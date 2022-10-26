 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Четверг, 27.10.2022
17:27  Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин
17:14  Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк
17:12  Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
16:07  Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года
15:22  Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия
14:50  Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
07:29  Придушили "комсомольцев". Подвижки в китайской элите, - К.Зайцев

07:25  Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:04  Судьба инноваций в Новом Казахстане, - Николай Кузьмин
07:00  Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
06:41  России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов
05:43  Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев
05:34  Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты
05:02  Зеленский стал взбесившейся марионеткой. Это очень опасно, - Каролин Галактерос
02:27  Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс
02:14  Между благоразумием и предательством: Туркестан ждет, кто победит в б. УССР, - Аждар Куртов
01:02  Туркестан, торгуясь с Россией, дергает тигра за усы, - Аслан Рубаев
00:54  Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
00:53  Евросоюз интересуют поставки энергоресурсов из Центральной Азии, - В.Панфилова
00:46  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты, - Данияр Ашимбаев
00:40  Европа в ожидании удара об энергопотолок
00:38  Строительные пузыри: особенности казахстанского рынка
00:28  Знает ли Путин, где найти замену офшорной элите? - Виталий Аверьянов
00:20  В украинской спецоперации ищут афганский след. Москву обвиняют в вербовке бывших спецназовцев
00:19  В Питере задержали жуликов (включая депутата), незаконно легализовавших 100 тыс. мигрантов
00:15  Аким района казахстанского Актюбинска Кобенов сел на 3 года за забывчивость
00:07  Рамзан Кадыров объявил джихад (священную исламскую войну) укро-бандеровцам
00:05  Почему спортсмены уезжают из Таджикистана? - Сайфиддин Караев
00:03  Хан(м)ские замашки. Аким Улытауской области Абдугалиулы и его персональный автобус
00:02  Укрозомби. Как тотальная пропаганда зомбирует население Украины, - Владимир Малышев
00:01  Международный трибунал над США за геноцид японцев необходим
00:00  Когда диктатор Си прихлопнет AliExpress
Среда, 26.10.2022
23:10  Илон Маск все-таки купил Твиттер за 44 млрд долларов
19:33  Сенат Польши признал российские власти "террористическим режимом"
19:02  Как нейтрализовать спутники Илона Маска?
18:49  В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах - 15 погибших
18:42  NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
15:55  От Муйнака до Андижана предлагается создать Узбекский "зеленый пояс" в 1500 км
15:52  Турция "по-братски" потребовала у Газпрома скидок и отсрочек
15:51  "Евразийские интеграционные проекты: cостояние и перспективы развития". Анонс научной конференции в Москве. 27-28.10
15:43  Конец блатной мурзилки? Обвиненной в вымогательстве Собчак дали сбежать в Литву
15:36  Турция начинает выкручивать руки миллеровскому Газпрому
15:31  КырМинкульт вырубил на 2 месяца сайт "Радио Свобода". За информ-вредительство
13:26  Путин сообщил об использовании шантажа и запугивания против стран СНГ
12:06  Данияр Ашимбаев: Языковой вопрос в Казахстане мало связан с национальным...
12:01  Садыр Жапаров снова летит в Астану - на встречу с представителями Евросоюза
11:10  Казахстан займет у МБРР 346 млн евро. Бюджет рассосался на выборы и праздники
10:24  Использованный полит-кондом Гуайдо: Запад отказался от венесуэльского оппозиционера, - А.Умрихин
10:06  Европейские "сады Эдема" превращаются в темные и холодные джунгли, - В.Тетельмин
09:32  Ярый борец за чистоту спорта румынка-теннисистка Симона Халеп попалась на жестком допинге
09:07  США не решаются ужесточить энергетические санкции. Себе дороже, - National Interest
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
14:50 27.10.2022

Серьезный инцидент с оружием массового поражения затронет весь континент, считают военные эксперты

Богдан Степовой
Андрей Федоров

США превратили Украину в полигон для проведения военно-биологических экспериментов и оставляют без внимания желание киевского режима заполучить ядерное оружие, заявил президент России Владимир Путин 26 октября на встрече с руководителями органов безопасности и спецслужб стран СНГ. Эксперты отмечают, что Украина находится в центре Европы и любые серьезные биологические или атомные инциденты затронут не только Россию, но и весь континент. В этот же день армия РФ успешно отбила атаки противника на всех стратегических направлениях.

Поле экспериментов

Украина стала инструментом внешней политики США, и сейчас страну активно накачивают оружием, подчеркнул Владимир Путин, выступая 26 октября перед главами делегаций заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.

- Страна фактически потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом, - сказал Владимир Путин.

Он добавил, что Запад действует в бывшей советской республике в своих военных целях.

- Практически сразу же украинскую территорию превратили в полигон для военно-биологических экспериментов, а сейчас накачивают вооружением, в том числе тяжелым, оставляют без внимания заявления киевского режима о желании заполучить ядерное оружие, - уточнил президент.

В ожидании провокаций: может ли Украина применить "грязную бомбу"
Сергей Шойгу выразил озабоченность по поводу возможного использования Киевом этого боеприпаса

По его словам, Москве также известно о планах использовать для провокаций так называемую грязную бомбу.

В этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия продолжит энергично доводить до мировой общественности информацию об угрозе применения "грязной бомбы" Украиной.

- С тем, чтобы побудить их к активным действиям в плане воспрепятствования такому безответственному поведению киевского режима, - заявил он.

