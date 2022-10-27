Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов

06:24 28.10.2022

27.10.2022

Израиль демонстрирует новую тактику применения роботов и дронов



Об авторе: Василий Иванович Иванов – журналист.



Использование роботов в боевых операциях изменит способы ведения боевых действий.

Израиль уверенно входит в пятерку стран, лидирующих в мире по числу инноваций и хайтек-разработок. В стране базируются около 4–5 тыс. стартапов, на сегодняшней день это число уступает только "Кремниевой долине" в США. При этом израильские разработки опередили американские по ряду показателей, в том числе и в военно-промышленной сфере.

Израиль является главным поставщиком военной техники для многих стран, а экспорт израильского вооружения в 2021 году достиг рекордного уровня в 11,3 млрд долл., сообщило недавно Министерство обороны страны. Оборонная промышленность Израиля, вероятно, снова побьет рекорд в 2022 году, поскольку экспорт вооружений и военной техники (ВВТ) продолжает расти.



Иностранные клиенты рассматривают вопрос закупок израильских беспилотных летальных аппаратов (БПЛА) как для атак, так и сбора разведывательной информации. Во время недавних учений ЦАХАЛ (Цва-хагана ле-Исраэль, Армия обороны Израиля) продемонстрировал способность быстро обнаруживать и уничтожать вражеские силы, используя набор высокотехнологичного оружия. Примечательно, что Израиль планирует интегрировать все больше роботов на поле боя будущего в рамках новой военной доктрины.



ЦАХАЛ представил новейшие методы ведения боя в городских условиях в симуляторе с боевой стрельбой для командующих иностранными армиями. Армия провела демонстрацию на военном объекте на юге Израиля во время конференции по военным инновациям.



Как сообщает портал Walla News, симуляция началась с точечной атаки вооруженных дронов, в то время как другие БПЛА собирали разведданные о вражеских объектах. В сообщении говорится, что самолеты сбросили 16 бомб на условную цель противника всего за одну минуту, в то время как были активированы системы радиоэлектронной борьбы, чтобы вывести из строя вражеские беспилотники.



ЦАХАЛ также продемонстрировал такое инновационное оружие, как минометный снаряд Iron String с лазерным наведением. Все пехотные подразделения ЦАХАЛ теперь оснащены мощным высокоточным минометным боеприпасом Iron Sting. Высокотехнологичное вооружение оснащено GPS и лазерным наведением, что позволяет войскам поражать цели с беспрецедентной точностью. В ЦАХАЛ говорят, что Iron Sting предлагает уникальные возможности, недоступные больше нигде в мире. Система была разработана израильской оборонной компанией Elbit.



Минометный боеприпас предназначен для поражения целей как на открытой местности, так и в городских условиях. Его система наведения была построена для достижения высокой точности при минимизации побочного ущерба. Iron Sting успешно прошел испытания в 2021 году и постепенно стал использоваться во всех подразделениях. В Минобороны Израиля говорят, что новая система произведет революцию в наземных боях и придаст подразделениям ЦАХАЛ эффективную огневую мощь.



Кроме того, были запущены усовершенствованные ракеты, способные поражать силы противника, скрывающиеся в зданиях и туннелях. Армия расширила свою огневую мощь за счет разработки высокоточных систем, сообщил старший артиллерийский офицер. По его словам, некоторые из этих поражающих возможностей уникальны для Израиля. Армия направила на эти маневры элитное подразделение "Призрак", батальон "Голани", танковые и артиллерийские части, а также саперов. Войска поддерживали истребители, ударные вертолеты, БПЛА разных размеров и роботы.



В последнее время ЦАХАЛ готовится произвести революцию в своих военных операциях, задействовав в боевых действиях многочисленных роботов. Проект идет полным ходом и через несколько лет, как предполагает израильское командование, изменит способ ведения войны.



Боевые действия коренным образом изменятся через 10 лет, считает бригадный генерал Одед Басюк, который вскоре станет начальником операций ЦАХАЛ. "Поле битвы будет выглядеть по-другому", – отметил он в комментарии порталу Walla.



Одед Басюк был выбран руководителем группы экспертов, которой поручено планирование боевых действий с использованием роботов. Сообщается, что секретный документ, который он представил командованию ЦАХАЛ, предполагает широкое использование полуавтономных роботов в воздухе, на море и суше.



"Различные роботы будут работать группами, а не по отдельности", – сообщил Басюк. По его словам, масштабы использования роботов в бою будут очень широкими. Он отметил, что некоторые проекты будут запущены через два года, но отказался сообщить подробности. Басюк добавил, что через несколько лет ЦАХАЛ развернет десятки и сотни роботов и БПЛА различных типов, которые будут работать группами. В сообщении говорится, что армия уже одобрила закупку десятков тяжелых беспилотников в рамках этого плана.



Видение нынешнего начальника Генерального штаба ЦАХАЛ Авива Кохави требует создания смертоносной армии, основанной на информации, которая развертывает автономное военное снаряжение. По словам Басюка, эта суперармия будет сосредоточена на быстром уничтожении сил и средств противника.



ЦАХАЛ уже интегрирует робототехнику, БПЛА и другие передовые технологии в свои разведывательные операции. Армия использует высокотехнологичных роботов для централизованного сбора разведывательных данных, а также использует искусственный интеллект при быстром обнаружении целей для нанесения превентивных ударов.



Израиль широко использовал эти технологические инструменты во время недавнего конфликта в Газе, как сообщили представители ЦАХАЛ после окончания боевых действий. Среди прочего во время военной операции в Газе армия разработала новый способ обнаружения ракетных установок.



Подразделение "Призрак" применяет уникальные боевые приемы для достижения исключительных результатов в моделировании рейда на ливанскую деревню, сообщает Walla. Это подразделение добилось исключительных результатов в учениях, имитирующих бой с "Хезболлой" (ливанской шиитской военизированной организацией).



Во время учений в начале октября бойцы "Призрака" совершили налет на деревню на севере Израиля, чтобы воспроизвести сценарии войны против "Хезболлы" в Ливане. В узких переулках и кустах прятались израильские солдаты, имитирующие хорошо вооруженные силы противника.



Боевые методы и передовые технологии "Призрака" позволили ему превзойти все прочие подразделения, участвующие в учениях. Сообщается, что темпы штурма и скорость выявления целей противника были намного выше обычных, предусмотренных текущими стандартами.



В прошлом месяце подразделение "Призрак" произвело впечатление на приехавшего с визитом начальника Объединенного комитета начальников штабов США генерала Марка Милли применением роботов и дронов для нейтрализации угроз в демонстрации боевых действий в городских условиях. Генерал Милли посетил Израиль для встречи с высшими должностными лицами Министерства обороны Израиля и командования ЦАХАЛ. По итогам переговоров было заявлено, что Израиль и США будут работать вместе, чтобы противостоять "любому сценарию на иранском фронте", сообщила служба новостей Hamal.