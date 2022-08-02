Рамзан Кадыров объявил джихад (священную исламскую войну) укро-бандеровцам

00:07 27.10.2022 Русский джихад доведет Киев до капитуляции

Какую роль в СВО может сыграть исламский фактор?

Сергей Аксенов

Русский джихад доведет Киев до капитуляции



Глава Чечни Рамзан Кадыров обратился в своем телеграм-канале к землякам и единоверцам, призвав их более активно участвовать в СВО на Украине.



"Это Джихад! - сказал глава Чечни. - И наши чеченские командиры приняли решение - не обороняться, а только нападать. Уничтожать этих шайтанов, где бы они ни находились и как бы хорошо ни прятались. Так что, ждите хорошие новости. Они будут. И любите свою Родину! Не только на словах любите".



Кадыров напомнил как миллион чеченцев собрались однажды в Грозном на митинг против искажения образа пророка Мухаммеда карикатуристами французского сатирического журнала. "Те же самые силы, которые оскорбляли лучшего из людей, сегодня воюют против нас на Украине, вернее, воюют уже на земле нашей России", - подчеркнул политик.



Глава Чечни назвал идейную позицию Запада, поддерживающего Киев, "сатанизмом", о чем свидетельствуют оскорбления верующих, а также все более явное предпочтение однополых семей традиционным парам. "И я лучше буду бороться с этим в зародыше там, чем позволю этой мерзости окутать нашу Родину здесь", - резюмировал Кадыров.



Высказанная им позиция нашла отклик не только у мусульман. "Кадыров сказал о священной войне против сатаны. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сказал, что Путин борется с Антихристом. А вы говорите - СВО. Сатаны воля омрачена. Сатаны воинство обречено. Сатану вера осилит", - прокомментировал писатель Захар Прилепин.



О своем впечатлении от воинов ислама в зоне СВО рассказал военкор проекта WarGonzo Дмитрий Селезнев.



- В первый раз я встретил чеченца - высокий чин из МВД, в донецком отеле. В лифте. Он был с охраной и я пропустил его вперед, собираясь ехать следом. Но он предложил ехать вместе. Помню, я заметил ему, мол, приятно встретить в городе российских военных (там тогда были только ДНРовцы). Он оценил иронию. Так первыми служивыми из России оказались чеченцы. Позже я понял, что это был глава МВД Чечни Руслан Алханов.



Потом я встречал чеченцев уже во время штурма Мариуполя. Они держали там квартал. Общался с их командиром. Бойцы, помню, просили телефон или симки, чтобы позвонить домой. Помог им. Затем встречал их в Рубежном, недалеко от Северодонецка. Был у них на базе. Там у них никаких проблем со снабжением уже не было. Напротив, чеченцы сами помогали местным жителям гуманитаркой. Так что могу сказать об этих людях только хорошее.



"СП": - После последних обращений Кадырова к землякам можно ожидать дополнительный приток кавказцев в российскую армию…



- Кадыров призывает мусульман, чеченцев на священную войну против Запада. Может для кого-то это выглядит странно, но Кавказ - это неотъемлемая часть Русского мира. То, что они с нами - это закономерность. При этом многие записные русские националисты, "нацики", как их называют, воюют с противоположной стороны, в "Азове"*, защищая западные ценности. Русский мир - это империя, где есть место и кавказцам - мусульманам, и бурятам - буддистам, этим мы и сильны. Поэтому мы и победим.



По мнению эксперта по Ближнему Востоку и Кавказу Станислава Тарасова, глава Чечни может способствовать организации поддержки России на Украине бойцами из исламских стран.



- Кадыров создал республику, которая является образцовой исламской уммой (мусульманской общиной - авт.). Она проявляет все признаки социальной солидарности, равенства, равных возможностей, хотя об этом и мало пишут. Грозный становится популярным среди мусульман.



Поэтому авторитет Кадырова на Северном Кавказе растет. Особенно привлекает внимание его позиция по событиям на Украине. Тем более, что его подразделения активно участвуют в боях. Если Рамзан призывает бить на Украине "шайтанов", его голос может быть услышан.



