России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов

06:41 27.10.2022

Русский мартен

России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе

Александр Проханов

24.10.2022



России, которая ведет страшную войну, нужна армия военного времени, нужна экономика военного времени, нужна промышленность военного времени, культура военного времени, идеология военного времени, управленцы военного времени, лидеры военного времени. России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе. Такой элиты нет у России. Российскую элиту создавал Запад, покоривший страну после 1991 года, она является продуктом Запада, как "Кока-Кола", джинсы или мюзиклы Бродвея.



Эта сфабрикованная Западом элита уничтожила русскую промышленность с ее ведущими военно-оборонными отраслями и центрами. Эта элита отняла у народа множество технологий, умений, навыков, отлучала народ от вековечной русской работы, погружая его в непрерывные низменные развлечения и унылое потребление. Эта элита стремилась превратить думающий, ищущий, творящий народ в необразованное, бездуховное скопище потребителей, жадно хватающих крохи иллюзорных, скудных благ.



Элита планомерно дробила и губила все глубинные народные коды, делающие русских носителями высших духовных смыслов, тех смыслов, что превращали Россию в великую цивилизацию. Эта элита получила на Западе "ярлык на правление" и правит Россией, как правили ею во времена средневекового ига. В час смертельной войны России и Запада такая элита воюет на стороне Запада, она ведет Россию не к победе над Западом, а к поражению.



Воротилы российского бизнеса перенесли свои штаб-квартиры на Запад, держат там свои капиталы, питают этими капиталами цивилизацию врага, щедро одаривая воюющую украинскую армию. Эта элита своей самой едкой-гуманитарной - составляющей сбежала на Запад и оттуда ведет беспощадную, невиданную по своей ярости и ненависти русофобскую пропаганду.



Самая именитая, вельможная часть российской элиты отхлынула и покинула Родину. Другая, не столь заметная, тихая, скрытная, продолжает управлять политическими, культурными, идеологическими процессами в воюющей России. Эта мягкая замшевая сила глушит энергию русского сопротивления, в ней вязнут и тонут команды, указы и уложения президента. В ней захлебываются политические и культурные инициативы, устремленные к Победе. Эта "элита поражения" должна быть устранена.



Но откуда взяться "элите Победы"? Есть ли другая – победоносная, патриотическая элита, которая ждет своего часа, когда ее призовут и поставят на место проворовавшейся элиты, ведущей Россию к поражению? Такой элиты нет, она лишь рождается в жестоких схватках украинской войны, в бессонной, круглосуточной работе оборонных заводов, в ночных монастырских молениях, в концертах певцов и художников, устремленных на воюющий Донбасс.



Все великие русские правители, создатели непревзойденных российских империй, высекали такую элиту из камня ударами своей воли, совершая грандиозные перевороты, в которых рождались новое государство, новая страна и новая Победа.



Князь Владимир Святой, получив крещение в Херсонесе, разогнал и уничтожил элиту волхвов, язычников и колдунов, насельников капищ и священных рощ. Он подавил восстание волхвов и создал Киево-Новгородскую православную - от Балтики до Черного моря – империю с двумя великими православными храмами: Софией Киевской и Софией Новгородской. То была первая русская империя.



Иван Васильевич Грозный, царь Московский, строя вторую русскую империю, создал опричников - этот военный мистический Орден, подавивший сопротивление бояр и удельных князей, сеющих тлетворную смуту.



Петр Великий, строитель третьей русской империи, создал полки семеновцев и преображенцев, их палашами и саблями отсек увядающие ветви древа Государства Российского.



Иосиф Сталин, властитель четвертой русской империи, затевая грандиозную, вселенскую работу по созданию небывалого светоносного царства, сотворил жестокий огненный Орден меченосцев, который привел державу к Победе.



Сегодня Владимир Путин стремится создать элиту Победы из разрозненных групп - сражающихся русских военных. технократов-оборонщиков, патриотических интеллигентов и церковных молитвенников. Создание этого победного Ордена совершается теперь, когда истаивает историческое время, отпущенное России для Победы. Сотворение этого Ордена приведет Россию к военной Победе. А после Победы - к созданию новой, очищенной от исторической ржавчины Родины.



Три деяния будут знаменовать появление этого Ордена.



Закрытие Ельцин-центра в Екатеринбурге, где гнездятся жрецы, разрушившие Советский Союз, ввергнувшие Россию в чудовищное унижение и слабость. Ельцин-центр есть центр исторического русского поражения, родина полка "Азов"*, филиал европейского командования НАТО.



Мы перестанем драпировать Мавзолей в дни наших победных военных парадов. Ибо Мавзолей - это алтарь, откуда народ отправился в многолетний кровавый поход и вернулся из похода, неся трофеи - штандарты разгромленных фашистских дивизий. Свободный от драпировки Мавзолей делает парады продолжателями двух великих, священных сталинских парадов.



В наши дни, когда воюющая Россия ищет ресурсы - людские, финансовые, политические, когда страна испытывает нехватку этих ресурсов, существует ресурс, бездарно запечатанный в сланцах русской истории. Этим ресурсом является имя Сталинград, которое вновь должно появиться на карте России. Это грандиозное мистическое слово было в начале русских времен. И это слово было у русского победного бога, И это слово было победный русский Бог.



Русскую историю творил Сталин. Сталиным был Владимир Святой. Сталиным был Иван Васильевич Грозный. Сталиным был Петр Великий. Сталиным был Иосиф Виссарионович Сталин. Сталиным станет Владимир Путин.



Сегодняшняя русская история - это мартен, в котором плавятся обломки израсходованного времени, плавится металлолом израсходованной, недееспособной элиты.



Вы слышите гул? Это ревут орудия на украинском фронте. Это ревет металл у мартенов русской истории. Скоро хлынет сталь.



*запрещенная в РФ террористическая организация