Укрозомби. Как тотальная пропаганда зомбирует население Украины, - Владимир Малышев

00:02 27.10.2022 Укрозомби. Как тотальная пропаганда зомбирует население Украины

Владимир Малышев

25.10.2022

Укрозомби

Наблюдая за ходом СВО на Украине, нельзя не признать, что ВСУ сопротивляются упорно, с фанатичной яростью. За исключением "Азовстали" в Мариуполе пока не было ни одного случая массовой сдачи украинских солдат в плен, да и население в тылу тоже не проявляет пока явных признаков сопротивления киевскому режиму. Одним только террором националистов, заградотрядами, запретом всех оппозиционных партий и СМИ, даже наркотиками, которыми пичкают солдат ВСУ перед атаками – такого не объяснишь.



А все дело в том, что западные специалисты по оболваниванию населения применяют на "незалежной" известные геббельсовские приемы тотальной пропаганды, но уже с использованием современных технических средств, в том числе интернета и социальных сетей.



Как считает итальянская газета Giornale, ключевую роль в этом сыграл сам Зеленский, используя приемы своей прежней профессии шоумена, умение оказывать влияние на толпу, а также его прежняя команда из "Квартала-95", активистов которой он расставил на ключевые посты в органах массовой пропаганды.



Одновременно были созданы многочисленные команды блогеров, непрерывно генерирующих видео- и текстовые пропагандистские мемы, внушающие населению веру в победу украинских войск и направленные на дискредитацию российской армии, политического руководства России, и российского народа, как такового.



Для ведения этой пропаганды на международную аудиторию, отмечает газета, было задействовано более 150 агентств по связям с общественностью всего мира, прежде всего Запада, которые приняли участие в этом "пропагандистском блице".



"Чтобы добиться консенсуса сообщества пользователей в международном масштабе, пропагандировать сопротивление в Киеве и поддержать боевой дух граждан, – пишет штатный аналитик Giornale Андреа Мураторе, – украинские учреждения и даже большие группы частных лиц используют мемы, оригинальные видеоролики и анимацию для предоставления своего повествования широкой аудитории".



Неофициальным" аккаунтом украинского интернет-сообщества является твиттер-профиль @Uamemeforces ("Ukraine Meme Forces"), насчитывающий около 330 тысяч подписчиков в социальной сети и специализирующийся на издевательствах над Москвой и ее амбициями по завоеванию страны. Поток военных мемов, размещенный в Интернете или распространенный через приложение для безопасного обмена сообщениями Telegram, которое стало популярным средством общения в стране после вторжения, помогает украинцам справляться со своим мрачным положением с юмором, который часто переливается в черную сатиру… Сопротивление и бравада идут рука об руку".



В качестве примера аналитик приводит такой мем, направленный на то, чтобы показать, что Украина собирается атаковать Крым, а потому "советует" россиянам его не посещать: "Если они не хотят неприятно жарких летних каникул, мы советуем нашим уважаемым российским гостям не посещать украинский Крым. Потому что никакое количество солнцезащитного крема не защитит их от вредных последствий курения в неразрешенных местах".



"Изображать Украину как страну-победительницу - лишь одна из целей социальной пропаганды Киева", – отмечает Tag43. С этой точки зрения "важно также деморализовать граждан России". От Twitter* до Telegram наступление идет по всем направлениям. Задействованы десятки активных каналов, в том числе Offensive Ukraine с почти 100 000 подписчиков.



Пропагандистскими интернет-мемами и видео-роликами, созданными с использованием циничного стеба в духе "Квартала-95", иронических насмешек, наглых издевок, наполнены буквально все сообщения о ходе военных действий даже на сайте официального агентства Украины УНИАН. Там российскую армию постоянно называют "ордой орков", "русней", "рашистами", "кацапским народцем", российских солдат – "лаптями", а, говоря о Москве, используют уничижительный термин "где-то на болотах". Пишут, будто в "оккупированных" российской армией городах и поселках, солдаты якобы воруют унитазы и даже батареи отопления, грузят их на танки и увозят, потому что, мол, в России их никогда не видели и т.п. Российских лидеров и военачальников называют не по фамилиям, а используя оскорбительные прозвища: Рамзан Кадыров у них – Рамзанка Дыров, губернатор Херсонской области Владимир Сальдо – Сосальдо, президент Белоруссии Лукашенко – Вусатый таракан и т.д.



