Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ

08:20 28.10.2022 27.10.2022



Уехавшие из страны граждане стимулируют развитие Армении, Казахстана и Грузии

Ольга Соловьева



За последний месяц россияне массово получали ИНН в Казахстане.

Волны эмиграции из РФ изменили экономическую ситуацию в соседних странах. В Армению, Казахстан или Грузию въехали сотни тысяч небедных потребителей со стабильными источниками доходов. Подъем потребительского спроса оказался столь заметным, что местным властям пришлось увеличивать свои прогнозы по росту ВВП, а центробанки задумались о повышении кредитных ставок ради охлаждения перегретого спроса. Масштаб потерь для РФ станет виднее по дополнительному приросту экономик стран, куда выехали наши эмигранты.



Среди выехавших из РФ после начала спецоперации в Украине есть идеологические и экономические мигранты, а также те, кто бежал от потенциального военного призыва.



Большинство российских эмигрантов 2022 года – это трудоспособные, экономические активные граждане с доходами значительно выше среднего – как по российским меркам, так и по меркам новых стран их пребывания. Понятно, что российские власти не в восторге от бегства самой активной части собственного населения. Но как поступать по отношению к потенциальным дезертирам, российские чиновники еще не решили – то ли наказывать кнутом, то ли возвращать пряником. Так, сенатор Андрей Климов заявил в четверг, что человек, уехавший из РФ после начала спецоперации, "запросто может стать фигурантом" закона об иноагентах. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков позднее указал, что сенатор, вероятно, выразил свое личное мнение.



Оценки числа уехавших из РФ в этом году разнятся, однако их влияние на экономику сопредельных стран видно невооруженным взглядом. К примеру, Нацбанк Казахстана в среду решил повысить базовую ставку до 16% с 14,5% годовых из-за риска перегрева местной экономики. Ставка по операциям постоянного доступа для предоставления ликвидности составит в Казахстане 17%, а по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 15%. В казахском Центробанке свое решение объясняют "совокупностью факторов, указывающих на растущее инфляционное давление". "Превышение инфляции над прогнозами, по данным сентября, стало значительным. Ключевыми факторами решения стали высокие инфляционные ожидания, устойчивый спрос, фискальный импульс, рост издержек производства в связи с переориентацией на более устойчивые цепочки поставок, продолжающимся переносом внешней инфляции, в том числе в результате сохраняющегося крепкого курса российского рубля", – говорится в сообщении. Отмечается, что в сентябре годовая инфляция составила 17,7% против 16,1% месяцем ранее, существенно отклонившись от прогнозной траектории. При этом ряд экспертов прямо указывают, что решение казахстанского регулятора во многом связано с приехавшими в страну россиянами, которые и "перегрели" экономику Казахстана.



В начале октября появились данные, что после объявления частичной мобилизации из России в Казахстан въехало свыше 200 тыс. россиян. Около 147 тыс. – выехали, поясняли в МВД республики. При этом сообщается, что за последний месяц около 200 тыс. иностранцев подали заявки на получение индивидуального идентификационного номера (ИИН) в Казахстане.



Вместе с разгоном инфляции и перетоком людей наблюдается переток предприятий и частных бизнесов. На прошлой неделе премьер Казахстана Алихан Смаилов сообщал, что релоцировать бизнес в Казахстан намерены уже 56 компаний, покинувших Россию. "Мы составили список наиболее крупных таких компаний, их более 300... На сегодняшний день 56 компаний из этого списка изъявили желание работать, релоцировать свои офисы в Казахстан", – рассказал он. Местные власти подчеркивают: главная задача – максимально привлечь производственные мощности на территорию страны.



Отмечается рост числа компаний с иностранным участием в стране, и на первом месте здесь именно Россия. С января по июнь 2022 года количество действующих иностранных компаний увеличилось на 12,7%, до 25 тыс. Всего в Казахстане зарегистрировано свыше 40,2 тыс. юрлиц с иностранным участием и филиалов иностранных компаний. При этом число предприятий с российским участием за тот же период увеличилось на 1,5 тыс., превысив 13 тыс. Для сравнения: за тот же период число предприятий с узбекистанским капиталом увеличилось на 205 организаций, с белорусским – на 120.



