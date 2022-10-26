Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК

00:14 28.10.2022 Тревожные новости приходят в последние дни с разных концов Ирана. На фоне непрекращающихся протестных акций, вызванных гибелью задержанной из-за неправильного ношения платка девушки, активизировались и террористы. Есть ли прямая связь между этими событиями – попробуем разобраться.



Уличные протесты сменились терактами



Тысячи протестующих собрались в городе Саккез в провинции Курдистан – на родине ставшей символом протеста юной Махсы Амини, чтобы под лозунгами "Женщина, жизнь, свобода" отметить 40 дней со дня ее смерти. Сообщается, что силы правопорядка применили слезоточивый газ и открыли огонь по демонстрантам. О количестве пострадавших не сообщается.



Напомним, что 22-летняя Махса Амини умерла 16 сентября, через три дня после того, как она была арестована полицией нравов за неподобающую одежду. В официальном расследовании говорится, что девушка потеряла сознание из-за заболевания, которым она ранее страдала. Но это объяснение было отвергнуто семьей Амини. Ее смерть вызвала протесты с участием многих студенток и школьниц, которые стали снимать и сжигать свои платки.



Приуроченные к сороковому дню кончины Махсы Амини протесты распространились далеко за пределы Иранского Курдистана и охватили многие города по всей стране.



При этом губернатор Курдистана Эсмаил Зарей-Куша обвинил врагов Ирана, пытающихся посеять в стране новую напряженность, в том, что они стоят за беспорядками. Ранее верховный лидер Исламской Республики аятолла Али Хаменеи возложил ответственность за протестные акции на внешние силы – от США до Израиля.



На этой неделе представители иранской судебной системы объявили, что предстанут перед судом более 600 человек за участие в протестах, в том числе 315 человек в Тегеране, 201 человек в соседней провинции Альборз и 105 человек в юго-западной провинции Хузестан. Как пишут западные СМИ, количество задержанных за участие в антиправительственных акциях настолько велико, что для них не хватает места в тюрьмах. И якобы, дело доходит до того, что многих по той причине властям приходится попросту выпускать.



Между тем, по данным базирующейся в Осло группы "Иранские права человека", всего в результате подавления силами безопасности протестов в память Амини погиб по меньшей мере 141 демонстрант.



Подавление властями новых вспышек оппозиционной деятельности привел к тому, что Соединенные Штаты в среду включили более дюжины иранских чиновников в черный список санкций за репрессии. Мало того, Белый дом заявил, что он "обеспокоен тем, что Москва может консультировать Иран по передовым методам" подавления протестов. Подобные заявления вполне уживаются и с обвинениями Запада в адрес Тегерана в связи с использованием, как утверждается, беспилотников иранского производства в украинским конфликте.



Но если демонстрации с требованием предоставления иранским женщинам больших свобод носят – во всяком случае, со стороны оппозиционеров – по преимуществу (но не всегда!) ненасильственный характер, то есть и такие противники Тегерана, которые не останавливаются перед кровопролитием.



В среду вооруженные люди напали на шиитскую святыню в иранском городе Шираз, убив по меньшей мере 15 человек. Государственные СМИ охарактеризовали нападавших как "террористов-такфиристов". Так в преимущественно шиитском Иране обозначают бескомпромиссных вооруженных суннитских исламистских группировок. Позднее об ответственности за теракт заявило "Исламское государство" (ИГИЛ – запрещенная в России террористическая организация). Эта джихадистская группировка объявляет шиитов "еретиками" и устраивает нападения на них в различных странах Ближнего Востока.



Подъехавшие в автомобиле террористы расстреливали паломников и сотрудников персонала у входа в святыню Шаха Черага.



Появились подробности расстрела паломников в Иране



По информации иранских СМИ, полиция задержала двоих из трех нападавших и разыскивает третьего. Как утверждается, боевики не были гражданами Ирана.



Подобные нападения довольно редки в Иране, но в апреле прошлого года нападавший зарезал двух священнослужителей в мечети Имама Резы, одном из самых почитаемых шиитами месте страны, городе Мешхед.



Хотя нападение на шиитскую святыню в среду произошло на фоне протестов из-за смерти Махсы Амини, крайне сомнительно, что эти события связаны напрямую. Вряд ли сторонники ИГИЛ могут сочувствовать тем, кто не хочет носить хиджабы. Другое дело, что они могли воспользоваться общей турбулентностью для того, чтобы внести свой кровавый вклад в ослабление власти Ирана.



В этой связи еще одним тревожным сигналом стало сообщение о том, что неизвестные убили двух представителей Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Согласно одним сообщениям, один из погибших был полковником. А по некоторым данным, среди убитых, якобы оказался даже генерал. Нападение произошло в городе Захедан, административном центре провинции Систан-Белуджистан, сообщило полуофициальное информационное агентство Tasnim.



Этот город ранее стал местом драматических событий. Если верить сообщениям правозащитной организации Amnesty International, силы безопасности убили по меньшей мере 66 человек, в том числе детей, и ранили сотни других в ходе разгона после пятничной молитвы в Захедане 30 сентября. Правда, на Западе при этом не делается акцент на том, что там же было вооруженными сепаратистами было устроено нападение на полицейский участок, в ходе которого погибли 19 человек, в том числе четыре члена Корпуса стражей исламской революции.



Нападавшие смешались с толпой верующих возле мечети а затем штурмовали близлежащий пункт полиции. Сообщается, что тогда во время нападения был ранен и позже скончался глава разведывательного управления КСИР Сейед Али Мусави.



Молави Абдулхамид, главный суннитский священнослужитель Ирана, заявил на прошлой неделе, что официальные лица, в том числе верховный лидер страны Али Хаменеи, несут "ответственность перед Богом" за убийства 30 сентября. На это Корпус стражей исламской революции выступил с отповедью: "Господин Абдулхамид, поощрение и агитация молодежи против священной Исламской Республики Иран может дорого вам обойтись! Это последнее предупреждение!"



Иранские силовики в прошлом сталкивались с суннитскими боевиками в Систане-Белуджистане, который граничит с Афганистаном и Пакистаном и в основном населен этническими белуджами, мусульманами суннитского толка, составляющими меньшинство в преимущественно шиитском Иране.



Белуджские активисты жалуются на дискриминацию по этническому и религиозному признаку и обвиняют Тегеран в преднамеренном пренебрежении их регионом, одним из самых бедных в Иране, по официальным данным.



Хотя между отдельными явлениями – от протеста по поводу гибели молодой девушки до нападений на шиитских паломников и "стражей исламской революции" – может и не быть прямой связи, черед этих драматических и трагических событий демонстрирует всю сложность проблем, с которыми приходится сталкиваться сегодняшнему Ирану. И, как отметил министр внутренних дел Исламской Республики Ахмад Вахиди, беспорядки в стране движутся "в опасном направлении" и ими пользуются террористические движения. Да и можно сколько угодно критически воспринимать заявления того же аятоллы Хаменеи о том, что за последними событиями стоят внешние силы, но зарубежные враги Тегерана были бы последними дураками (а они таковыми не являются), если бы они не попытались воспользоваться происходящим в своих целях.



Авторы: АНДРЕЙ ЯШЛАВСКИЙ Источник - МК

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