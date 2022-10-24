Когда диктатор Си прихлопнет AliExpress

00:00 27.10.2022

24 октября 2022,



Отказавшись от принципа сменяемости власти, Пекин смещает акцент с экономической экспансии на укрепление "китайского мира".



Высочайший съезд, проведенный в духе "власть выше прибыли", не мог не напугать рынки.

Высочайший съезд, проведенный в духе "власть выше прибыли", не мог не напугать рынки.

ХХ съезд Коммунистической партии Китая продолжался всю прошлую неделю. И вот все важные решения приняты, торжественные речи отзвучали, дружные аплодисменты отгремели. Почему же по завершении этого эпохального события, к которому так долго готовились в КНР и за которым так пристально следили в остальном мире, вдруг резко обвалился китайский фондовый рынок?



Как говорится, "ничто не предвещало". Нынешний китайский лидер добился всех поставленных целей - Си Цзиньпин, который остается у власти с 2013 года, избран генсеком партии на третий пятилетний срок (вопреки ограничению, введенному еще Дэн Сяопином), он расставил на ключевые посты своих не просто сторонников, а преданных единомышленников, провел нужные поправки в устав партии. Казалось, все прошло гладко, и даже инцидент с прежним лидером страны Ху Цзиньтао, которому помогли вне расписания покинуть президиум съезда, многие склонны считать заранее срежиссированной постановкой.



Власть крепка как никогда, цели ясны, задачи определены, за работу, товарищи! И китайцы действительно принялись за дело - засучив рукава, они первым делом отправили в нокдаун фондовую биржу.



На торгах в понедельник почти на три процента упал китайский фондовый индекс CSI 300, который отслеживает динамику акций крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской фондовых биржах, а индекс Hang Seng China Enterprises снизился на сразу на 7,42%, достигнув 5019,96 пункта - как во время финансового кошмара 2008 года. Такого резкого падения не было за все время существования этого индекса, который начал рассчитываться в 1994 году.



Что же столь страшное прозвучало на съезде, что так напугало инвесторов? Поправки в устав КПК по преобразованию китайской армии страны "в одну из сильнейших в мире" и слова о необходимости "решительно пресекать и сдерживать сепаратистские силы, выступающие за так называемую независимость Тайваня"? Но вроде бы и без того было ясно, что мятежный остров никто не оставит в покое. Washington Post, вот, пишет, что Си Цзиньпин добился концентрации власти, которая не наблюдалась со времен Мао Цзедуна и "демонстративно противопоставляет Китай Западу". Но это новость уже даже не второй свежести.



Разгадка, как оказалось, в другом - в сигналах, которых от товарища Си и его соратников китайцы так и не дождались. Рассказывая в интервью "Росбалту" о главных ожиданиях перед съездом, директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов отметил, что Си Цзиньпину "конечно, придется объяснить, почему идет такое резкое торможение роста ВВП страны". Востоковед при этом напомнил про волнения в Китае, связанные с банковским сектором, ипотекой, обманутыми вкладчиками, которые "все вместе составляют негативный фон".



Реакция рынка показывает, что должных объяснений никто не услышал. Зато китайцы поняли, что их Компартия твердо решила продолжить политику "нулевой терпимости" к продолжающей гулять по стране заразе. При этом драконовские антиковидные меры стали как раз одной из главных причин, по которой эпоха бурного роста ВВП в Китае давно забыта, а за благо ныне считается балансирование на грани рецессии.



Вопросы вызывает и выбор нового китайского "главного по экономике". Предрешенное назначение главой Госсовета (китайского правительства) 63-летнего главы Шанхайского горкома КПК Ли Цяна нарушает прежде нерушимый партийный принцип, согласно которому будущий премьер должен проработать в Госсовете хотя бы один пятилетний срок.



Ли Цян действительно не имеет опыта руководства экономикой в общегосударственном масштабе, зато он хорошо известен в Китае не только как близкий соратник Си Цзиньпина, но и как партийный чиновник, железной рукой загнавший 25-миллионный Шанхай в жесточайший ковидный локдаун, буквально парализовавший вторую столицу Китая.



Однако партия не только не подвергла его критике (пусть не за грубые ошибки, а хотя бы за чрезмерное усердие), но и отправила на повышение. Напутствия "продолжайте в том же духе, дорогой соратник Ли Цян", в стенограмме съезда не найти, но создается впечатление, что китайцы что-то подобное услышали вполне отчетливо.



А ведь новому китайскому премьеру, который заступит на пост в марте 2023 года, чтобы избежать яркого провала (угодив в компанию к Лиз Трасс), придется осваивать совсем иные управленческие практики, помимо "тащить и не пущать". Иначе не совладать с теми проблемами, которые накатываются на китайскую экономику волна за волной. Это и тот же заглохший рост ВВП, и не утихающая технологическая битва с США, да и пузырь на рынке недвижимости (размером с дирижабль) никуда не делся. Справится ли, со своим-то опытом?



Наконец, ничто не говорит о том, что в Пекине готовы сменить гнев на милость и вновь повернуться лицом к крупнейшим отечественным технологическим компаниям, прежде выполнявшим роль сверкающей витрины "капитализма по-китайски". Иначе говоря, продолжится (а то и усилится) давление государства на отбившихся от рук IT-гигантов. И не беда, что на кону благополучие таких мегамонстров, как Alibaba, Baidu или Xiaomi - в 2021 году они уже теряли сотни миллиардов долларов рыночной стоимости после грубого "наезда" китайского национального интернет-регулятора. Так что, не ровен час, вновь ополчится товарищ Си на товарища Ма, да и приберет к рукам AliExpress.



Шутки шутками, но китайские власти уже было чуть не национализировали Alibaba (онлайн-ритейлера, принадлежего миллиардеру Джеку Ма и владеющего AliExpress). Почему бы не повторить теперь, когда вся власть в одних руках?



Михаил Макаров