Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года

16:07 27.10.2022

2022-10-27



Туркменистан является крупнейшим поставщиком газа в Китай с начала года. Только в августе КНР закупила 2,9 млрд кубометров туркменского газа, сообщает Interfax со ссылкой на данные Генеральной администрации по таможне Китая.



По поставкам газа в Китай в августе Туркменистан опередил даже Россию, которая экспортировала в КНР 2,4 млрд кубометров (в том числе более 1 млрд кубометров было поставлено в виде СПГ (сжиженного природного газа), что является новым максимумом за историю поставок).



"В августе Китай импортировал природный газ из России на общую сумму $409,37 млн. Этот показатель является наивысшим по меньшей мере с января 2017 года - максимального доступного периода наблюдений китайской таможни", - уточнила пресс-служба МИД РФ в КНР.



Сколько Китай заплатил Ашхабаду за поставки, не уточняется, так как формула расчета цены на туркменский газ держится в секрете.



На третьем месте среди экспортеров газа в Китай оказалась Австралия, которая поставила в августе 2,278 млрд кубометров.



В целом в августе 2022 года Китай закупил 13,196 млрд кубометров газа (-4%), в том числе 5,528 млрд кубометров по трубопроводам (+10%), это максимум за историю поставок, и 7,668 млрд кубометров (5,897 млн тонн) в виде СПГ.



Туркменистан по объему доказанных запасов природного газа занимает четвертое место в мире. Основные объемы поставок туркменского природного газа приходятся на Китай по трем ниткам транснационального газопровода Туркменистан - Узбекистан - Казахстан - Китай. Четвертую ветку намечено проложить по маршруту Туркменистан - Узбекистан - Таджикистан - Кыргызстан - Китай. Планируется, что поставки туркменского газа в Китай дойдут до 65 миллиардов кубометров в год. В 2021 году в Китай было поставлено около 34 млрд кубометров туркменского газа.



Туркменистан поставляет газ в Россию и Азербайджан через Иран, в Узбекистан - через российский "Газпром".



На стадии реализации находится проект газопровода Туркменистан - Афганистан - Пакистан - Индия (ТАПИ). Трубопровод протяженностью 1 853 км будет поставлять до 33 млрд кубометров природного газа в год с газового месторождения Галкыныш в Туркменистане к трем точкам отбора в Афганистане, трем точкам отбора в Пакистане и конечному пункту отбора на пакистано-индийской границе для снабжения рынка Индии.