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Евросоюз интересуют поставки энергоресурсов из Центральной Азии, - В.Панфилова
00:53 27.10.2022

26.10.2022

Казахстан предлагает услуги "буферного рынка" между Востоком и Западом
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Глава Евросовета Шарль Мишель встретится с главами стран Центральной Азии.
В Астане 27 октября состоится встреча главы Евросовета Шарля Мишеля с лидерами стран Центральной Азии. "ЕС готов углублять связи с Центральной Азией и поддерживать региональное сотрудничество", – сообщил накануне визита в Казахстан Шарль Мишель. Он также проведет переговоры с президентом Касым-Жомартом Токаевым, а 28 октября посетит Ташкент. Ожидается, что в ходе переговоров будут обсуждаться вопросы энергетического сотрудничества и транспортные проекты, в которых заинтересованы стороны. Могут ли центральноазиатские страны рассчитывать на щедрые европейские инвестиции, будет зависеть от того, соответствуют ли они демократическим стандартам Запада.
Шарль Мишель посетит Казахстан по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева. Телефонный разговор, в ходе которого главы обсудили региональную и международную повестку, состоялся еще летом. Казахстан, по словам Токаева, мог бы внести свой вклад, играя роль своего рода "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером. Он также призвал Европейский союз к сотрудничеству в деле развития альтернативных трансконтинентальных коридоров, включая Транскаспийский международный транспортный маршрут.

В ходе нынешней встречи вопрос транспортировки казахстанских энергоресурсов в Европу, как сообщил "НГ" ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО МИД РФ Александр Князев, будет одним из главных. "Возможно, стороны обсудят альтернативный Каспийскому трубопроводному консорциуму маршрут поставки нефти на европейский рынок", – считает эксперт. Россия несколько раз в нынешнем году останавливала работу трубопровода, что создавало проблемы для Казахстана. По мнению эксперта, Казахстану, развивая сотрудничество с ЕС, необходимо учитывать и интересы РФ.

Тема поставки энергоресурсов на европейский рынок будет продолжена на совместной встрече с главами Центральной Азии, в которой примут участие главы Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Туркменистана. Кстати, в Ашхабаде в эти дни проходит международная конференция и выставка "Нефть и газ Туркменистана – 2022", в которой принимают участие представители 45 стран. Туркменистан в очередной раз презентует инвестиционные возможности энергетического сектора страны, новые газохимические проекты, проекты в секторе Каспийского моря. Для Евросоюза может стать реальностью импортировать туркменский газ, нужно только вложиться в развитие инфраструктуры.

Однако ожидать европейских инвестиций не стоит. Евросоюз занят решением собственных проблем. Поэтому если этот вопрос и планируют обсуждать на саммите, то будет найдена нейтральная формулировка для отказа в инвестировании глобальных проектов. Например, отсутствие сплоченности региона, наличие пограничных конфликтов между государствами или политическая нестабильность в одной из стран, которая может дестабилизировать весь регион. А также проблемы на границах с Афганистаном. При этом европейские чиновники будут говорить о своих интересах в Центральной Азии, тем более на фоне активизации здесь Китая и России.

"Евросоюз в его нынешнем состоянии – очень малозначительный внешний актор для центральноазиатского региона. Визит главы Евросовета Шарля Мишеля и сама многосторонняя форма общения служат всего лишь формальным подкреплением того, что делают американцы в регионе. У Евросоюза в сегодняшней экстремальной ситуации реальные интересы в Центральной Азии – это убедиться в стабильности поставок казахстанской нефти и пообсуждать в очередной раз возможности поставок туркменского газа в Европу. Других явных интересов ЕС к региону нет или они текущие и менее значительные. В нынешней форс-мажорной ситуации ЕС не до них", – отметил эксперт.

По мнению Князева, это мероприятие призвано подтвердить стабильность интереса ЕС к Центральной Азии, особенно на фоне вызвавшего большой интерес саммита "Россия – Центральная Азия". "Это чисто информационные задачи – показать, что в регионе кроме России и США, Южной Кореи и Японии присутствует еще и Евросоюз".

Руководитель Центра общественной дипломатии и анализа мировой политики, научный сотрудник Института востоковедения РАН Александр Воробьев сказал "НГ", что визит Шарля Мишеля в Астану, а затем и Ташкент свидетельствует о намерении и готовности Европы укреплять взаимодействие прежде всего с ключевыми игроками региона – Казахстаном и Узбекистаном.

"Руководства Казахстана и Узбекистана, безусловно, также заинтересованы в развитии экономического технологического и гуманитарного сотрудничества с ЕС. Однако на этом пути сегодня есть серьезные препятствия. Занятая Евросоюзом жесткая антироссийская позиция объективно расходится с интересами стран Центральной Азии, которые заинтересованы в поддержании некоего баланса между интересами РФ, КНР и коллективного Запада. Поэтому можно предположить, что предстоящие переговоры главы Евросовета с лидерами государств Центральной Азии будут "пристрелочными": на них будут обсуждаться приемлемые как для ЕС, так и для Астаны и Ташкента форматы сотрудничества в изменившихся международно-политических условиях", – полагает Воробьев.

По словам эксперта, одним из ключевых факторов влияния ЕС в регионе Центральной Азии служит "мягкая сила". Ведь ЕС не обладает значительным военным потенциалом, а также не стремится выделять большие экономические ресурсы на взаимодействие со странами Центральной Азии. Можно предположить, что взаимодействие с гражданским обществом государств Центральной Азии через НКО и НПО, общественные объединения, работу с активистами будет возрастать. Однако здесь есть и риски для властей стран региона, поскольку гражданскую активность, активность в социальных сетях сложно удержать в очерченных рамках.

Источник - НГ
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666821180


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