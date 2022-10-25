Европа в ожидании удара об энергопотолок

00:40 27.10.2022

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.



Цены на газ, последние два года то штурмующие облака, то пытающиеся уйти чуть ли не в минус, опять ниже 1000 долларов за тысячу кубов. Что дальше?



За последние месяцы многие привыкли к тому, что стоимость тысячи кубометров газа обозначается четырехзначной суммой в долларах. Еще свежи воспоминания о мартовских рекордах, когда из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов биржевые котировки обновляли исторические максимумы четыре дня подряд и 7 марта достигли небывалых $3892 за тысячу кубометров. Поэтому известие о том, что цены на газ в Европе во вторник упали ниже $1000 за тысячу кубометров, было воспринято как некая сенсация.



Значение психологически важных отметок никто не отменял, но все же хочется напомнить, что еще пару лет назад заоблачной называлась цена "всего" в $400 за тысячу кубов, а в 2015–2109 годах, несмотря на все политические обострения и энергетические битвы, стоимость газа колебалась в пределах $200-350, падая иногда до $140.



Совсем забыт и недавний феномен, когда пандемия коронавируса оказала настолько шокирующее воздействие на рынки, что там начались поистине потусторонние чудеса. Когда ковид обрушил спрос, цены на энергоносители устроили своего рода соревнование "кто меньше". 22 мая 2020 года на голландском хабе TTF за тысячу кубометров газа просили $34, причем всерьез обсуждался прогноз, что дальше цена может не просто упасть до нуля, а уйти в минус. В таком случае продавцам пришлось бы самим платить за то, чтобы у них забрали товар.



Впрочем, правы оказались те эксперты, кто верил в восстановление мировой экономики. И действительно, в январе 2021 года цены в Европе вернулись к привычному уровню в $330 (а в Азии уже тогда газ стоил втрое дороже).



Нынешнее падение цены на газ ниже отметки в $1000 за тысячу кубов чаще всего объясняют сочетанием двух факторов: подземные хранилища в Европе забиты под завязку, а погода стоит теплее, чем обычно. Да и паника, вызванная ограничениями поставок из России и взрывами на "Северных потоках", уже почти улеглась.



А вот насчет того, что будет дальше, прогнозы разнятся. Одни эксперты предрекают, что в отопительный сезон цены снова начнут расти. Они подтверждают это тем, что декабрьские и январские фьючерсы уже значительно дороже ноябрьских. Другие уверены, что дефицита на рынке не предвидится. Мол, газовозы выстраиваются в очередь у европейских берегов, поэтому нет причин опасаться, что до конца года спрос на газ превысит предложение.



Заглянуть дальше в будущее попытался Международный валютный фонд, прогноз которого опубликован в минувшее воскресенье. "Даже если заполненные природным газом хранилища позволят Европе справиться с зимой 2022–2023 года, весной регион будет искать способы пополнить запасы. В условиях весьма скромных или полностью отсутствующих поставок из РФ это может привести к рекордно высоким ценам на природный газ и электричество в 2023 году", - следует из доклада МВФ об экономической обстановке в Европе.



Нынешней же ситуацией, когда, образно говоря, "газ девать некуда", решила воспользоваться Украина - ее министр энергетики Герман Галущенко во вторник заявил, что настало время "использовать самые большие в Европе украинские подземные газохранилища" для накопления запасов на зимний период. Как предполагается, речь может идти о заключении контрактов на хранение газа в объеме в 15 млрд кубометров.



В Брюсселе сейчас как раз активно обсуждают газовую проблему. Министры энергетики ЕС во вторник поддержали ограничение цен на электричество и газ в Европе с целью предотвратить их взлет во время паники на рынке.



При этом Еврокомиссия по-прежнему не готова к введению потолка цен на российский газ, несмотря на призывы к этому со стороны ряда западных политиков.



В России же не устают напоминать, что сокращение поставок связано с действиями самой Европы, в том числе санкциями. Министр энергетики РФ Николай Шульгинов во вторник призвал страны-экспортеры газа защищать свои интересы. Введение потолка цен, по его словам, грозит еще больше дестабилизировать энергетические рынки с негативными последствиями как для производителей, так и потребителей.



Ранее Москва уже не раз предупреждала, что откажется продавать нефть и газ странам, которые поддержат введение потолка цен. Другое дело - взаиморасчеты с союзниками. Помощи у России сейчас просит оказавшаяся в непростой ситуации Турция. О том, что Анкара обсуждает с российской стороной возможность скидки и отсрочки в расчетах за поставляемый газ, в интервью The Financial Times накануне сообщил министр казначейства и финансов Турции Нуреддин Небати.



Это должно помочь стабилизировать курс лиры, что особенно важно в ожидании июня 2023 года, когда в Турции одновременно должны пройти президентские и парламентские выборы. Ведь нынешнему лидеру страны Реджепу Эрдогану сейчас приходится изо всех сил бороться с растущей инфляцией и падающими рейтингами.



В Москве уже заявили, что не видят оснований для беспокойства насчет того, что Турция может воспользоваться своим положением одного из крупнейших импортеров российского газа для снижения его стоимости. "Есть мировая конъюнктура для торговли газом, и, разумеется, никто не собирается выходить за грани разумного. Это понимают и наши турецкие партнеры, это понимаем и мы", - заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.



Одновременно с этим Москва и Анкара продолжают обсуждать инициативу президента РФ Владимира Путина по созданию в Турции газового хаба, который мог бы стать площадкой для образования цены на газ, а также для поставок в европейские страны.



Тем временем на газовом рынке наращивает активность новый игрок. Во вторник министерство энергетики Израиля сообщило о вводе в эксплуатацию месторождения Кариш, расположенного в Средиземном море. Оно станет третьим израильским месторождением после Тамар и Левиафан, которые уже поставляют природный газ. Заявляя о желании "стать ключевым поставщиком газа", Израиль намерен наращивать поставки не только в Египет и Иорданию, но и на европейский рынок.



Что касается Азии, то главный покупатель газа там - Китай, но от него теперь не ждут больших экономических успехов, а значит, энергетических аппетитов (подробнее о том, как прошедший в КНР эпохальный партийный съезд разочаровал рынки, читайте здесь).



Михаил Макаров