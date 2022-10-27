Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин

17:27 27.10.2022 ДМИТРИЙ МИНИН | 27.10.2022



Кризис власти в Лондоне приближает Шотландию к тому, чтобы полностью взять свою судьбу в свои руки



Позорнейший за всю историю Великобритании кризис власти существенно подорвал не только авторитет страны в мире, но и ее внутреннее единство. Под вопросом оказалась ее целостность. Одной из причин поспешного бегства со своего премьерского поста "невероятной" Лиз Трасс является именно то, что кульминационной точки достиг вопрос проведения референдума о независимости в Шотландии.



11-12 октября эта инициатива официально обсуждалась в Верховном суде королевства. Свой окончательный вердикт он обещал вынести до конца года. Чтобы это решение было благоприятным для Лондона, во многом и понадобилось срочно заменить прямолинейную Лиз Трасс на кого-то более подходящего. Достаточно сказать, что за все время ее короткого правления, у нее не было ни одного, даже телефонного, контакта с куда более успешной и харизматичной шотландской визави Николой Стерджен, настаивающей на проведении второго референдума о выходе региона из состава Соединенного Королевства 19 октября 2023 года.



Лиз Трасс: обещала столько



Лиз Трасс: обещала столько...



А вышло столько



А вышло столько



Риши Сунак, пришедший на замену Трасс, уже дал понять, что готов вступить в более конструктивный диалог с шотландцами, рассчитывая путем предоставления им каких-то дополнительных прав, убедить северных горцев отказаться от полной независимости. По словам одного из самых видных сторонников нового премьер-министра, члена парламента Эндрю Боуи, Риши Сунак "попытается построить уважительные отношения между правительствами Великобритании и Шотландии после многих лет вражды и злобы".



Эндрю Боуи и Риши Сунак: обещает еще больше, чем Трасс, получится ли?



Эндрю Боуи и Риши Сунак: обещает еще больше, чем Трасс, получится ли?



Шотландский первый министр Никола Стерджен, разумеется, поздравила Риши Сунака с назначением, заявив, что "сделает все возможное, чтобы способствовать конструктивным рабочим отношениям с ним", но призвала его без промедления назначить досрочные парламентские выборы. Она не преминула подчеркнуть, что "для Шотландии, конечно, он станет еще одним премьер-министром, за которого мы не голосовали и, без сомнения, не проголосовали бы, даже если бы была такая возможность. Чтобы избежать ущерба от правительств Вестминстера, не имеющих здесь мандата, и взять наше будущее в свои руки, Шотландии нужна независимость". Иными словами, назначение Сунака никак не поколебало шотландцев в осуществлении своих намерений.



Никола Стерджен



Никола Стерджен



В целом за время обострения кризиса власти в Великобритании Никола Стерджен и ведомая ею Шотландская национальная партия (ШНП) продвинулись существенно вперед, обосновывая свое право на проведение референдума и последующую независимость. Никола Стерджен считает, что аргументы в пользу независимости укрепляются с каждым часом благодаря хаосу в партии тори. Она достаточно отчетливо представила населению основные направления государственного устройства и развития будущей свободной Шотландии, заручилась, как никогда, широкой общественной поддержкой. Нет никаких сомнений в том, что на возможном референдуме подавляющее большинство шотландцев проголосует за независимость.



Навстречу независимости



Навстречу независимости



17 октября Н. Стерджен представила план построения независимого шотландского государства, сосредоточившись на тех пунктах, которые оказались наиболее неясными для населения на предыдущем референдуме 2014 года. Именно из-за этого, как считается, 54% шотландцев высказались тогда против. Кроме того, на тот момент Великобритания была членом ЕС и Брюссель шотландцев не поддерживал. После Брексита картина кардинально изменилась и возможность возвращения на рынки Евросоюза для них вполне реальная и притягательная перспектива. По словам Стерджен, "если Шотландия покинет Великобританию, будут созданы независимый шотландский центральный банк и управление по управлению долгом. Учреждения будут работать независимо от правительства в Эдинбурге и играть ключевую роль в обеспечении финансовой устойчивости округа, мониторинга эффективности и прозрачного прогнозирования. Будет "значительно усилена" фискальная комиссия Шотландии, чтобы она фактически копировала Управление по бюджетной ответственности Великобритании. Хотя независимая Шотландия не будет нести юридическую ответственность за долг Великобритании, она будет нести моральную ответственность". Поэтому правительство в Эдинбурге будет работать с Вестминстером, чтобы достичь "справедливого урегулирования как долга, так и активов", излагает Стерджен свой план.



