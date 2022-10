Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев

05:43 27.10.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 27.10.2022



О перспективах превращения Европы в маргинальный и второсортный центр силы



Зима еще не стучится в дверь к европейцам и американцам, оказавшимся заложниками спланированной НАТО "матери всех битв" (mother of all battles) против России, а в публичном пространстве уже мелькают первые проблески здравомыслия.



По обе стороны Атлантики почти синхронно объявились пока еще стеснительные диссиденты. Они отметились стыдливыми призывами скорректировать стратегический курс коллективного Запада на ослабление и расчленение России за счет войны до победного конца и до последнего украинца.



В подкладке у этого альтернативного мнения проступает не пацифизм, а только голый, циничный расчет.



Экономика ЕС по итогам первого раунда



После введения блокады российского природного газа и де-факто отказа Норвегии, Алжира и Катара компенсировать выбывающие объемы импорта газпромовского углеводорода для Евросоюза остался в гордом одиночестве всего один поставщик – Соединенные Штаты. Доля американского СПГ в импорте Европы в текущем году уже выросла почти в три раза – с 20% до 60%.



В Европе не могут не осознавать масштаб надвигающегося экономического, а следом и социального цунами. У грабительских цен, выставляемых эспэгэшными корпорациями с того края Атлантики, будет два последствия. Во-первых, учитывая, что при нынешней конъюнктуре рынка прибыль нефтегазового сектора в США составила 200%, а акции энергетических мейджоров, подскочив вверх с начала года на треть и демонстрируют устойчивую динамику роста, неизбежно начнется переток инвестиций в американскую экономику.



Во-вторых, удорожание энергетических ресурсов приведет к повышению себестоимости и потере конкурентоспособности экспортной продукции европейских компаний. А значит, процесс деиндустриализации Европы пойдет в темпе фокстрота.



Во Франции минувшим летом обанкротились 9000 компаний. Французский банк Societe Generale почти на издыхании. Лихорадит не на шутку швейцарский Credit Suisse и германский Deutsche Bank. Случись повторение истории с Lehman Brothers, Европа может оказаться на пепелище.



Не случайно эксцентричный, но неглупый бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис давно предупреждает, что экономический крах Европейского союза неминуем.



"Острый галльский смысл"



"Сумрачный германский гений" (А. Блок), отличается, видимо, неспешным тугодумием. Потому именно "острый галльский смысл" первым оценил перспективы превращения Европы в маргинальный и второсортный центр силы. Случилось это после того, как французские аналитики просчитали вероятный эндшпиль зимней и затем весенне-летней кампании, ведущейся странами НАТО против России на украинском ТВД. Подсчитали и всерьез забеспокоились.



Министр экономики, финансов, промышленного и цифрового суверенитета Франции Бруно Ле Мэр (тот самый, что обещал разорвать с помощью санкций экономику России в клочья), выступая в Национальном собрании (нижняя палата французского парламента), призвал не допустить "экономического доминирования США" над Европой.



Какая несправедливость, возмутился президент Франции Эммануэль Макрон: "Американский газ стоит на внутреннем рынке в 3-4 раза дешевле, чем та цена, по которой его предлагают приобретать европейцам. Это двойные стандарты". Макрон объявил, что намерен "поднять этот вопрос во время моего визита в США в декабре". А не будет ли поздно обсуждать тему "двойных стандартов" в начале зимы? В Евросоюзе по причине острого дефицита энергетических кормов уже остановлено почти каждое десятое сталелитейное предприятие, каждая пятая фабрика по выработке удобрений, 27% заводов по выпуску кремния и ферросплавов и половина заводов по производству первичного алюминия.



Симптоматично, что в октябре был предан гласности доклад, подготовленный связанным с французской разведкой и контрразведкой университетом под названием "Школа экономической войны". Сославшись на агрессивные действия англоязычных держав, Британии и США, против французских компаний Alstom и Naval Group, авторы аналитической 100-страничный записки без всяких околичностей отвечают на вопрос "Кто враг?". По их мнению, враги Франции находятся в Вашингтоне и Лондоне, а не в Пекине и Москве.



