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Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
00:54 27.10.2022

Ержана Бабакумарова допрашивали по делу о хищении 367,5 миллиона тенге - Антикор

В Департаменте Антикоррупционной службы по Алматы сообщили, что экс-заместителя акима Алматы и бывшего главу СЦК Ержана Бабакумарова допрашивали по делу о хищении 367,5 миллиона тенге, выделенных на программу "Спорттық Алматы", но не как обвиняемого, а как свидетеля, передает Tengrinews.kz.

В ответе департамента сообщается о завершении следствия в отношении бывшего руководителя городского Управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 миллиона тенге.

В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.

"Бывший заместитель акима Алматы Ержан Бабакумаров подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы "Спорттық Алматы", - пояснили в Антикоре.

Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Напомним, ранее в соцсетях появилось сообщение, что Антикор подозревает экс-замакима Алматы и недавно уволенного руководителя СЦК Ержана Бабакумарова в причастности к хищению 369 миллионов тенге, выделенных на программу "Артспорт".

Бабакумаров с 2019 по 2022 год работал заместителем акима Алматы. А позже, в январе 2022 года, возглавлял Службу центральных коммуникаций при Президенте, с этого поста Президент освободил его в сентябре.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - tengrinews.kz
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