Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс

02:27 27.10.2022 В стремлении все-таки договориться с Западом Россия позволила противникам пересечь все мыслимые "красные линии"

Пол Робертс



Мир стоит перед лицом катастрофы, а осознания этого нет. В течение многих лет я и Стивен Коэн, пока он был еще жив, говорили, что провокации Вашингтона в отношении России, в том числе со стороны марионеточных государств НАТО, были ошибочными и контрпродуктивными. Еще до распада Советского Союза Горбачев открылся для того, чтобы Советский Союз стал сотрудничающим членом Запада. Русское население благосклонно относилось к Западу и с нетерпением ожидало включения России в западный мир.



Администрация Рейгана и администрация Джорджа Буша-отца были открыты для этой идеи. Госсекретарь президента Буша Джим Бейкер подтвердил, что он пообещал, что НАТО не будет продвигаться на восток к советским границам, если Горбачев разрешит Германии воссоединиться, что подготовит почву для свободы восточноевропейской части империи Советского Союза.



Режим Клинтона под влиянием неоконсерваторов нарушил данное Америкой слово - на том основании, что оно было устным, а не письменным, и поэтому в счет не шло. Режим Клинтона не только сверг власть в Югославии и разбил ее на куски, передав историческую часть Сербии мусульманам, но и передвинул НАТО к границе с Россией. В то время, когда в 1991 году распался Советский Союз, Россия была слишком слаба, чтобы что-либо с этим поделать, поскольку правительство Ельцина было марионеткой Вашингтона.



На Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году Путин, преемник Ельцина, заявил, что Россия не приемлет однополярный мир Вашингтона, и что Россия будет следовать собственным, а не вашингтонским интересам. Декларация независимости Путина в то время была более или менее проигнорирована, потому что Вашингтон был вовлечен в свои войны на Ближнем Востоке в интересах Израиля.



Но по прошествии времени Вашингтон понял, что Россия вышла из-под контроля, и что с этим нужно что-то делать.



Олимпиада в Сочи предоставила такую возможность. Кремль полагал, что успешная Олимпиада, проведенная Россией, укрепит ее позиции на Западе. Вместо этого официальные лица США, Великобритании и Германии бойкотировали Олимпийские игры в Сочи, во время которых, пока внимание Путина было отвлечено на Игры, США свергли дружественное России правительство Украины, которая веками была частью России.



Нацистское, антироссийское правительство, которое Вашингтон установил на Украине, начало физически издеваться над русским населением бывших российских провинций, которые советские правители включили в состав советской Украины. Крым, входивший в состав России с 1700-х годов, был присоединен к Украине Хрущевым в 1956 году, а Донбасс был присоединен к Украине более ранними советскими правителями. В то время Украина и Россия были частью одной страны, Советского Союза.



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Крым - место расположения российской Черноморской военно-морской базы, находившейся в долгосрочной аренде у России с момента обретения Украиной независимости. Путин был достаточно бдителен, чтобы понять, что новое американское марионеточное правительство на Украине аннулирует договор аренды, тем самым лишив Россию доступа к Черному морю и, через него, к Средиземному.



Население Крыма на 97% проголосовало за воссоединение с Россией, как и русские, населяющие Донбасс. Путин принял просьбу Крыма, но отклонил просьбу Донбасса.



Что послужило причиной этого решения Путина - решения, которое восемь лет спустя привело к постоянно расширяющемуся вооруженному конфликту на Украине?



Лучшее объяснение заключается в том, что Путин позволил принимать его решения западной пропаганде. Если бы Путин вернул Донбасс в дополнение к Крыму, который ему было необходимо забрать, чтобы не потерять российскую военно-морскую базу в теплых водах, то это подтвердило бы утверждение западной пропаганды о том, что Путин намеревался восстановить Советскую империю. Почему Путин считал, что западная пропаганда должна ограничивать действия России в ее собственных интересах, а не в интересах Запада, наводит на мысль о том, что Путин одной ногой стоит на Западе, а другой - в русском национализме.



