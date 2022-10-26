Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров

07:00 27.10.2022

Страны СНГ договорились выдавать беглых коррупционеров друг другу

На заседании совета глав государств СНГ было подписано важное соглашение. Согласно которому, Казахстан договорился со странами СНГ о выдаче беглых коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в ведомстве, данный документ был разработан еще в 2008 году, и только в 2022 году стороны договорились об окончательной редакции.



Также сказано, что действие соглашения будет способствовать повышению эффективности сотрудничества в борьбе с правонарушениями, выработке и проведению согласованной политики в сфере противодействия коррупции.



В частности, как уточнили в Антикоре, в рамках соглашения будет:



оказываться содействие по уголовным делам о коррупции;



проводиться скоординированные и согласованные оперативно-розыскные, оперативно-профилактические мероприятия и специальные операции по коррупционным преступлениям;



осуществляться сотрудничество в сфере розыска, задержания и выдачи лиц, совершивших коррупционные преступления, возвращения доходов от коррупции;



создаваться и использоваться информационные системы в сфере противодействия коррупции;



разрабатываться стратегии, программы и планы сотрудничества в сфере противодействия коррупции;



осуществляться обмен результатами антикоррупционного мониторинга;



повышаться квалификация кадров и др.



Анастасия Московчук