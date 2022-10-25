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Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
17:12 27.10.2022

ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА ВОКРУГ ТАЙВАНЯ
История проблемы воссоединения #Китая и #Тайваня насчитывает больше 70 лет. Тем не менее, информационный фон вокруг текущего тайваньского кризиса имеет свои особенности. На фоне общего коллапса системы международных отношений западная пресса рассматривает #СВО на #Украине как вероятный сценарий, по которому #КНР может действовать в отношении Тайваня. О том, почему подобные аналогии в корне ошибочны - в материале Владимира Нежданова.

Тайваньский кризис: новые интерпретации Запада
С началом "горячей фазы" украинского кризиса подход западных СМИ к тайваньской проблематике сильно изменился. По мнению Запада, оба кризиса представляют собой "глобальную борьбу демократии и авторитаризма". Начиная с февраля, западная пресса искала параллели между Тайванем и Украиной - вплоть до утверждений, что "украинский кризис обострит тайваньский вопрос". С течением времени эта риторика менялась, пройдя несколько этапов в своем развитии.

Первый этап продлился с 24 февраля до конца марта. В этот период активно проводились аналогии.

Западная пресса продвигала мысль, что "горячая фаза" украинского кризиса станет прелюдией к обострению на Тайване.
Некоторые медиа предполагали , что Китай намерен использовать СВО на Украине как прикрытие для начала собственной военной операции. Другие СМИ утверждали, что Китай не станет проводить собственных операций, но будет внимательно наблюдать за действиями России и Украины. И, что важнее, изучать реакцию международного сообщества.

Наконец, по третьей теории, кризис на Украине станет триггером для самого Тайваня, который попытается нарастить поставки вооружений.
Второй этап в развитии данной риторики продлился с апреля до начала лета. Западные публикации сохраняли алармистский характер. При этом стали появляться сообщения, что опыт Москвы демонстрирует Пекину возможные проблемы, с которыми тот может столкнуться при решении тайваньского вопроса силовыми методами.

На данном этапе в западной прессе сложился консенсус: Китай занял выжидательную позицию. Пекин следит за происходящим на Украине, внося коррективы в собственные планы по решению тайваньского вопроса. Тем не менее, это не помешало западным журналистам продолжить рассуждать о том, что СВО станет для Китая "рабочей" моделью силового решения тайваньского вопроса.

Третий этап развития "украинского" дискурса пришелся на лето. Западные СМИ начали акцентировать необходимость военной помощи Украине, чтобы КНР осознала отсутствие перспектив у возможного вторжения на Тайвань.

Наконец, в сентябре-октябре стали громко звучать заявления, что Тайваню необходимо передать как можно больше оружия. Ведь если конфликт начнется, поставлять оружие на остров будет уже затруднительно.
В свою очередь, Украина демонстрирует беспрецедентную готовность сблизиться с Тайванем. Так Киев обозначает солидарность с США, Японией и рядом европейских стран.

Позиция КНР: аналогии с Украиной неуместны
Пока западная пресса в течение девяти месяцев сравнивает кризисы на Украине и Тайване, КНР придерживается совершенно иной, но последовательной позиции. По мнению Пекина, два кризиса невозможно и некорректно сравнивать.

В первую очередь, Китай не рассматривает Тайвань как независимое государство.
Китайско-тайваньские отношения строятся на принципе "одного Китая". Иными словами, в мире есть лишь одно суверенное государство под названием Китай, и Тайвань – его часть, с точки зрения международного права.

Концепция "одного Китая" предполагает, что коренные интересы КНР распространяются на всю ее территорию, включая Тайвань. Во внутренней политике Пекин последовательно отстаивает приоритет охраны суверенитета, национальной безопасности и территориальной целостности государства.

Любые действия в отношении Тайваня КНР рассматривает не как международную проблему, а как вмешательство в свои внутренние дела.
Наконец, Пекин выступает против любых форм сепаратизма, что заявлено в идеологической формуле "три силы зла". В число этих "трех сил" входят терроризм, экстремизм и сепаратизм. Противодействие сепаратистским настроениям Тайваня КНР рассматривает как противодействие распаду государства.

Поэтому, с точки зрения Пекина, аналогии между Тайванем и Украиной абсолютно неуместны. В КНР подчеркивают, что Украина – признанный международный актор и член ООН. В то же время Тайвань лишь 13 стран признают как суверенное государство.

Зачем западная пресса сравнивает Украину с Тайванем?
Можно выделить три главные цели, которые преследует Запад, настойчиво сравнивая украинский и тайваньский кризисы.

Во-первых, мировое информационное пространство остается полем противостояния между КНР и странами Запада, прежде всего США.
Начало СВО несколько сместило фокус внимания мировой общественности. Однако кризис во взаимоотношениях Китая и Запада никуда не делся.

В Вашингтоне понимают, что украинский конфликт рано или поздно "заморозится" либо исчерпает себя, тогда как противоречия Соединенных Штатов с КНР никуда не денутся. Создавая агрессивное по отношению к Китаю информационное поле, Вашингтон стремится консолидировать "демократические" силы в борьбе с "авторитаризмом". Так, визит Нэнси Пелоси на Тайвань создал прецедент, когда парламентарии Великобритании,Канады,Франции и ряда других стран открыто выразили поддержку "тайваньской демократии".

Во-вторых, Запад стремится создать особую информационную среду, в рамках которой его сближение с Тайванем и наращивание поставок вооружений на остров будет выглядеть оправданным.
Так, на сайте Конгресса США уже представлен проект закона об оружейном ленд-лизе для Тайваня (H.R.8631 - Taiwan Democracy Defense Lend-Lease Act of 2022). Ранее Вашингтон объявил о намерении поставить Тайваню вооружения на общую сумму в $1,1 млрд.

Третья цель – желание Запада спровоцировать Китай на резкие действия против Тайваня.
Если бы США удалось подтолкнуть Пекин к силовому решению тайваньского вопроса, Вашингтон достиг бы ряда стратегических задач. В этом случае оформилась бы глобальная консолидация стран против "китайской агрессии", а китайские международные проекты были бы демонизированы.

Кроме того, США укрепили бы собственные военно-политические позиции в Индо-Тихоокеанском регионе. Между тем, информационная война вокруг ИТР уже началась.

25.10.22

Источник - ia-centr.ru
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