Русские Донбасса ужасно страдали от рук украинских неонацистов, власть которых Вашингтон установил в Киеве. Путин понимал, что он должен что-то сделать. То, на что он решился, предполагало добрую волю Запада, которой на самом деле не существовало. Путин придумал "Минское соглашение", схему сохранения Донбасса в составе Украины, при защите жителей с помощью некоторых форм автономии - таких, как собственная полиция, которая защитила бы русское население от преследований неонацистов.



Путин заставил Украину и республики Донбасса подписать соглашение, а Германию и Францию - гарантировать его исполнение. Но Вашингтон запретил Украине соблюдать договоренности, а Франции и Германии обеспечивать их соблюдение.



Путин потратил восемь лет впустую, пытаясь "продать" свое соглашение, которое, очевидно, никогда не имело никакой перспективы, учитывая явные намерения Вашингтона использовать Украину для причинения максимума неприятностей России. Почему Путин не смог этого увидеть?



Опасность путинской "ограниченной военной операции" и ее медленного темпа заключается в том, что она дает Западу время собираться с силами и перехватывать инициативу. Несмотря на "красные линии" Путина, США и Европа поставляют оружие на Украину.



Поскольку эффективного российского ответа на провокации не последовало, несмотря на объявленные "красные линии", была проведена очередная подготовка для украинских войск. Затем стали предоставляться разведданные и информация для целеуказания. Затем оружие большей дальности, способное поражать стратегические российские цели. Затем - атака на Крымский мост, на трубопроводы "Северный поток", а теперь -заговор с целью создания "грязной бомбы", которая будет использована в качестве предлога для вмешательства США войсками, размещенными в Румынии, и разрушения плотины, которая уничтожит российский город Херсон и оставит элитных солдат российского спецназа изолированными, что стало бы огромной пропагандистской победой Запада.



На данный момент мы имеем ситуацию, когда путинский метод ведения войны ограничивает его собственные силы, а не силы его врагов. Последние признаки указывают на то, что Путин и российское верховное командование желают, чтобы инициатива оставалась в руках их западных врагов. Кремль лишь реагирует на их действия. Если Украина вместе с США и Британией сможет взорвать плотину на Днепре и затопить Херсон, тогда, и только тогда, возможно, россияне взорвут другую плотину, о которой тоже много говорят и которая выиграет для них войну, отрезав от Украины большой кусок страны. По-видимому, Кремль не ответил себе на вопрос о том, почему Россия соглашается на жертвы и унизительные поражения, когда она может легко выиграть войну за один день.



Провокации Вашингтона нарастают, и ответ Путина - это не демонстрация силы, а призыв к переговорам и предложения снабжать энергией врагов России в НАТО. Неудивительно, что Вашингтон обостряет конфликт.



Отсутствие решительных действий со стороны России позволило Вашингтону поставить человечество на путь к Армагеддону. Вашингтон и его марионетки из НАТО потеряли страх перед Россией, и провокации будут продолжаться. Поскольку Путин не защищал никаких объявленных Россией "красных линий", Вашингтон считает, что их у Путина нет. Путин даже не защищает от нападений со стороны Израиля Сирию - страну, которую он спас от завоевания Вашингтоном.



Терпение является добродетелью лидера, но многие в Вашингтоне считают терпение Путина отсутствием решимости. Если такая интерпретация терпения Путина окажется ошибкой, то Вашингтон пересечет ту "красную черту", которая приведет нас к периоду Армагеддона в истории человечества.



Автор: Пол Крэг Робертс - Paul Craig Roberts - доктор экономических наук, бывший заместитель по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана. Автор экономической политики американского правительства в 1981-1989 гг., получившей название "рейганомика".



Перевод Сергея Духанова

26.10.22 Источник - svpressa.ru

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