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Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:35 28.10.2022

Евросоюз выделил пострадавшим в конфликте киргизам 200 миллионов евро на восстановление разрушенных домов
Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

Большинство сожженных домов восстановлению не подлежит.
В парламенте Киргизии 27 октября обсуждали вопрос внутренней миграции – жители Баткенской области, граничащей с Таджикистаном, массово покидают родные места и перебираются в Бишкек и Чуйскую область. Об этом сообщил депутат Эмиль Токтошев. Он потребовал отчета правительства по распределению денег, выданных на восстановление региона после недавнего киргизско-таджикского конфликта. ЕС выделил пострадавшим в конфликте более 200 млн евро.

"На местах говорят, что денег от правительства не видели, – сообщил Эмиль Токтошев. – Люди массово переезжают в Чуйскую область. Им надо помочь. Надо работать в приграничных селах. Кабмин должен удержать население там, на местах".

Он напомнил, что государственный деятель Киргизии Исхак Раззаков (первый секретарь ЦК Компарии Киргизии в 1950–1961 годах. – "НГ") говорил: "Границу защищает не проволока, а народ", цитирует депутата 24.kg.

Однако население не только мигрирует в Бишкек и область, но и уезжает на заработки в Российскую Федерацию. Многих ничего не держит. Дома нет, работы нет. Регион депрессивный.

Напомним, в конфликте между Киргизией и Таджикистаном 14–17 сентября с обеих сторон погибло 100 человек – как военнослужащие, так и простые граждане. Разрушены дома, школы, мечети, административные здания. Киргизские власти подсчитали ущерб: из 640 разрушенных домов 423 не подлежат восстановлению, еще 217 нуждаются в капремонте. Заново нужно отстроить 9 школ и детский сад, автомобильный мост и еще сотни административных, хозяйственных объектов. 137 тыс. человек – внутренние переселенцы.

Понес потери и Таджикистан. По сообщению пресс-службы президента, в Исфаринском и Бободжон-Гафуровском районах полностью разрушен 101 дом, в Исфаре – 69 домов.

Правительства и Киргизии, и Таджикистана пообещали восстановить дома жителей приграничных сел, но многие, судя по всему, так и не дождались помощи.

Политолог, директор центра экспертных инициатив "Ой Ордо" ("Центр мысли") Игорь Шестаков сказал "НГ", что аналогичные заявления остановить миграцию с приграничных территорий звучали еще 10 лет назад. "Я присутствовал на заседании Комитета по обороне и безопасности парламента Киргизии, который рассматривал эти вопросы. Риторический вопрос "что делать?" до сих пор на повестке дня", – отметил эксперт.

По его словам, правительство соседнего Таджикистана уже стимулировало своих граждан на покупку домов в приграничных с Киргизией районах, именно на тех участках, где граница не определена, чтобы с помощью ползучей миграции занимать киргизские земли.

"Историй таких много, поскольку Баткенская область – регион депрессивный, предприятий немного, хотя и сельскохозяйственный. Обеспечить работой население можно, но этим никто не занимается. Поэтому люди бросали насиженные места и отправлялись в РФ на заработки. Оставшиеся жили за счет переводов мигрантов. Сейчас на безработицу накладываются еще и вопросы безопасности. Во время последних конфликтов в апреле прошлого года и сентябре нынешнего агрессия зашкаливала – сжигались целые поселки. На полях остались неразорванные снаряды. Правительство, конечно, выделяет средства на восстановительные работы, но этого недостаточно. Существующие государственные программы по поддержке жителей на миграционные настроения не повлияли", – считает Шестаков. Политолог надеется, что нынешний призыв депутатов не останется без внимания правительства. Время Ч наступило, и надо действовать.

К слову, на этот регион обратила внимание Российская Федерация. По линии Минпросвещения РФ реализуется достаточно серьезный проект по строительству школ. Помимо этого, в начале октября на юге республике, в Баткене и Оше, состоялся российско-киргизский инвестиционный форум, направленный на укрепление и расширение сотрудничества между бизнес-сообществами двух стран. По его итогам было подписано 20 документов о реализации инвестиционных проектов на общую сумму 500 млн долл. Некоторым из них уже дан старт, например крупнейшему проекту по строительству завода газобетона и двум социальным проектам в Баткенской области. Об этом сообщил председатель правления Российско-Кыргызского фонда развития Артем Новиков.

Свою помощь жителям Баткенской области предложил Евросоюз. 27 октября стало известно, что ЕС выделит пострадавшим в конфликте 200 тыс. евро. "Помощь будет направлена на поддержку людей, живущих в наиболее пострадавших районах Баткенской области. Финансирование является частью общего вклада ЕС в Чрезвычайный фонд помощи на случай стихийных бедствий (DREF) при Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФКК), а также Программного партнерства с МФКК для обеспечения эффективного и адаптированного местного реагирования для нуждающихся сообществ", – сообщили журналистам "Радио Азаттык" (в РФ признано иноагентом) в представительстве ЕС в Киргизии.

Будет также подписано соглашение о расширенном партнерстве и сотрудничестве между ЕС и Киргизией. Об этом в четверг договорились главы Евросовета и Киргизии Шарль Мишель и Садыр Жапаров на встрече в Астане. Мишель заявил о готовности ЕС предложить Киргизии конкретные проекты для взаимодействия.

27.10.2022

Источник - НГ
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