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Хан(м)ские замашки. Аким Улытауской области Абдугалиулы и его персональный автобус
00:03 27.10.2022

В соцсетях организовали кампанию в защиту акима Улытауской области

АНАСТАСИЯ БАГРОВА
Среда, 26 Окт 2022,

Авторы публикаций доказывают, что Абдугалиулы имел право сесть в отдельный автобус на взлетной полосе аэропорта Жезказгана
В пятницу, 21 октября, мы опубликовали материал про акима Улытауской области Берика АБДЫГАЛИУЛЫ. Его подловил блогер на выходе из самолета в аэропорту Жезказгана. Акиму подали микроавтобус на взлетную полосу, чтобы он мог доехать до терминала, в то время как остальные пассажиры садились в общий. Блогера это возмутило, он в грубой форме обратился к Абдыгалиулы, и тот поехал со всеми пассажирами. Другие пассажиры даже защищали Берика Абыдыгалиулы от нападок блогера, который никак не мог остановиться. Он проводил акима до выхода из аэропорта и зафиксировал, как тому открыли дверь в машину, прокомментировав сцену так: "Слуга открывает дверь, хозяин сел в машину "Мерседес".

Мы обратились в пресс-службу акимата области, где нам сообщили, что сам Абдыгалиулы не просил отдельный транспорт. Это была инициатива от аэропорта, который принадлежит компании "Казахмыс".

- Владельцем аэропорта Жезказгана является ТОО "Корпорация "Казахмыс". В бюджете области финансовых средств на сопровождение руководства области с использованием привилегированных транспортных средств не предусмотрено. Соответственно, встреча акима области была инициативой руководства аэропорта. В целом, заявляем, что в ходе своих командировок глава региона всегда пользуется общим пассажирским автотранспортом воздушной гавани города. Поэтому он согласен, что обязан ездить со всеми. Кроме того, следует отметить, что глава региона регулярно встречается с населением области и еженедельно принимает граждан, - сказали в акимате.

Если забыть про блогера, то понятно, что крайними аким назначил своих постоянных партнеров в работе и одного из главных доноров региона - "Казахмыс". То, с какой легкостью это произошло, конечно, заставляет задуматься. Однако аким не должен был принимать бесплатное одолжение, поскольку чиновникам запрещено получать подарки или какие-либо услуги.

Эту историю можно было и забыть после выходных, как обычно это бывает с новостями, но в понедельник про нее вспомнили пользователи Facebook. Вместо поздравлений с праздником или хотя бы постов в поддержку кандидатов, некоторые строчили в поддержку Абдыгалиулы.

Так он превратился в "демократа" и "человека из народа", авторы радовались, что он не сел в "майбах", наперебой рассказывали о его положительных чертах и личном опыте знакомства. Публиковали его портретные фото и фото со своих встреч с ним. Даже критиковали авиакомпанию Qazaq Air: плохие и старые самолеты, сиденья не откидываются, и вообще страшно летать. Мол, аким так близок к народу, что уже ближе нельзя.

- Надо спрашивать, если не будет работы, с будущего лета - 2023 года. А пока не трогайте акима, который много сделал в рамках образования нового бюджета, - писали комментаторы. Улытауская область появилась вместе с двумя другими посреди года. Поэтому отделяли не только землю от Карагандинской области, но и бюджет.

- Акима защищаем бесплатно, - написали авторы публикаций. Кроме того, Абдыгалиулы якобы сам принудил зарегистрировать "Казахмыс" в Улытауской области, чтобы компания выплачивала налоги именно там. В общем, каких только подвигов он не совершил за полгода.

В таком случае стоит оценить успехи области на финансовом поприще. Согласно проекту Закона "О республиканском бюджете 2023-2025 годы" на свое развитие Улытауская область запланировала 52 млрд тенге – это меньше, чем все остальные регионы и города. По сумме ближе только Мангыстауская область со 118 млрд тенге. Кроме этого, существует также комплексный план социально-экономического развития Улытау, составленный правительством. По нему в область за три года перечислят 204 млрд тенге из республиканского бюджета. Для сравнения 215 млрд получит Абайская область на свое развитие в 2023 году. Однако основная часть инвестиций ожидается будет от частного бизнеса: 11 триллионов тенге до 2026 года – за счет бизнеса выполнят около 70 проектов. Туда входят социальные объекты, развитие инфраструктуры, вложение в добычу и переработку полезных ископаемых. В 30 из этих проектов примет участие корпорация "Казахмыс". За счет республиканского бюджета будут выполнены около 50 проектов, и на долю местного бюджета придется более 65 проектов – из местного бюджета меньше всего вложений 43,4 млрд тенге.

Таким образом, все, что нужно чиновникам Улытауской области, это успешно осваивать бюджет и сохранять баланс в отношениях с местными работодателями. Пока этого не наблюдается. Компания "Казахмыс" не комментирует заявление акима о том, что это именно инициатива сотрудников их аэропорта прислать Абдыгалиулы машину. Даже если он должен проехать десять метров, аким не может пользоваться никакими бесплатными привилегиями, тем более со стороны "Казахмыс". Кроме того, на днях должно состояться подписание меморандума, которое несколько подпортит произошедший инцидент и реакция акимата.

Источник - ratel.kz
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