Публикуют, например, фото убитых русских солдат в сопровождении такой циничной подписи: "Как же смачно! Были два орка – стало два пакета. И маладаая не узнает, каков у орка был конец!"



Или размещают фотографию пирамиды гробов с такой подписью: "Ой, а что это такое привезли в Херсон для кацапив? Неужели аналоговнетные плавсердства для форсирования Днепра? А, так это гробы! Простите, не узнали…".



Наглая, настырная, предельно грубая пропаганда, оболванивающая население Украины и западную аудиторию, приобрела сегодня на Украине поистине тотальный характер. Она уже фактически превратила солдат ВСУ и почти все население страны в неспособных рационально мыслить зомби, разжигая в них самые низменные инстинкты и звериную ненависть к России.



Однако на Западе именно этим довольны. Использовать мемы во время войны может показаться странным, но в 2022 году они стали неотъемлемой частью коммуникации, отмечает Giornale. "Мемы сегодняшнего дня – это плакаты вчерашнего дня, которые помогают поддерживать усилия захваченной нации в международном масштабе, обладая замечательной способностью проникновения", – делает вывод Андреа Мураторе.



При этом понятно, что кураторы этой яростной информационной войны на Украине, как и у ВСУ, – одни. Это – США, Великобритания и другие страны НАТО. Как замечает MintPress News, экс-посол США в России Майкл Макфол так описал сеть пиар-профессионалов и лоббистов президента "незалежной": "Эти люди вокруг мистера Зеленского – его посредники и собеседники. Они взаимодействовали с американскими элитами и американскими медиа длительное время".



"Со старта спецоперации украинские военные пытаются создать себе имидж маленькой армии, которой противостоит российский Голиаф, – пишет MintPress News. – Чтобы укрепить такой имидж, Киев наладил сложную сеть пропаганды, которая включает в себя языковые рекомендации, тезисы и сотни пропагандистских постеров, многие из которых содержат фашистскую символику и восхваляют неонацистов. За всем этими пиар-усилиями стоит армия иностранных консультантов, лоббистов из Вашингтона и связанных со спецслужбами СМИ.



Фундамент этой системы пропаганды – международный пул пиар-компаний, которые напрямую работают с министерством иностранных дел Украины. К украинскому пропагандистскому блицкригу присоединилось более 150 пиар-агентств. Их возглавил сооснователь агентства PR Network Ники Регаззони и топ-консультант по пиару Фрэнсис Ингрэм. Последний ранее работал с британской консерваторской партией, а ныне заседает в совете британского правительства по стратегии и развитию связей с общественностью.



"Нам выпала привилегия координировать усилия по поддержке украинского правительства, - сказал Ингрэм PRovoke Media. - Агентства выделили целые команды, чтобы поддержать Киев в информационной войне. Наша поддержка Украины продолжится и дальше".



МИД Украины выпустило инструкцию для пиар-агентств с ключевыми тезисами, разрешенными словами и рекомендуемым контентом для ультраправой и неонацистской пропаганды. Ее разработал Ярослав Турбил. На своей странице в Linkedln он описал себя как главу Ukraine.ua – украинского портала по международным коммуникациям. Турбил работал во многих "гражданских" организациях, тесно связанных с правительством США и агентством Internews, которое, в свою очередь, сотрудничает с американскими спецслужбами под брендом продвижения свободы слова.



Геббельсовская пропаганда в годы Второй мировой войны, такая же грубая и примитивная, оказалась тогда эффективной – население Германии полностью подчинилось ее влиянию. Берлин немцы, даже когда их разгром уже не вызывал никакого сомнения, обороняли с невероятным упорством. Зомбированная этой тотальной пропагандой так же ведет себя сегодня и киевская солдатня.



Украинские военные будут продолжать сопротивление, пока существует созданная при поддержке Запада пропагандистская машина, констатировал депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай в интервью "Украина.ру".



Он подчеркнул, что на сегодняшний день боевой дух ВСУ поддерживается двумя способами. "Дичайшей агитацией и пропагандой относительно того, что вот-вот наступит "перемога", и они победят, – разъяснил Бородай. – Второе, это уникальный американский эксперимент с этими боевыми действиями. Понятно, что мы ведем спецоперацию, но против нас идет тотальная война на уничтожение". И, как отмечает парламентарий, западная пропаганда, превратившая солдат ВСУ в неадекватных зомби, ее следствие. Источник - stoletie.ru

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