Приток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Казахстан по итогам первого полугодия составил 14,5 млрд долл., что на 28% больше, чем годом ранее. По итогам всего 2021 года страна привлекала 23,8 млрд долл. ПИИ. Кроме того, только за последние три месяца россияне принесли в банки Казахстана более 40 млрд руб., сообщило местное Агентство по регулированию и развитию финансового рынка. За последние восемь месяцев количество частных инвесторов в стране практически удвоилось и превысило 400 тыс. человек.



Международный валютный фонд (МВФ) в начале октября улучшил прогнозы роста ВВП Казахстана. Теперь МВФ прогнозирует рост казахстанской экономики в этом году в диапазоне 2,5–2,8%, на 2023 год прогноз составляет 4,4%. В апрельском прогнозе МВФ предполагал, что казахский ВВП увеличится в этом году на 2,3%. Ранее аналитики Всемирного банка улучшили прогноз экономического роста Казахстана в 2022 году до 3% с предполагавшихся в июне 2%. Рост ВВП страны в 2023 году ожидается на 3,5%. При этом в банке отмечали угрозу ускорения инфляции в стране.



В МВД Грузии в среду сообщили, что с 1 января и по 30 сентября в страну въехало и к этому времени все еще проживают на территории государства свыше 112,7 тыс. граждан России, что составляет около 3% населения Грузии. За тот же период из Белоруссии въехали и проживают в Грузии около 13 тыс. человек. И такой приток иностранцев, естественно, оказал влияние на экономику Грузии. Forbes-Georgia отмечал, что только с января по июль текущего года денежные перечисления в Грузию из РФ с марта 2022 года в среднем на 250% превышали уровень 2021 года. При этом в сентябре, после объявления в РФ "частичной мобилизации", объем перечислений дополнительно вырос, достигнув за месяц 174 млн долл. Для сравнения: по данным Национального банка страны, в марте 2022 года россияне перечислили в Грузию всего 27 млн долл.



В целом россияне хранят в банках Грузии примерно 640 млн долл., сообщал местный Нацбанк Грузии. После начала украинского кризиса свыше 45,5 тыс. россиян открыли счета в грузинских банках.



Приток валюты извне положительно сказался на курсе местной валюты. В середине января 2022 года курс грузинского лари составлял 3,2567 за доллар. А на середину октября официальный курс, установленный Нацбанком, составил 2,7741 лари за доллар.



Так же, как и в Казахстане, приток россиян разогнал инфляцию в Грузии, в том числе и цены на недвижимость. В сентябре годовая инфляция в Грузии поднялась до 11,5%. Хотя понятно, что мигранты из РФ "отвечают" лишь за часть общего роста цен. Продукты питания в Грузии подорожали на 17,6%. Особенно подросли в цене хлеб и хлебобулочные – почти на 33%. В свою очередь, средняя запрашиваемая цена продажи жилья в грузинской столице по сравнению с июлем 2021 года увеличилась на 15,7%, достигнув 921 долл. за 1 кв. м. По итогам восьми месяцев этого года годовой рост ВВП составил 10,5%, сообщали в Минфине Грузии.



Национальная служба статистики Грузии сообщала, что с марта по август было зарегистрировано свыше 7,4 тыс. россиян в качестве индивидуальных предпринимателей. Однако к концу августа счета в банках Грузии завели лишь 19 российских компаний, отмечали в институте.



Точных данных о притоке россиян в Армению нет. Однако глава миграционной службы страны Армен Казарян сообщал, что число прибывающих в страну россиян неуклонно растет.



Всего за первые девять месяцев этого года было зарегистрировано 780 тыс. прибывших из России, около 740 тыс. впоследствии уехали. Он полагает, что осталось и проживают в стране около 40 тыс. россиян, отмечая, что количество въехавших в годовом выражении выросло в 2,3 раза. Звучали и альтернативные оценки о более высокой доле недавно прибывших россиян в Армении.



