Аким района казахстанского Актюбинска Кобенов сел на 3 года за забывчивость

00:15 27.10.2022

Акима района в Актобе осудили за мошенничество



ДМИТРИЙ МАТВЕЕВ

26 Окт 2022,



Чиновник получил три года колонии за невыполненное обещание



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Как сказано в приговоре суда №2 города Актобе, Абат КОБЕНОВ в 2020 году, в бытность руководителем аппарата горакимата, пообещал своему знакомому помощь в получении земли. И взял с него за это 1 миллион 385 тысяч 915 тенге. После этого про свое обещание Кобенов забыл. А когда его назначили акимом района Алматы города Актобе, друг напомнил чиновнику о себе.



Поняв, что обещанную землю он так и не увидит, обманутый обратился в антикоррупционную службу и стал записывать все разговоры, в которых требовал либо обещанную землю, либо возврата денег. Кроме этого, антикоррупционщикам обманутый актюбинец предъявил квитанции о переводах на банковскую карту чиновника.



Кобенов признался, что с выделением земли не получилось, что полномочий для выделения земли у него не было, и пообещал полученные деньги отдать. После возврата суммы Кобенова задержали. В суде он просил проявить к нему снисхождение и раскаялся. Суд отправил его в колонию на три года, признав виновным в мошенничестве