Диссиденты завелись на Капитолийском холме



Прозрение этих французов – свидетельство нестроения в трансатлантическом лагере и плохая новость для киевского режима. А самая "зрада зрадная" подстерегает в том случае, если раскол в стане демократов в вашингтонском обкоме начнет углубляться.



Группа из 30 членов нижней палаты Конгресса США направила в Белый дом коллективное письмо. Конгрессмены призвали президента Байдена дополнить экономическую и военную поддержку Украине "активными дипломатическими усилиями и удвоить усилия по поиску реальных рамочных договоренностей для прекращения огня" (proactive diplomatic push, redoubling efforts to seek a realistic framework for a cease fire). Далее было сказано: "Альтернативой дипломатии является затянувшаяся война с неотвратимыми последствиями и катастрофическими и непостижимыми рисками" (The alternative to diplomacy is protracted war, with both its attendant certainties and catastrophic and unknowable risks).



Поводом для появления секты несогласных внутри демократической партии, как указывает The Washington Post, стало то, что "катастрофические последствия войны все больше ощущаются далеко за пределами Украины, включая повышение цен на продовольствие и газ в Соединенных Штатах и резкий рост цен на пшеницу, удобрения и топливо".



В свою очередь The Wall Street Journal вычленила из призывов диссидентов немаловажный момент: они считают необходимым изучить возможности предоставления гарантий безопасности всем сторонами конфликта, а также для возобновления энергичного диалога с Россией пойти на смягчение ряда санкций.



Эта выходка части демократов почти совпала по времени с заявлением Кевина Маккарти, которого прочат на пост спикера палаты представителей от республиканцев. Этот конгрессмен от штата Калифорния вместе с соратниками еще в мае проголосовал против выделения киевскому режиму пакета помощи в размере 40 млрд долларов. На днях он заявил, что американцы, которые "окажутся в условиях рецессии не захотят выписать Украине чек с не проставленной суммой… они просто этого не сделают".



Заголовок в "Файнэншл таймс" показателен: "Украинские официальные лица 'шокированы' тем, что республиканцы угрожают занять более сдержанную позицию по поводу помощи (Украине)" (Ukrainian officials ’shocked’ as Republicans threaten tougher line on aid).



Позиция диссидентов на Капитолийском холме продиктована не в последнюю очередь усталостью их избирателей. По опросу, по сравнению с мартом, число голосующих за республиканцев граждан, считающих, что США чересчур щедро помогают киевскому режиму, повысилось на 9% и достигло 32%. Одновременно, опрос центра Pew Research показал, что доля американцев, которых заботят события на Украине, снизилось с 55% до 38% в сентябре.



Издание The American Thinker, не стесняющееся своей симпатии к республиканцам, утверждает в заголовке: "На Украине демократы втянули нас в бессмысленную опасную войну" (In Ukraine, the Democrats have locked us into a pointless, dangerous war). Логика издания заимствована, судя по стилистике, из незамысловатых рассуждений обычного американца: "Байден говорит, что мы будем поддерживать Украину "столько, сколько потребуется". Столько, сколько потребуется, чтобы сделать что? Какова цель? И какова будет стоимость "столько, сколько потребуется"? Включает ли это в себя бесконечное накопление новых долгов? Вечная инфляция? Бензин за десять долларов? У Путина 6000 ядерных зарядов и ракетные системы для их доставки. И его загоняют в угол, тычут и подталкивают. Может быть, нам стоит заняться своими делами, пока не стало слишком поздно? Все это безумие".



Наконец, стоит подверстать мнение американского политолога Патрика Бьюкенена, который состоял ведущим советником у трех президентов США – Ричарда Никсона, Джеральда Форда и Рональда Рейгана: "В действительности, Украина была частью России на протяжении всего 19 и почти всего 20 века, и ею руководили из Москвы. Это обстоятельство никогда не вызывало озабоченности у США, которые находятся на расстоянии 5 тысяч миль от этих стран". И далее: "Наш жизненно важный интерес – не допустить войны с обладающей ядерным оружием Россией – может в скором времени вступить в противоречие со стратегическими военными целями".