"СП": - У нас хорошие отношения с Ираном, саудитами, ОАЭ, Сирией. Политическая и военная помощь кое-откуда уже идет. Может мы дождемся и добровольцев? Главное, быть готовыми их принять…



- Кадыров давно стал харизматической фигурой и пользуется авторитетом не только в России. Допускаю, что результатом может быть создание добровольческого движения в отдельных странах. В принципе, мы не против. Правда, и громкого "за" тоже не слышно. Пока мы на этапе раздумий находимся.



О глубине смыслов, высказанных Кадыровым, порассуждал замруководителя Международного евразийского движения Валерий Коровин.



- Кадыров приводит совершенно верную аргументацию, которая должна была быть выработана с самого начала - еще до объявления СВО. Потому что то, с чем мы столкнулись, это финальная эсхатологическая битва с цивилизационным Западом, который теперь уже не скрывает, что абсолютно враждебен России и видит своей целью ее уничтожение, стирание с геополитической карты, из истории, культурного пространства.



Россия для Запада и соответственно Запад для России - онтологический враг, бытийный, не снимаемый, не отменимый. Невозможно представить себе дружелюбный России Запад. Это возможно только в случае гибели или сдачи нашей страны. Это фундаментальный уровень противостояния. Поэтому речь стоит вести о финальной битве между Западом и не Западом. При этом, что Запад составляет абсолютное меньшинство человечества, а либералов там еще меньше.



Поэтому не стоит поддаваться на мировоззренческую уловку, пропагандистскую языковую игру и видеть Запад как некий центр, универсальную цивилизацию с историческим опытом, который подходит для всех.



"СП": Вот Кадыров и не поддается…



- Глава Чечни правильно обращает внимание, что Запад олицетворяет собой силы дьявола, если обратиться к религиозным категориям. А носителями религиозного сознания является большинство населения планеты. Лишь отдельные отщепенцы являются атеистами или представляют собой секулярную часть человечества. Поэтому категории Кадырова понятны почти всем: Запад разрушает человеческую сущность и ставит под вопрос божественную сущность человека.



Такая возгонка ситуации на высокий метафизический уровень уместна, потому что помогает понимать подлинный набор вызовов, с которым мы столкнулись, перейти от бытового языка описания событий на Украине - мол, это денацификация, демилитаризация (это прикладная сторона) к первичным смыслам. Нам всем нужно правильно выстроить приоритеты мотиваций. Сбои с мобилизацией, уклонисты происходят от недоработки идейной стороны происходящего.



Наше государство ленится разговаривать с населением, народом, разъяснять базовые, фундаментальные цели своих действий. А Кадыров не ленится, он делает это за государство.



"СП": - И это дает зримый эффект "на земле" - Чечня с лихвой перевыполнила план по частичной мобилизации…



- Мусульмане - вторая по численности часть населения России после православных христиан. Исламские народы - соучредители нашего континентального государства, традиционный ислам является неотъемлемой частью нашей культуры, вплетен в ткань общероссийского бытия. Мусульмане - значимая и равноправная часть нашего общества, совершенно интегрированная во все структуры государственности сверху донизу. От их позиции зависит успех любых начинаний страны.



Глава Чечни верно делает акцент на коллективной идентичности, обращаясь не к абстрактным безликим "россиянам", а именно к крупным социальным группам. Точно также следует обращаться к православным христианам, к буддистам, к иудеям, и другим группам, которые составляют наше общество. Иначе, человек пропускает эти призывы мимо себя. "Россиянин" - категория малого тока напряжения, а Кадыров обращается к главному фактору идентичности.



"СП": - Жаль, что такой политик у нас один…



- Ничего страшного, пусть Кадыров будет глашатаем этих смысловых констант и концептов. Теперь нужно взять то, что он говорит и расписать доступным широким массам языком, обращаясь не только к мусульманам, но и ко всем крупным группам органических общностей и коллективных идентичностей, из которых складывается российское государство.



* Подразделение "Азов" признано террористической организацией решением Верховного суда РФ от 02.08.2022. Деятельность на территории России запрещена. Источник - svpressa.ru

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