 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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СБУ поставила себе на службу проституток: 90% женской агентуры - шлюхи
00:01 28.10.2022

Разведчик дал советы военным, как не угодить в "сладкую ловушку"

Работа женщин в сфере контрразведывательной агентуры очень эффективна. Об этом заявил в интервью одному из украинских информагентств исполняющий обязанности главы службы безопасности Украины Василий Малюк. Он назвал женщин их лучшими агентами, "настоящими амазонками" и заметил, что некоторым пришлось сделать пластические операции. Однако ни для кого не секрет, что 90 процентов "женской агентуры" СБУ составляют дамы легкого поведения.

Разведчик дал советы военным, как не угодить в "сладкую ловушку"

Получается, что действующий глава СБУ восхваляет профессиональные качества украинских жриц любви.

Не так давно в социальных сетях появилась предостерегающая информация о вербовке службой безопасности Украины российских солдат и курсантов военных учебных заведений. И тут не обходится без представительниц женского пола, с помощью которых украинские спецслужбы собирают данные о военнослужащих.

Схема стара как мир: обольстительницы на сайтах знакомств и в социальных сетях находят курсантов и мобилизованных, где, завлекая их контентом интимного характера и недвусмысленными разговорами, выуживают у жертвы всю необходимую информацию.

Ветеран подразделения специального назначения Сергей Козлов в беседе с "МК" рассказал, кого и как вербуют "ночные бабочки".

- Вообще, в разведывательной практике есть такое понятие "сладкая ловушка". Под этим определением как раз и имеются в виду завербованные проститутки, либо агенты спецслужб противника, выдающие себя за женщин легкого поведения.

Кстати, вербуют порой не только проституток, но и вероятных половых партнеров того или иного человека, представляющего интерес для неприятеля. Как женщин, так и мужчин. В частности, Михаила Толстых с позывным "Гиви", командира батальона "Сомали", именно так и убила одна из дам, входящих в его окружение, завербованная службой безопасности Украины. Имея доступ к его кабинету, она установила там взрывное устройство, которое и привело к трагедии.

- Для выполнения подобных задач чаще используются профессиональные агенты или обычные девушки, с которыми предварительно проведена соответствующая работа?

- Большими навыками здесь обладать не надо, поэтому вполне подходят обычные симпатичные девушки, которые пользуются успехом у противоположного пола. Изначально ей делается предложение о сотрудничестве. Ее на чем-то подлавливают, чтобы путем шантажа и угроз заставить согласиться на сотрудничество.

Такие женщины совсем не обязательно должны быть "патриотками". Конечно, если она сильно патриотически настроена, то это в разы облегчает задачу. Девушка сама выражает готовность работать, а дальше - уже технические нюансы. А вот если это не так, то включается аппарат принуждения. Проституция все же криминальный бизнес, и на этом их собственно и могут подловить, начать шантажировать и, в результате, никакого иного выхода, по мнению такой женщины, у нее не останется. Она соглашается.

Как только она дала согласие на работу, дальше ее уже можно доподготовить определенным образом. Обговариваются все нюансы - что можно делать, а что нет, как поддерживать связь с центром, и так далее. Куртизанкам объясняются основные принципы давления на мужчин.

В основном, если мы говорим про военнослужащих, то это выглядит так: допустим, он вступил в сексуальную связь с такой дамой, а потом она ему честно говорит, что он переспал с врагом и об этом станет известно его командованию, а заодно и супруге. То есть находит уязвимые места, на которые можно давить. Дальше уже она начинает вербовать мужчину и склонять его к сотрудничеству. Повторюсь, ничего особо заумного в этой схеме нет. Обычный женский шантаж, не требующий какой-то сверхподготовки.

- Часто таких женщин выявляют?

- Если бы все они были подготовленными заранее разведчицами, которых внедрили в среду легкодоступных женщин, наверное, все же было бы заметно, что они не являются проститутками. Как инородное тело. Но когда речь идет о реальных представительницах этой профессии, то отличить ее очень сложно. Она же ничем особым не выделяется.

- Как военнослужащим избежать таких неприятных ситуаций и не попасться в "сладкие ловушки"?

- Избежать очень просто - не ходить "налево" к украинским проституткам. На самом деле вероятность попасть в сети завербованных "ночных бабочек" очень высока. Эту информацию необходимо распространять среди наших военных, объясняя, что они входят в зону риска. Помимо профилактических бесед, должна работать военная контрразведка, которая нацелена на выявление и пресечение такого рода контактов.

Лина Корсак

Источник - МК
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