Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк

17:14 27.10.2022 ПРОТЕСТЫ ВОКРУГ КЕМПИР-АБАДА: ПОЛИТИЧЕСКИЙ КРИЗИС В КЫРГЫЗСТАНЕ

24 октября в #Кыргызстан'е состоялись протесты против передачи Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. Накануне в стране прошли аресты политиков и активистов, задержанных по подозрению в подготовке захвата власти. Судя по всему, политическая обстановка в КР ужесточается на фоне приграничных конфликтов. О концентрации власти и усилении напряженности в Кыргызстане – в материале Ia-centr.ru.



Вопрос территориальной принадлежности Кемпир-Абадского водохранилища – это часть проблемы делимитации государственной границы Кыргызстана с Узбекистаном. Еще в марте этого года по этому поводу состоялись переговоры в Ташкенте. По итогу встречи председатель ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев заявлял, что вопрос о границе полностью решен.



По заявлению Ташиева, проект соглашения о границе с Узбекистаном сохраняет за Кыргызстаном более 19 тысяч гектаров спорных участков земли. За Узбекистаном остается водная часть Кемпир-Абадского водохранилища (4 тысячи 485 га), но управлять им должны обе стороны.



Переговоры по Кемпир-Абадскому водохранилищу (в Узбекистане его называют Андижанским) велись с прошлого года. Когда о них впервые стало известно, жители Ошской области начали регулярно выходить на протесты. Некоторые даже поставили юрты на берегу Кемпир-Абада, требуя, чтобы земли водохранилища оставили за Кыргызстаном. К протестующим лично прибыл Камчыбек Ташиев, но договориться с местными жителями ему не удалось.



В Кыргызстане многие недовольны тем, как должна пройти пограничная делимитация. Граждане опасаются, что в обмен на спорные участки (многие из которых малопригодны для ведения сельского хозяйства) узбекистанцы получат "исконно кыргызскую землю", которая изначально не была частью спорных территорий.



Кроме того, жители Узгенского района Ошской области переживают, что Узбекистан не сдержит обещания о совместном пользовании водохранилищем. Они боятся, что РУз огородит границу стеной, закрыв доступ к воде и прибрежным территориям. Крестьяне из пяти окрестных сел занимаются выращиванием риса, для которого требуется большое количество воды. Без доступа к водохранилищу они рискуют остаться без работы.



Общественные опасения начала раскачивать оппозиция, а также примкнувшие к ним прозападные активисты и представители НКО. Во власти они почти не представлены, зато могут создать большой информационный шум.



26 сентября в Кыргызстан на переговоры о демаркации границы прибыл премьер-министр РУз Абдулла Арипов. На встрече был подписан протокол о подготовке нового пограничного договора. Детали протокола не публиковались. Вскоре после этого события в Ошской области вновь начались протесты.



22 октября в Кыргызстане появился комитет в поддержку Кемпир-Абадского водохранилища. В его состав вошли не только отставные политики и блогеры, но и действующие депутаты парламента. В тот же день президент Садыр Жапаров дал интервью государственному агентству "Кабар". Глава государства заявил, что протесты проплачены, а их цель – дестабилизация обстановки в стране.



"Мы решаем вопросы не только в Узгенском районе, а полностью участки между нашими странами общей площадью в 1400 км. Здесь, прежде всего, важны интересы нашего государства. Провокаторы, понимая все это, все равно ведут свою активную деятельность и пытаются манипулировать сознанием народа... Их главная цель – дестабилизировать обстановку в стране. Конечно, мы этого не допустим… Мы также знаем, за чей счет они проводят митинги", – предупредил президент.



Новые митинги и аресты

После создания комитета защиты водохранилища в Кыргызстане начались задержания. По данным МВД на вечер 24 октября, за последние два дня были задержаны 21 человек. В их домах провели обыски. Среди арестованных – известные в прошлом политики и депутаты, а также активисты и журналисты. Так, был задержан член политсовета оппозиционной парламентской партии "Бутун Кыргызстан" Акыл Айтбаев. Все арестованные выступали против проекта делимитации госграницы, согласно которому часть Кемпир-Абадского водохранилища отходила узбекистанской стороне.



По итогам обысков было возбуждено уголовное дело о подготовке госпереворота. "В ходе специальных следственных действий, в рамках расследуемого уголовного дела, добыты доказательства о причастности отдельных лиц к организации и подготовке к массовым беспорядкам, с последующим противозаконным захватом власти", – пояснили в министерстве внутренних дел.



На задержание также отреагировали пять депутатов Жогорку Кенеша. Они раскритиковали аресты и обыски в домах политиков. Депутат Исхак Масалиев написал в соцсетях: "Завтра придут и за вами, если попытаетесь иметь свое мнение".



24 октября Первомайский районный суд избрал меру пресечения для арестованных общественников и политиков. Все задержанные, среди которых – Азимбек Бекназаров (экс-посол КР в Малайзии), Равшан Жээнбеков (экс-депутат парламента) и Асия Сасыкбаева (экс-вице-спикер Жогорку Кенеша), – помещены в СИЗО на два месяца.



В тот же день в Бишкеке и Оше состоялись митинги, на которые пришли несколько сотен человек. Протестующие подписали петицию против передачи Узбекистану Кемпир-Абада. Кроме того, участники шествия направились к зданию Первомайского суда, где проходило заседание по делу о подготовке беспорядков, и потребовали освободить задержанных. Среди участников митинга оказались и прозападные активисты. Параллельно в городе Джалал-Абад прошел митинг в поддержку действующей власти.