Украина - это центр Европы, и любые серьезные биологические и атомные инциденты затронут не только ближайших соседей - тех же Россию и Белоруссию, но и весь континент, считает специалист в области радиационной, химической и биологической безопасности Олег Желтоножко.

- Катастрофа в Чернобыле затронула всю Европу из-за воздушных потоков, - напомнил он. - Выпадение радиоактивных осадков было зафиксировано даже в Норвегии. Украинские реки имеют большой сток в Черное море. И любое событие на ее территории тут же отразится на всем Черноморском регионе. Не стоит забывать, что Украина - один из крупнейших производителей сельхозпродукции в мире. Серьезное загрязнение скажется и на зерновом, и на животноводческом экспорте.

Любая эпидемия там будет опасна как минимум для всей Европы.

- Украина граничит со множеством густонаселенных стран, - отметил эксперт. - По этим причинам не только нам, но и всей Европе надо крайне серьезно отнестись к возможности возникновения ядерных или биологических инцидентов на этой территории.

Эксперт отметил, что внешние кураторы Украины могут не просчитывать последствия тех или иных событий.

Содружество познается в беде: Путин призвал СНГ вместе бороться с угрозами
О каких новых вызовах для коллективной безопасности президент РФ рассказал своим коллегам

- Там сложились проблемы с высококвалифицированными аналитиками, - отметил. - Стал важнее политический подход, а не реальное состояние дел.

"Все атаки отражены"

Вооруженные силы России 26 октября продолжали сдерживать натиск украинских формирований.

- На купянском направлении противник силами батальонной тактической группы и роты иностранных наемников, общей численностью до 500 человек, предпринял пять последовательных атак позиций российских войск на узком фронте в направлении населенного пункта Куземовка Луганской Народной Республики. Все атаки отражены, - рассказал официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 160 боевиков, пять танков, девять боевых бронированных машин и 10 пикапов, рассказали в ведомстве.

Коллеги по обороне: президент призвал обеспечить солдат в СВО современным снаряжением
России также нужно увеличить производство высокоточных ракет, считают военные эксперты

На красно-лиманском направлении уничтожено более 70 военнослужащих, два танка, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и пять пикапов.

На николаево-криворожском направлении ВФУ силами до двух батальонных тактических групп безуспешно атаковали позиции наших войск. В результате уничтожено до 125 военнослужащих, семь боевых бронированных машин и 13 автомобилей.

За сутки оперативно-тактическая, армейская авиация, ракетные войска и артиллерия России поразили два пункта управления ВФУ, нефтехранилище недалеко от Днепропетровска, с которого осуществлялось снабжение дизельным топливом группировки войск в Донбассе, 59 артиллерийских подразделений на огневых позициях, узел связи украинской группировки войск и 177 районов сосредоточения войск.

Войска ПВО за сутки сбили 10 БПЛА, 13 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS в районах населенных пунктов Бургунка, Ольговка, Николаевка, Новая Каховка, Понятовка, Никольское Херсонской области и Новоникольское в ЛНР.

Обстановка по требованию: российская армия отбила атаки под Херсоном
Украинские формирования в ближайшие две недели будут пытаться прорвать оборону на правом берегу Днепра, указывают военные эксперты

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 326 самолетов, 162 вертолета, 2349 беспилотных летательных аппаратов, 383 зенитных ракетных комплекса, 6084 танка и других боевых бронированных машин, 874 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3527 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 6791 единица специальной военной автомобильной техники, перечислил Игорь Конашенков.

Бои с диверсантами

В Минобороны России рассказали о военнослужащих, проявивших в боях мужество и самоотверженность

В ходе освобождения населенного пункта сержант Александр Коваленко точно и своевременно корректировал огонь артиллерии. В результате противнику был нанесен большой урон. Мужественные и профессиональные действия Александра Коваленко создали условия для прорыва обороны ВФУ, рассказали в военном ведомстве.

Рядовой Александр Белик выполнял задачу по обеспечению связи. В районе одного из населенных пунктов колонну Александра обстреляли украинские формирования. Белик одним из первых вступил в бой, уничтожив более пяти боевиков.

Атомный монтаж: Украина заканчивает создание "грязной бомбы"
Готовится провокация с целью обвинить Россию в применении ядерного оружия, уверены в Минобороны РФ

- Организованная в колонне устойчивая связь позволила командованию оперативно координировать действия в бою и уничтожить нападавших, - рассказали в Минобороны РФ.

Обнаружив на пути следования российских войск группу украинских диверсантов, подразделение младшего сержанта Александра Максина их атаковало. Александр лично уничтожил четырех боевиков. В ходе боя группа диверсантов была полностью уничтожена. Мужественные и самоотверженные действия Александра Максина, а также слаженность и профессионализм его подчиненных позволили пресечь деятельность вражеской ДРГ в заданном районе, подчеркнули в военном ведомстве.

Рядовой Никита Лосев поддерживал артиллерийским огнем российских мотострелков. В ходе боя рядовой уничтожил ангар с военной техникой. Действия Никиты нанесли существенный урон подразделениям украинских националистов, что позволило мотострелкам развить наступление и выбить противника с занимаемых позиций, отметили в Минобороны РФ.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666871400


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб
- В Мажилисе одобрили законопроект по выдаче земель в электронном формате
- Ерлан Карин встретился с Государственным секретарем Кыргызской Республики
- О повышении базовой ставки до 16%
- О платформе Токаева
- Проект закона об амнистии рассмотрели в Сенате
- Судьба инноваций в Новом Казахстане
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (начало)
- Депутаты обсудили законопроект о сохранении национальных пород собак
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  