Новая национальная валюта будет введена "как можно скорее" в соответствии с планом шотландского правительства.



Независимая Шотландия останется частью Единой зоны свободного передвижения, в которую входят Великобритания, Ирландская Республика и зависимые владения Короны - Джерси, Гернси и остров Мэн. После намечаемого получения членства в ЕС шотландцы смогут свободно перемещаться и по территории Евросоюза. Стерджен особо подчеркивает, что представление о том, что шотландцам нужно будет показывать свои паспорта, чтобы навестить родственников в Англии, является "полной чушью".



Главное, независимая Шотландия незамедлительно начнет процедуры вступления в "крупнейший в мире торговой блок ЕС, что позволит ей "расширить и разнообразить свою торговлю, как это сделала Ирландия после вступления в ЕС".



Ссылка на Дублин совершенно неслучайна, поскольку некогда наиболее отсталые в Западной Европе ирландцы на сегодняшний день по уровню развития находятся в самом верху Европы и опережают все остальные части Великобритании. Последняя же, по утверждению Стерджен, "идет в корне по неправильному пути".



Верховный суд Великобритании



Верховный суд Великобритании



Последним средством обороны Лондона от шотландских атак остается Верховный суд Великобритании, на рассмотрение которого был передан вопрос о том, может ли Эдинбург провести референдум о независимости Шотландии без одобрения Вестминстера. После заслушивания сторон процесс рассмотрения займет, по оценкам, около двух месяцев.



Неудивительно, что юристы, действующие от имени королевского правительства, а также генпрокурор заявили Верховному суду, что попытка шотландских министров добиться одобрения судом законопроекта о референдуме была "преждевременной" и "теоретической". Главный юрисконсульт Шотландии Дороти Бейн, со своей стороны, призвала суд дать Николе Стерджен одобрение на рассмотрение законопроекта, который разрешил бы провести этот референдум в октябре следующего года. Этого, по ее словам, хочет народ Шотландии, продемонстрировавший свои устремления, проголосовав за ШНП на региональных выборах.



Шансов на положительное для шотландцев решение суда, безусловно, не так много. Но его отрицательный для них исход чреват дальнейшим обострением внутриполитической обстановки и акциями гражданского неповиновения. Следует также иметь в виду, что из пяти членов Верховного суда двое, включая председателя лорда Рида, – шотландцы. Поэтому даже раздельное голосование по окончательному вердикту даст основания поставить его под сомнение. Наиболее вероятно, что при негативном (в целом) решении для Эдинбурга формулировки решения будут столь расплывчаты, что позволят шотландцам и дальше выдвигать свои требования.



И даже если решение суда будет отрицательным, ожидается, что Стерджен поставит шотландскую независимость в центр ожидаемых досрочных выборов в Великобритании, заявив, что Шотландия имеет неотъемлемое право решать свое будущее.



При этом пропаганда за сохранение единства страны выглядит жалкой. Так, в подконтрольной английским консерваторам, но выходящей в Эдинбурге газете The Scotsman член местного парламента Мердо Фрейзер обвиняет Стерджен в нетолерантности к цветным и мигрантам, а также неприкрытой "ненависти" к тори. Например, вместо того чтобы на территории Шотландии размещать украинских беженцев в комфортных домах, "она посылает их на тюремные суда". Более того, поскольку Великобритания "играет первую роль" в противостоянии "зловещему вторжению Путина на Украину", разваливая Великобританию, Никола Стерджен потакает Путину.



Надо сказать, призывы вроде переселения украинцев в комфортные дома едва ли найдут отклик у рядовых шотландцев, особенно тех, кто о таких жилищах только мечтает. Точно так же у многих вызывают большие сомнения способности Риши Сунака хоть как-то поправить общую социально-экономическую обстановку в стране. Следовательно, стремление северян к обособлению будет возрастать.



Англия и Шотландия живут вместе только с 1707 года, когда их парламенты проголосовали за объединение. Напомним, что Переяславская рада, объединившая Московское царство и Гетманскую Украину, состоялась в 1654 году. То есть срок совместного существования в одном государстве шотландцев и англичан даже на полвека короче, чем у украинцев и русских. Если способны разъединяться одни, почему не могут другие? Источник - фонд стратегической культуры

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