
10:06  Европейские "сады Эдема" превращаются в темные и холодные джунгли, - В.Тетельмин
09:32  Ярый борец за чистоту спорта румынка-теннисистка Симона Халеп попалась на жестком допинге
09:07  США не решаются ужесточить энергетические санкции. Себе дороже, - National Interest
08:58  JP: Пакистан вопреки желанию США готов заключить нефтяную сделку с Россией
08:50  Как в США усмирили бунт "пророссийских" политиков, - Геворг Мирзаян
08:32  Тюркский алфавит становится инструментом экспансии, - Виктория Панфилова
08:31  Новая команда Си Цзиньпина напугала толстосумов, - Владимир Скосырев
08:22  "Семь лун Маали Алмейды". Букеровскую премию по литературе получил романист Шехан Карунатилака из Шри-Ланки
08:20  Джо Байден пришелся не ко двору. Саудовское королевство бросило вызов США, - Къ
08:18  Какой вид примет война США и Китая? - Даг Бендоу
07:54  Рос-оппозня пытается размножаться. Экс-главред "Дождя" Зыгарь женился на актере Жан-Мишеле Щербаке
07:29  Тыграйские сепары в Эфиопии близки к капитуляции
00:22  Как создавался Советский Узбекистан (история), - Хуснут Мухсумадьен
00:18  Анкара и Баку не видят места России на Южном Кавказе, - Юрий Рокс
Вторник, 25.10.2022
22:44  В Казахстане впервые после 13-летнего перерыва отмечают День Республики
21:53  Таалайбек Кулмендеев - новый глава Союза кинематографистов Кыргызстана
20:41  Незамеченная революция. О русском реакторе на быстрых нейтронах, - Сергей Переслегин
19:46  В Туркменистане переименовали города и села, носившие имена бывшего президента и его матери
17:58  В Африке убит сбежавший туда известный пакистанский журналист-оппозиционер Аршад Шариф
17:54  18 брюмера Си Цзиньпина. Итоги XX съезда Компартии Китая
17:50  Протесты в Молдове обостряются. Что дальше? - София Русу
17:43  В Кыргызстане опять нехватка угля, - ВБ
17:27  Ставший премьером Риши Сунак назвал дочь русским именем, - МК
15:59  Урановые рудники на севере Казахстана никем не охраняются уже 20 лет - экологи
15:57  Возвращение Трампа изменит политику США по Украине, - Роберт Фарли
15:55  Financial Times: Европа переживет эту зиму – если повезет...
15:53  Постсоветскому пространству пора готовиться к тому, что будет после Украины, - П.Акопов
15:52  Турецкий путь российского газа: европейский рынок нельзя бросать добровольно
15:41  Новые хокимы в Андижанском (Бахтиер Маматкаримов) и Гурленском районах (Умрбек Жуманиязов) Узбекистана
15:32  К выборам готов: Трамп намерен покончить с Джо Байденом и "сумасшедшей Пелоси"
14:28  Зачем Россия покупает у Ирана много газовых турбин?
12:26  "Двойные стандарты" подрывают патриотический настрой в российском обществе, - Сергей Удальцов
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Когда диктатор Си прихлопнет AliExpress
00:00 27.10.2022

24 октября 2022,

Отказавшись от принципа сменяемости власти, Пекин смещает акцент с экономической экспансии на укрепление "китайского мира".

Высочайший съезд, проведенный в духе "власть выше прибыли", не мог не напугать рынки.
Высочайший съезд, проведенный в духе "власть выше прибыли", не мог не напугать рынки.
ХХ съезд Коммунистической партии Китая продолжался всю прошлую неделю. И вот все важные решения приняты, торжественные речи отзвучали, дружные аплодисменты отгремели. Почему же по завершении этого эпохального события, к которому так долго готовились в КНР и за которым так пристально следили в остальном мире, вдруг резко обвалился китайский фондовый рынок?

Как говорится, "ничто не предвещало". Нынешний китайский лидер добился всех поставленных целей - Си Цзиньпин, который остается у власти с 2013 года, избран генсеком партии на третий пятилетний срок (вопреки ограничению, введенному еще Дэн Сяопином), он расставил на ключевые посты своих не просто сторонников, а преданных единомышленников, провел нужные поправки в устав партии. Казалось, все прошло гладко, и даже инцидент с прежним лидером страны Ху Цзиньтао, которому помогли вне расписания покинуть президиум съезда, многие склонны считать заранее срежиссированной постановкой.

Власть крепка как никогда, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи! И китайцы действительно принялись за дело - засучив рукава, они первым делом отправили в нокдаун фондовую биржу.

