В украинской спецоперации ищут афганский след. Москву обвиняют в вербовке бывших спецназовцев

00:20 27.10.2022

26.10.2022



Москва столкнулась с обвинениями в вербовке бывших спецназовцев

Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



Россию обвинили в попытках завербовать бывших афганских спецназовцев, которые не смогли добиться от США эвакуации и убежища после падения Кабула. С такими выводами выступило издание Foreign Policy, сделав акцент на том, что отставники оказались не нужны администрации Джозефа Байдена и либо бежали в Иран, либо ушли в подполье у себя на родине. Несмотря на обещания республиканцев устроить Белому дому разбирательство по поводу вывода иностранного контингента в 2021 году, тема имеет небольшой электоральный заряд.



Свою обвинительную базу Foreign Policy строит, ссылаясь на разговоры с бывшими коммандос, которые почти 20 лет сражались бок о бок с НАТО против "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация). По их словам, в мессенджерах им начали приходить предложения об участии в специальной военной операции на территории Украины. Авторство этих сообщений Foreign Policy прямо не раскрывает, но переводит стрелки на российские частные военные компании и посредничество иранских инструкторов. Корпус стражей исламской революции не раз сталкивался с обвинениями в вербовке афганцев, особенно хазарейского происхождения, но преимущественно для достижения собственных боевых задач в Сирии и Ираке.



По этим оценкам, в поисках работы сейчас находятся до 10 тыс. бывших спецназовцев, брошенных на произвол судьбы после провальной эвакуации США из Кабула. "У них нет ни страны, ни работы, ни будущего, – сетует один из собеседников Foreign Policy. – Им нечего терять… Они ждут работы за 3–4 долл. в день в Пакистане или Иране. Или за 10 долл. в день в Турции". По его словам, если кто-либо из иностранцев просто обратится к отставникам и предложит тысячу долларов, то мало кто откажется. Источник Foreign Policy особо подчеркивает сохранившийся среди бывших спецназовцев дух братства. "Если вы найдете одного парня, которого можно завербовать, он способен заставить половину своего старого подразделения присоединиться", – говорит он.



Издание отмечает, что покинутые натовскими странами военные, боровшиеся с талибами, переживают глубокую фрустрацию, потому что ни одна из западных столиц не демонстрирует готовности дать им убежище. "Мы очень разочарованы, – говорит один из отставников. – 18 лет плечом к плечу мы выполняли опасные задания с американскими, британскими и норвежскими инструкторами. Тысячи военных бежали к соседям по региону в то время, когда талибы выслеживали и убивали сторонников рухнувшего правительства. Многие из оставшихся в Афганистане коммандос скрываются, чтобы избежать ареста и казни". Сами нынешние власти в Кабуле уверяют, что приветствуют возвращение бывших военных и не хотят причинять им зла.



В августе этого года группа конгрессменов во главе с республиканцем Майклом Макколом представила свой доклад о провале эвакуационных мероприятий в Кабуле в 2021 году. Исследование, которое отталкивается от показаний осведомителей, интервью с очевидцами и данных, полученных в ходе официальных поездок законодателей в Южную Азию, содержит критику в адрес администрации Байдена не только по поводу непродуманного плана по сворачиванию военного и гражданского присутствия США в Афганистане, но и по поводу того, что Белый дом не отдал достаточный приоритет местным спецназовцам и представителям силовых структур, которых необходимо было вывезти за границу в первую очередь.



По оценкам Конгресса, помощь в эвакуации была оказана только примерно 600 представителям афганских сил безопасности. Примерно 3 тыс. их коллег пришлось бежать в соседний Иран. Отталкиваясь от этого, конгрессмены заметили, что отставники "могут быть завербованы или принуждены к работе на одного из противников Америки, сохраняющего присутствие в Афганистане, включая Россию, Китай или Иран". Республиканский лагерь назвал эту вероятность "серьезной угрозой в сфере национальной безопасности", потому что, как отмечают авторы доклада, те, кто получил в афганских спецслужбах профессиональный опыт, "знакомы с тактикой, методами и процедурами американских военных и разведывательного сообщества".



Противники демократов не скрывают, что в случае неприятного для Белого дома исхода промежуточных выборов в Конгресс, ожидающихся в ноябре, они могут инициировать крупную проверку по поводу качества эвакуационных мероприятий 2021 года и их последствий. Маккол обвинил администрацию Байдена в откровенной попытке "замести под ковер хаотичный и смертоносный уход из Афганистана". "Они надеются, что смогут игнорировать полномочия Конгресса и просьбы американских граждан и афганских партнеров, которые все еще находятся в ловушке и которые желают, чтобы эта проблема как-то разрешилась. Но американский народ не забыл, и он хочет привлечения к ответственности", – подчеркивал конгрессмен.



Тем не менее потенциал афганского досье не столь очевиден с точки зрения оказания давления на Белый дом. "Для выборов в Америке эта тема уже отыграна, – заявил "НГ" эксперт по международным отношениям Владимир Фролов. – Там сейчас доминируют другие темы. Прежде всего это инфляция". Собеседник "НГ" делает оговорку, что Республиканская партия в случае возможного установления контроля над Палатой представителей, конечно, может запустить свое расследование по Афганистану, помимо проверок на еще нескольких направлениях, чтобы испортить жизнь Байдену. "Но электорально это уже не имеет значения", – резюмирует Фролов.