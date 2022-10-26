Международный трибунал над США за геноцид японцев необходим

00:01 27.10.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 26.10.2022 |



14 процентов японцев с пониманием относятся к применению против их страны атомных бомб



С предложением учредить и провести международный трибунал, который мог бы дать правовую оценку американской атомной бомбардировке японских городов Хиросимы и Нагасаки, Сергей Нарышкин впервые выступил еще в 2015 году, в бытность председателем Государственной думы. Тогда инициатива была поддержана специалистами по международному праву, историками, дипломатами. С тех пор он отстаивает эту идею.



Будучи председателем Российского исторического общества, Нарышкин отмечал: "На мой взгляд, бесспорно одно: способ, избранный в 1945 году США, не опирался ни на соображения гуманности, ни на военную необходимость".



Тогда он задался вопросом, каковы были бы юридические последствия, "если бы гитлеровский режим среди прочих преступлений уничтожил бы, скажем, с помощью химического оружия, доступного в то время, еще ряд городов Европы… Разве это не стало бы отдельным пунктом Нюрнбергских обвинений? Конечно, стало бы". Однако атомные бомбардировки Японии – единственные в истории человечества – "предметом рассмотрения международного военного трибунала до сих пор не стали", констатировал Нарышкин, добавив, что "у преступлений против человечности нет сроков давности".



Осуждающий варварское преступление США, ради чисто политических целей убивших, по разным источникам, от 300 до 500 тысяч мирных жителей Хиросимы и Нагасаки, международный трибунал до сих пор не проведен. А потому на опросах и сегодня около 60 процентов американцев поддерживают созданную в 1945 году американскими властями версию о том, что, нанеся атомные удары по японским городам, правительство США спасло-де жизни миллиона своих парней, обреченных на гибель в кровопролитных сражениях в битве за японскую метрополию. Более того, 14 процентов японцев, если не одобряют, то с пониманием относятся к применению атомных бомб, ибо они якобы "не допустили советского вторжения на Японские острова".



И эту версию отстаивают не какие-то маргиналы. Известен случай, когда ее публично озвучил в 2007 году тогдашний министр обороны Японии Фумио Кюма, кстати, выходец из Нагасаки. Выступая в университете Рэйтаку, он сказал: "9 августа 1945 года на Нагасаки была сброшена атомная бомба, чтобы заставить Японию сдаться и помешать Советскому Союзу, вступив в войну, оккупировать (японский) архипелаг… Я не обижаюсь на Соединенные Штаты. К счастью, Хоккайдо не был оккупирован. В худшем случае он был бы захвачен Советским Союзом".



Заявление Кюмы возмутило японцев, и он был отправлен в отставку. Однако версия о спасении Японии в результате атомных бомбардировок от расчленения страны на оккупационные зоны продолжает существовать и использоваться в антисоветской, ныне антироссийской пропаганде. При этом немногие японцы знают, что план оккупации острова Хоккайдо и обширной северо-восточной части основного острова страны Хонсю советскими войсками разрабатывался не в Москве, а в Вашингтоне.



Сегодня, когда через 60 лет после Карибского кризиса из-за политики США и Великобритании мир вновь поставлен на грань ядерной войны, предложение Нарышкина приобретает дополнительную актуальность.



"Уверен, что вся бесчеловечность и несоразмерность содеянного очевидна и для властей США. Но вместо того, чтобы верно осмыслить историю, они, по сути, просто не хотят о ней вспоминать", – говорил Нарышкин. Он убежден, что такое поведение продиктовано вовсе не интересами мира и безопасности, а соображениями "национального престижа". "Нынешние власти хотят скрыть не трагедию Хиросимы и Нагасаки – это сделать невозможно, налицо лицемерие и цинизм американских правителей… Ведь их поведение бросает тень и на современную американскую политику, сохранившую, конечно же, преемственность, с той же самой идеологией исключительности, собственной непогрешимости и самонадеянной силы", – считает директор СВР России.



Он справедливо отмечает, что политическое и моральное осуждение правителей США за совершенное в августе 1945 года злодеяние и сегодня имело бы значение, явилось бы предупреждением американским "горячим головам" и их неуравновешенным украинским союзникам, зовущим нанести по России "превентивный ядерный удар".



"Рассуждая о большой ядерной проблеме, стоит, конечно, вспомнить и выучить все уроки. А они начались еще раньше, чем Карибский кризис – на 17 лет… Это военное преступление (атомные бомбардировки японских городов), преступление против человечности осталось безнаказанным. Если бы тогда человечество вынесло справедливый приговор в отношении политического и военного руководства Соединенных Штатов Америки, то, я уверен, человечество получило бы очень надежную прививку от "ядерной болезни", – заявил в интервью Нарышкин.



В связи с этим хочу поведать читателям, как, начиная с 1945 года, администрации США делали все от них зависящее, чтобы избежать критики за применение ядерного оружия, которое в условиях вступления в войну с Японией Красной армии не имело никакого военного смысла.



Американские оккупационные власти в Японии с самого начала пресекали любую критику атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. У нас в стране мало известны факты о том, что по приказу возглавлявшегося генералом Дугласом Макартуром штаба оккупационных войск японцам запрещались любые исследования последствий атомных бомбардировок, нанесенного ущерба, документальные фильмы, публикации о взрывах в Хиросиме и Нагасаки в японских СМИ. Японской пропаганде предписывалось изображать США как "хорошую страну", освободившую японцев от милитаристов.



Немногие знают об инциденте с публикацией 18 сентября 1945 года в одной из ведущих газет Японии "Асахи симбун" заявления видного политического деятеля, будущего премьер-министра Итиро Хатоямы о том, что применение американцами атомных бомб явилось "военным преступлением, нарушившим международное право". Газета было наказана оккупационным штабом – на время был запрещен ее выход. Затем американцами был составлен "пресс-код" с перечнем 30 тем, которые японцам было запрещено затрагивать в СМИ. Вводилась жесткая цензура на любую критику Соединенных Штатов и политику штаба оккупационных войск.



И хотя формально в 1952 году Япония получила от США и их союзников "суверенитет и независимость", внутренняя цензура у японских политиков и журналистов сохраняется до сих пор. Это проявляется, в частности, в том, что в выступлениях высокопоставленных деятелей, включая премьер-министра, на ежегодных церемониях поминовения жертв атомных бомбардировок не принято называть виновников трагедии Хиросимы и Нагасаки – Соединенные Штаты Америки.



Такая политика сознательного замалчивания дает поразительные результаты. На собственном опыте убеждался, что часть японских школьников на вопрос, какая страна сбросила на японцев атомные бомбы, начинает путаться и даже… называет Советский Союз.



Поэтому следует поддержать инициативу Сергея Нарышкина и провести международный трибунал над США за расчетливое, хладнокровное испепеление в атомном огне сотен тысяч беззащитных людей во имя достижения политической цели – запугать монополией на ядерное оружие мир и добиться американской гегемонии.



КОШКИН Анатолий Аркадьевич – Председатель Научного совета Российского военно-исторического общества (РВИО), доктор исторических наук, профессор Института стран Востока.