Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия

15:22 27.10.2022

В Грузии нашли мертвым депутата парламента

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В Грузии нашли мертвым у себя дома депутата парламента от правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Ираклия Хахубия. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на грузинский телеканал Mtavari Arxi.



По данным телеканала, тело Хахубии обнаружила его жена. По одной из версий, депутат покончил с собой. Сообщается, что рядом с его телом было обнаружено огнестрельное оружие.



Возбуждено уголовное дело по статье "Доведение до самоубийства" УК Грузии.



Хахубия стал депутатом парламента Грузии в 2020 году. В законодательном органе он представлял одномандатный округ Поти, Хоби и Сенаки.