На торгах в понедельник почти на три процента упал китайский фондовый индекс CSI 300, который отслеживает динамику акций крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, а индекс Hang Seng China Enterprises снизился на сразу на 7,42%, достигнув 5019,96 пункта - как во время финансового кошмара 2008 года. Такого резкого падения не было за все время существования этого индекса, который начал рассчитываться в 1994 году.

Что же столь страшное прозвучало на съезде, что так напугало инвесторов? Поправки в устав КПК по преобразованию китайской армии страны "в одну из сильнейших в мире" и слова о необходимости "решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня"? Но вроде бы и без того было ясно, что мятежный остров никто не оставит в покое. Washington Post, вот, пишет, что Си Цзиньпин добился концентрации власти, которая не наблюдалась со времен Мао Цзедуна и "демонстративно противопоставляет Китай Западу". Но это новость уже даже не второй свежести.

Разгадка, как оказалось, в другом - в сигналах, которых от товарища Си и его соратников китайцы так и не дождались. Рассказывая в интервью "Росбалту" о главных ожиданиях перед съездом, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил, что Си Цзиньпину "конечно, придется объяснить, почему идет такое резкое торможение роста ВВП страны". Востоковед при этом напомнил про волнения в Китае, связанные с банковским сектором, ипотекой, обманутыми вкладчиками, которые "все вместе составляют негативный фон".

Реакция рынка показывает, что должных объяснений никто не услышал. Зато китайцы поняли, что их Компартия твердо решила продолжить политику "нулевой терпимости" к продолжающей гулять по стране заразе. При этом драконовские антиковидные меры стали как раз одной из главных причин, по которой эпоха бурного роста ВВП в Китае давно забыта, а за благо ныне считается балансирование на грани рецессии.

Вопросы вызывает и выбор нового китайского "главного по экономике". Предрешенное назначение главой Госсовета (китайского правительства) 63-летнего главы Шанхайского горкома КПК Ли Цяна нарушает прежде нерушимый партийный принцип, согласно которому будущий премьер должен проработать в Госсовете хотя бы один пятилетний срок.

Ли Цян действительно не имеет опыта руководства экономикой в общегосударственном масштабе, зато он хорошо известен в Китае не только как близкий соратник Си Цзиньпина, но и как партийный чиновник, железной рукой загнавший 25-миллионный Шанхай в жесточайший ковидный локдаун, буквально парализовавший вторую столицу Китая.

Однако партия не только не подвергла его критике (пусть не за грубые ошибки, а хотя бы за чрезмерное усердие), но и отправила на повышение. Напутствия "продолжайте в том же духе, дорогой соратник Ли Цян", в стенограмме съезда не найти, но создается впечатление, что китайцы что-то подобное услышали вполне отчетливо.

А ведь новому китайскому премьеру, который заступит на пост в марте 2023 года, чтобы избежать яркого провала (угодив в компанию к Лиз Трасс), придется осваивать совсем иные управленческие практики, помимо "тащить и не пущать". Иначе не совладать с теми проблемами, которые накатываются на китайскую экономику волна за волной. Это и тот же заглохший рост ВВП, и не утихающая технологическая битва с США, да и пузырь на рынке недвижимости (размером с дирижабль) никуда не делся. Справится ли, со своим-то опытом?

Наконец, ничто не говорит о том, что в Пекине готовы сменить гнев на милость и вновь повернуться лицом к крупнейшим отечественным технологическим компаниям, прежде выполнявшим роль сверкающей витрины "капитализма по-китайски". Иначе говоря, продолжится (а то и усилится) давление государства на отбившихся от рук IT-гигантов. И не беда, что на кону благополучие таких мегамонстров, как Alibaba, Baidu или Xiaomi - в 2021 году они уже теряли сотни миллиардов долларов рыночной стоимости после грубого "наезда" китайского национального интернет-регулятора. Так что, не ровен час, вновь ополчится товарищ Си на товарища Ма, да и приберет к рукам AliExpress.

Шутки шутками, но китайские власти уже было чуть не национализировали Alibaba (онлайн-ритейлера, принадлежего миллиардеру Джеку Ма и владеющего AliExpress). Почему бы не повторить теперь, когда вся власть в одних руках?

Михаил Макаров

Источник - rosbalt.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666818000


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Накануне Дня Республики Президент подписал Указ о присуждении государственных наград
- Указ Президента Республики Казахстан от 14 октября 2022 года №1050
- Указ Президента Республики Казахстан от 22 октября 2022 года №1057
- Казахстан и Россия отмечают 30-летие установления дипломатических отношений
- О языках
- Попытка номер два
- 25 октября 2022 года состоялось заседание Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан
- Стартовала работа предвыборного штаба кандидата в Президенты Касым-Жомарта Токаева
- Досаев у Токаева: о чем говорили аким и президент?
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  