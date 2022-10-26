 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:25 27.10.2022

Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации
Андрей Фурсов

Помимо чисто экономических и финансовых моментов, есть целый ряд факторов текущей ситуации. С одной стороны, геополитического характера, а с другой – системно-исторического, которые привели к возникновению в Восточной Европе сейчас вот этой ситуации. Ну, первая вещь, которая лежит на поверхности, это противостояние России и Постзапада. И здесь понятно совершенно, что Постзападу нужно было спровоцировать Россию на те действия, которые она предприняла. Потому что другого выхода не было. Все остальное было еще хуже. То есть выбрано было наименьшее зло.

А второй момент – это уже по принципу "два шара в лузу". Любой конфликт в Восточной Европе наносит экономический ущерб ЕС, отсекает Россию и, естественно, Китай от Европы. И ослабляет Евросоюз. И кроме того, дает возможность, вдобавок ко всему, начать экспроприацию среднего слоя европейцев, которая была намечена еще несколько десятилетий назад.

Я довольно часто привожу выдержки из доклада 1975-го года "Кризис демократии", где черным по белому было сказано, что главная угроза демократии, то есть читай, "власти, властвующих групп Запада", исходит не от Советского Союза, а от избытка демократии на самом Западе. То есть от демократических институтов. В связи с чем была поставлена задача раздемократизации, это называлось "убрать избыточную демократизацию Запада". С тех пор начался постепенный демонтаж демократических институтов общества Модерна.

Все это имеет давние корни:

"Отцы-основатели" США, собравшиеся в 1787 г. на Конституционный конвент в Филадельфии, открыто говорили о том, что "главная опасность проистекает от демократических статей существующих конституций. В этой конституции должен быть установлен барьер против демократии" (Э. Рэндольф); "народ должен быть как можно меньше допущен к делам управления. Народ всегда подвержен заблуждениям" (Р. Шерман).

...Федералисты дали развернутое идеологическое обоснование идеи сильного национального правительства, способного надежно гарантировать права собственности, обуздать разгул "демократической стихии" и консолидировать государственную власть в руках имущей элиты.

Другое дело, что пока существовал Советский Союз, этого нельзя было делать рывком. Но как только с СССР было покончено, начался это самый демонтаж, который идет сейчас весьма и весьма стремительно.

Главный бенефициар капиталистической системы – это белый европеец и американец. И теперь, в ситуации, когда нужно раскурочивать общество для того, чтобы создать условия для формирования новой системы, - кого нужно раскурочивать? Естественно, европейцев и американцев.

Кстати, помимо прочего текущий кризис выполняет очень важную роль – уничтожение среднего класса Европы. И я думаю, что все 20-е годы – это будет время уничтожения, "унасекомливания" среднего класса Западной Европы. Потом, по-видимому, примутся за американский.

"Детей будут кормить насекомыми в рамках плана, направленного на то, чтобы заставить новое поколение перейти с мяса на насекомых и убедить своих родителей последовать их примеру. Ученикам четырех начальных школ в Уэльсе будут предложены насекомые в качестве пищи в рамках проекта по оценке аппетита детей к "альтернативному белку", такому как сверчки, кузнечики, шелкопряды, саранча и мучные черви. Исследователи надеются, что их результаты дадут ключ к пониманию того, как лучше всего информировать детей об экологических и питательных преимуществах съедобных насекомых по всей Великобритании и, возможно, за рубежом – и, в свою очередь, их родителей, поскольку мир стремится помочь окружающей среде, сократив потребление мяса.

В 2019-м году около 9 млн европейцев ели насекомых. К 2030-му году их число планируется довести до 390 млн".
Так вот, для того чтобы создать новый андеркласс для будущего посткапиталистического мира, нужно, во-первых, экспроприировать европейский средний слой. И во-вторых, создать противовес европейцам в самой Европе. То есть нужны люди, которые находились бы в конфликте с белыми людьми. И это конфликт, который должен заменить конфликт правых и левых партий.

И ситуацию с мигрантами из Африки, которых пригонит голод, возникший от происходящего в Восточной Европе, и ситуацию с помощью Украинe, ради которой европейцам вновь и вновь предлагают затянуть пояса и закрутить вентили батарей - все это глобалистские верхушки, безусловно, используют для организации перераспределения дохода национального богатства в пользу вот этих вновь прибывших групп. Их как бы уравняют: средний класс, средний слой опустят до уровня бедности.

Сбудется мечта глобалистов – все будут бедные, и над ними будет вот эта богатая верхушка. То, что на Западе уже фактически вводится рационированное потребление воды, электроэнергии и прочего говорит о том, что, в принципе, уже идет, уже надвигается то, о чем говорил Жак Аттали. Еще лет 10-12 назад в книге "Краткая история будущего" он говорил о том, что будущее мира – это глобальная распределительная экономика, а вовсе не рынок. Глобальная распределительная экономика – это внеэкономический контроль. И вот здесь становятся очень важны средства контроля над социальным поведением людей.

Могла ли Европа как-то по-другому себя вести, чтобы избежать этого? С тем проглобалистским, проатлантистким правящим слоем, что в Европе – это просто невозможно. С другой стороны, "помогло" и в основном пассивное население, которым легко манипулировать. Ведь, по сути, ЕС не является политическим субъектом, он – экономический игрок. Политической субъектности у ЕС нет. Да, и будущее ЕС весьма туманно. Британцы неслучайно сбежали оттуда, чтобы начать строить свою макрозону в будущей новой глобализации.

Источник - zavtra.ru
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