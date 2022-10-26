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В Питере задержали жуликов (включая депутата), незаконно легализовавших 100 тыс. мигрантов
00:19 27.10.2022

26.10.2022,
Депутату предъявили мигрантов
В Санкт-Петербурге задержали группу, незаконно зарегистрировавшую 100 тыс. человек

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Управление Следственного комитета России (СКР) по Санкт-Петербургу при поддержке ФСБ и Росгвардии задержало шесть человек по подозрению в незаконной постановке мигрантов на учет. Фигурантам, по данным правоохранителей, удалось нелегально зарегистрировать более 100 тыс. человек. Следствие считает, что организатором группы был муниципальный депутат МО "Колпино" Виктор Данишевский. В рамках дела следователи провели около 30 обысков.

ГСУ СКР по Петербургу 26 октября сообщило, что задержало шесть человек по делу о создании преступного сообщества, специализирущегося на незаконной постановке мигрантов на учет. Руководителем и создателем группы следствие считает муниципального депутата МО "Колпино" Виктора Данишевского, сообщили "Ъ" источники в правоохранительных органах. Виктор Данишевский избирался в совет от партии "Единая Россия", но в ней никогда не состоял. "Как будет официальная информация от правоохранительных органов, дадим релиз",- сказал собеседник "Ъ" в партии. В муниципалитете не ответили на звонки.

Депутат также возглавляет федерацию смешанных единоборств Ленинградской области.

Помимо народного избранника задержаны еще двое мужчин и три женщины. Возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции) и ст. 210 УК РФ (организация и участие в преступном сообществе). Виктор Данишевский пытался уехать из России, но его удалось задержать в Рязанской области, сообщили в СКР.

Предполагаемое преступное сообщество составляло фиктивные документы, регистрируя мигрантов в фактически нежилых помещениях. Сами регистрируемые в этих помещениях никогда не были.

Легализовать, по версии органов, удалось больше 100 тыс. человек. Теперь их регистрации аннулируют.

При расследовании правоохранители провели около 30 обысков. По данным СМИ, участники группы могут быть причастны к организации сети борделей, в которых работали девушки также из числа мигрантов, а доход от всех "способов заработка" мог составить до 1,5 млрд руб.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург

Источник - Коммерсант
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