В 1962 году Кеннеди выбрал "компромисс"



Примечательны участившиеся отсылы в комментариях политиков и прессы к Карибскому кризису, когда (расхожая фраза, повторяемая в вариациях) "мир в течение 13 дней стоял на грани третьей мировой войны".



Американское издание National Interest, к примеру, пишет: "Президент Байден прав, предупреждая о потенциальной эскалации украинского кризиса в Армагеддон. Большей опасности ядерной катастрофы не было со времен Карибского ракетного кризиса в октябре 1962 года".



Напомним, что причиной размещения Советским Союзом на Кубе к 14 октября 1962 года 40 ракет средней дальности (около 3600 км) Р-12 с ядерными боеголовками было развертывание ранее, в 1961 году, американских баллистических ракет средней дальности PGM-19 "Юпитер" на пяти стартовых установках вокруг турецкого города Измир. Эти "Юпитеры" с дальностью до 2,5 тыс. км и подлетным временем около 10 минут давали США возможность нанести внезапный первый удар по основным промышленным центрам, включая Москву.



Независимая в своих суждениях популярная американская блогерша Кейтлин Джонстоун (Caitlin Johnstone) приводит выдержки из статьи в журнале The Atlantic, опубликованной в 2013 году под названием "Истина о кубинском ракетном кризисе". Ее автор Бенджамен Шварц считал, что опасения Москвы о вероятном первом обезоруживающем ударе со стороны США были обоснованными. Во время Берлинского кризиса президент Джон Кеннеди рассматривал такой сценарий.



Кризис разрешился соглашением о взаимной ретираде. Взамен вывода "Юпитеров" из Турции, а также из Италии, были вывезены советские ракеты с Кубы. В американской историографии финал 13-дневного балансирования на грани ядерного Армагеддона подается как победа: "Зрачок к зрачку, и Россия мигнула первой". Или же по крылатой фразе госсекретаря США Дина Раска: "Мы смотрели друг другу в глаза, а другой парень просто моргнул" ("We were eyeball to eyeball and the other guy just blinked"). На самом деле все было иначе.



Как полагает Кейтлин Джонстоун, важнее указать на другую деталь той секретной сделки: "Кеннеди обусловил свое согласие на требования Москвы гарантиями того, что его решение будет храниться в секрете, потому что тогда, как и сейчас, существовало огромное политическое давление, чтобы его не считали "отступающим" и "выглядящим слабым" перед врагом".



Сегодня, пишет Кейтлин Джонстоун, необходимо осознать, что многие ее соотечественники видят только два выхода из конфликта на Украине: либо одержать верх над Россией, либо капитулировать перед ней. На самом деле, постулирует американка, "они совершенно не знают, что существует третий вариант – переговоров, компромисса и деэскалации, не говоря уже о том, что он (этот путь) исторически был жизнеспособным и успешным".



По обыкновению, когда дело касается бывших (Британия) и ныне здравствующих метрополий (США), появление несогласных внутри правящих кланов является вовсе не результатом проснувшегося от летаргического сна старозаветного благородства. Просто прагматики внутри правящих верхов сумели более точно просчитать баланс потерь и выгод. И потому сочли, что конечная цена начатой им глобальной авантюры не вполне оправданна.



Приходится признать правоту Никколо Макиавелли. В своих "Рассуждениях о первой декаде Тита Ливия" в трактате "Государь" лукавый сановник, занимавший должность секретаря второй канцелярии, которая ведала дипломатическими связями республики Флоренция, утверждал: "Люди поступают хорошо лишь по необходимости; когда же у них имеется большая свобода выбора и появляется возможность вести себя как им заблагорассудится, то сразу же возникают величайшие смуты и беспорядки".



Как только "вашингтонский обком" лишится "свободы выбора", ему придется умерить аппетиты американского военно-промышленного комплекса как ведущего драйвера и выгодополучателя нынешнего вооруженного конфликта в Европе и вернуться к дипломатии. Таким образом, одной из целей для России может быть принуждение Запада к миру и здравомыслию, но только, естественно, на своих условиях. Источник - фонд стратегической культуры