Кроме того, во время митингов 24 октября в Кыргызстане произошел масштабный сбой интернета. У трех мобильных операторов Сеть либо отключилась вовсе, либо загружалась с большим трудом. Многие решили, что сбой был организован властями, чтобы ограничить коммуникацию митингующих. В Министерстве цифрового развития заявили, что причиной нарушений работы интернета стала авария на магистральной линии. К исходу суток связь восстановилась.



Отставки и концентрация власти

Бурные политические события – не редкость для Кыргызстана. Однако в последние годы они плотно связаны с внешними факторами. Приграничные конфликты с Таджикистаном уже стали частью внутренней политики Бишкека. На этом фоне спокойная граница с Узбекистаном тоже попадает под пристальное внимание общества. Чем активно пользуются кыргызстанские политики на всех уровнях.



Сложная внешняя обстановка требует концентрации власти. После силовой смены власти в 2020 году Кыргызстаном управлял триумвират, состоявший из Садыра Жапарова, Камчыбека Ташиева и Таланта Мамытова. Последний из них отвечал за работу парламента, в котором сохранилось влияние оппозиционных депутатов. Однако 5 октября текущего года Мамытов ушел в отставку с поста спикера Жогорку Кенеша.



Политолог из Бишкека Бакыт Бакетаев в комментарии для ИАЦ МГУ объяснил отставку спикера двумя факторами:



"По времени, скорее, это случайно так совпало. Отставка спикера стала следствием скандала, когда в парламент внесли два ящика с Калашниковыми без его разрешения, даже в известность не поставили. Ташиев решил так воздействовать на депутатов, критикующих его позицию по границам и Баткену. Утихомирить их пыл. Он распорядился внести в парламент эти два ящика, а спикеру ничего не сказал об этом.



Поэтому депутаты выставили претензию Мамытову: мол, как так, в здание парламента вносят ящики с оружием без вашего разрешения! Вы спикер или нет? Для Мамытова этот вопрос был принципиальным, поэтому он сам ушел в отставку. Кроме того, здесь была и политическая борьба. Ряд политических группировок хотели поставить спикера, более близкого к Камчыбеку Ташиеву. В итоге так и случилось", – считает эксперт.



После ухода Мамытова пост спикера достался Нурланбеку Шакиеву, которого считают близким соратником Камчыбека Ташиева. Это говорит об укреплении влияния главы ГКНБ в парламенте.



Случай Мамытова был не единственной громкой отставкой. За последний год в кабинете министров Кыргызстана были уволены девять министров, что составляет почти половину всего состава (21 человек). Текучка кадров – привычное явление для страны, но редко случается так, что отставки идут оптом. Кроме того, последние увольнения сопровождались арестами двух министров.



Чистки и аресты в Кабмине играют на руку президенту, который выставляет министров ответственными за плачевное состояние экономики. Однако в условиях Кыргызстана уволенные чиновники часто идут в оппозицию. Впрочем, по мнению Бакыта Бакетаева, уволенные министры не будут иметь большого влияния.



"Не думаю, что уволенные или арестованные министры могут усилить оппозицию. У них ведь нет собственных партий, поддержки большой партийной структуры. Даже если они захотят, то не смогут организовать сильное оппозиционное движение", – считает политолог.



Кроме того, 20 октября Жогорку Кенеш отрешил от должности главу парламентского Комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Чингиза Айдарбекова (ранее в 2018-2020 годах возглавлял МИД КР). За полторы недели до этого Айдарбеков отказался поддержать решение Комитета по пограничному урегулированию с Узбекистаном. 22 октября Садыр Жапаров лишил Айдарбекова дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла.



К чему готовится Кыргызстан?

Главный повод для тревоги – то, что новый политический кризис развернулся на фоне пограничного конфликта с Таджикистаном. Во время сентябрьских столкновений в Баткенской области погибли десятки людей, сотни домов были разрушены. Бишкек считает агрессором Душанбе и намерен силой отстаивать свои интересы в спорном районе таджикистанского анклава Ворух.



В последние годы кыргызстанские власти укрепляют обороноспособность страны. Еще в 2021 году Бишкек закупил турецкие беспилотники Bayraktar TB2. 13 октября текущего года Камчыбек Ташиев сообщил, что Кыргазстан получил еще более современные ударные БПЛА Bayraktar Akinci. Высказываются предположения, что в Баткенскую область на постоянную дислокацию перебросят бронетанковые подразделения. Кроме того, 20 октября Жогорку Кенеш принял в трех чтениях законопроект, позволяющий президенту объявлять частичную мобилизацию без введения военного положения.



Милитаризация и аресты среди оппозиции прозрачно намекают на то, что Бишкек твердо намерен решить приграничные споры с Узбекистаном и Таджикистаном. С Ташкентом кыргызстанские власти готовы договориться, несмотря на внутренние протесты. Но более слабый Душанбе на уступки Бишкека может не рассчитывать.



Евгений Погребняк

25 окт. 22 Источник - Ia-centr.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666880040





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Касым-Жомарт Токаев посетил Республиканский общественный штаб

- В Мажилисе одобрили законопроект по выдаче земель в электронном формате

- Ерлан Карин встретился с Государственным секретарем Кыргызской Республики

- О повышении базовой ставки до 16%

- О платформе Токаева

- Проект закона об амнистии рассмотрели в Сенате

- Судьба инноваций в Новом Казахстане

- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (начало)

- Депутаты обсудили законопроект о сохранении национальных пород собак

