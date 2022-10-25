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Почему спортсмены уезжают из Таджикистана? - Сайфиддин Караев
00:05 27.10.2022

Сайфиддин Караев, Asia-Plus

Спортсмены из Таджикистана довольно часто выезжают за рубеж: в большинстве своем - для заработка, единицы - с целью продолжения карьеры в более высоких по статусу лигах и турнирах.

Не считая сотни молодых спортсменов, которые еще не прославились, и их имена неизвестны широкой аудитории, выезжают и именитые спортсмены – чемпионы и призеры международных соревнований.

Тут можно назвать в первую очередь дзюдоиста Расула Бокиева, обладателя бронзы ЧМ-2007 и ОИ-2008. Хотя ему в свое время Казахстан предлагал жилье и условия, но Расула останавливал вопрос защиты чести и имиджа страны.

Однако после олимпиады в Пекине, кроме государственного ордена "Шараф" ("Достоинство"), его практически никак не оценили.

Сегодня у Расула Бокиева в Москве есть своя школа дзюдо…

Тренер по дзюдо Расул Бокиев проводит турнир в своей школе в Москве.

Уезжали и раньше
В 1990-е годы основной причиной, что знаменитые спортсмены, например, чемпион Олимпийских игр 1992 года в метании молота, двукратный чемпион мира Андрей Абдувалиев, боксеры Раимкул Малахбеков и Рустам Саидов, почти весь состав футбольного клуба "Памир" покинули страну, была гражданская война. Не до спорта было в то время.

Не сошедшая с дистанции. Спортсменка, прославившая Таджикистан на весь мир, так и не получила заслуженного звания
Однако после установления мира и стабильности, в первой декаде 2000-х годов, начала паковать чемоданы новая партия спортсменов. Они уезжали в основном по двум причинам – одни из-за финансовых трудностей, другие – из-за того, что не было условий для тренировок.

Обеспечить потребности спортсменов, особенно выступающих в олимпийских видах спорта, стало непосильной задачей для руководства спорткомитета и национальных федераций.

В это время часто уезжали футболисты, боксеры, тренеры, легкоатлеты, представители других видов, по которым не проводились соревнования в республике.

Эта тенденция сохраняется по сей день.

Нет денег, условий, внимания
Спортивный обозреватель Нарзулло Латифов видит причину этого явления в низких заработках таджикских спортсменов: "Карьера спортсмена коротка, - считает он. - После достижения определенного возраста, 30 или 35 лет, спортсмен уходит из арены. За это время ему нужно успеть заработать на обеспечение своего будущего".

По словам эксперта, в дальнейшем спортсмен либо переходит на низкооплачиваемую тренерскую работу, либо меняет свою профессию.

Почему лучший молодой футболист Таджикистана продает шаурму в России?
Другая причина - в отсутствии условий. Естественно, сейчас положение со спортивными объектами намного лучше, есть хорошие залы и стадионы. Но этого недостаточно, чтобы вырасти в спортсмена мирового уровня.

Нужны квалифицированные тренеры. У нас нет сильной конкуренции между спортсменами. Для того, чтобы подготовиться к чемпионатам мира и Азии, Олимпийским играм спортсмену нужно чаще выходить на международные турниры. Однако не все имеют такую возможность. Это обстоятельство также подталкивает спортсменов выехать в те страны, где есть наилучшие условия. Чаще они выбирают США, Россию, Европу.

Сегодня ряд наших тхэквондистов, боксеров, бойцов ММА едут в Америку и Россию. Борцы выбирают российские города. Не выдержав конкуренции, молодые спортсмены не попадают на соревнования и вынуждены работать на стройках, в торговле, на доставке товаров.

Нарзулло Латипов особо отмечает нехорошую тенденцию в утечке спортивных кадров, которая заключается в недостаточном внимании к их проблемам со стороны спортивного руководства. "Сегодня спортом и национальными федерациями по его различным видам управляют те, кто пришел из других сфер. Им не понятны проблемы спортсменов. Обделенные вниманием, не только молодые, но даже и знаменитые атлеты уезжают из страны".

"Профессионального спортсмена надо кормить, одевать, платить ему. У родителей талантливых детей таких денег нет. Спорт - это не шоу, это огромный, титанический труд. Пройдитесь по базару, на котором сидят подростки, зарабатывающие на жизнь. Они не идут в спортзалы, они выбирают рынок, который их кормит. А спорт - дело затратное, в него сначала нужно вкладывать, чтобы потом получать", - отмечает знаменитая лучница Зебиниссо Рустамова.

Кто уже уехал?
В прошлом году "Азия-Плюс" писала о том, как знаменитый таджикский футболист Дилшод Восиев выехал в трудовую миграцию в Россию.

Футболист Дильшод Восиев, незаменимый игрок "Истиклола" и сборной Таджикистана в прошлом.

Аминджон Алиахмадов, бывший игрок футбольной команды "Равшан" (Куляб), признанный лучшим молодым футболистом 2021 года на чемпионате Таджикистана, сейчас также находится в трудовой миграции в России.

Бывший игрок сборной Таджикистана по футболу Баходур Шарипов, работая на стройке в Иркутске, в прошлом году погиб от удара электрическим током.

Тренер по тхэквондо ВТ Диловар Зайниддинов, воспитавший на родине немало призеров республиканских и международных соревнований, вот уже который год работает в Москве.

Футбольный тренер Махмаджон Хабибуллоев и тренер по тхэквондо Диловар Зайниддинов в 2016 году с Кубком Таджикистана по футболу
Фото из архива Зайниддинова
Именитый футбольный тренер Махмаджон Хабибуллоев также вынужден был покинуть Таджикистан, и сегодня работает тренером в одной из российских детских команд – "Феникс".

Среди уехавших очень много чемпионов по различным видам спорта в юношеском возрасте. Многие из них впоследствии превратились в трудовых мигрантов – среди них Ходжимашраб Курбонов, чемпион по карате-до. Его тренер рассказал, что семья спортсмена нуждалась в деньгах, поэтому чемпиону пришлось оставить свои занятия спортом.

Перечислить всех спортсменов, уехавших из Таджикистана в поисках заработка, нет возможности. Их слишком много. Они часто обмениваются сообщениями в соцсетях, интересуются спортивными успехами родины. А с ними этих достижений было бы намного больше…

Источник - asiaplustj.info
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