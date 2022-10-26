Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты

05:34 27.10.2022

26 октября 2022, Бишкек - Татьяна КУДРЯВЦЕВА



С 1 мая 2023 года введен временный запрет на вывоз (экспорт) из Кыргызстана золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата. Указ подписал президент Садыр Жапаров.



Запрет вводится сроком на шесть месяцев. Открытому акционерному обществу "Кара-Балтинский горнорудный комбинат" предоставляется исключительное право на переработку золотосодержащей руды и золотосодержащего концентрата, добытого и произведенного на территории страны.



Государственной таможенной и Пограничной службам поручено принять меры, направленные на пресечение незаконного вывоза товаров. Кабинету министров поручено продлевать запрет каждые шесть месяцев, начиная с 1 ноября 2023 года.