Рост ВВП Армении в этом году составит 13% за счет притока граждан РФ, подчеркивал председатель Центробанка Армении Мартин Галстян. По его словам, в стране также зафиксирован 25-процентный прирост человеческого капитала в IT-сфере. "Талантливые, хорошо образованные люди переезжают в Армению, что может иметь длительный эффект", – заявил он. Ранее ожидалось, что экономика страны вырастет на 7% по итогам года. Министр экономики Армении Ваан Керобян рассказывал, что с начала марта насчитывается более 1200 компаний с российским капиталом, которые начали свою деятельность в Армении.

Евразийский банк развития (ЕАБР) в начале октября отмечал, что в январе–августе текущего года экономическая активность в Армении увеличилась на 13,9% в годовом выражении, только в августе – на 18,5% год к году. "Наибольший вклад внесли сектор услуг и промышленность (рост на 25,1% г/г и 23,3% г/г соответственно). Сильные показатели секторов продолжают поддерживаться высоким уровнем спроса в стране на фоне пика туристического сезона и устойчивого спроса со стороны нерезидентов. Во втором полугодии ожидается сохранение высоких показателей экономической активности", – заявляли в ЕАБР. Увеличение числа россиян в стране повлияло и на цены. Годовая инфляция в стране составила 10%.

По мнению экспертов "НГ", всплеск экономической активности в ряде соседних с РФ стран был вызван не одним лишь притоком в эти страны россиян, хотя они значимо на него повлияли. "Переехавшие из РФ граждане имели и имеют доходы, превышающие доходы граждан стран ЕАЭС. В результате это вызвало всплеск цен на ряд товаров и услуг в Казахстане, Армении и Грузии. Законы рынка говорят нам, что при всплеске спроса и недостатке предложения начинается рост цен. Что и случилось в сопредельных с РФ государствах", – говорит исполнительный директор департамента компании "ИВА Партнерс" Артем Тузов.

"Размер прироста ВВП будет зависеть от экономики самой страны. В Азербайджане приток русских туристов могли и не заметить. В Казахстане заметили, но роста ВВП не ожидают на фоне иных факторов, связанных с падением цен на экспортируемые из Казахстана природные ресурсы. А в Армении Центробанк улучшил свой прогноз по росту ВВП до 13% в 2022 году", – перечисляет экономист, подчеркивая, что связывать этот рост только с миграцией из РФ тоже неправильно.

"Есть и второй важный фактор – обход антироссийских санкций через страны ЕАЭС. Параллельный импорт набирает обороты, и это сказывается положительно на экономике сопредельных с РФ государств. А дальше все будет зависеть от того, как сопредельные государства будут воспринимать мигрантов из РФ и параллельный импорт. Те страны, которые сочтут такие тенденции токсичными для экономики, примут меры по их сокращению, а другие страны смогут правильно распорядиться полученными ресурсами и доступом к денежному потоку и поднять ВВП страны", – рассуждает эксперт. Аналитик Freedom Finance Global Елена Беляева замечает, что в эмиграции из России в текущем году отчетливо выделяются две волны. "Первая из них началась после 24 февраля и достигла своего пика в марте, а вторая пришлась на конец сентября – начало октября. Большая часть переместилась в Грузию, Казахстан, Армению и Турцию, вызвав там существенный рост цен на съем и покупку недвижимости, а также усилив уже существующие в этих странах инфляционные процессы. Но источником инфляции приехавшие не были", – говорит она.

И эти две волны эмиграции существенно различаются. "Переезд россиян за рубеж после начала СВО зачастую был связан с релокацией бизнесов, то есть переезжающие обустраивались на долгий срок, не теряя постоянного источника доходов. В основном это были IT-специалисты с доходами существенно выше средних зарплат в странах, куда они переехали. Именно эта категория мигрантов способствовала положительной динамике ВВП в странах релокации, и этот эффект будет иметь более долгосрочный характер", – поясняет Беляева.

Вторая же волна, по ее мнению, была больше похожа на бегство в спешке. "И в этом случае зачастую выезжающие не имели достаточных финансовых резервов для долгосрочного пребывания, а также у большинства выезд сопровождался потерей дохода в РФ. Поэтому эффект от второй волны был в моменте более резким из-за желания выехать как можно скорее, но долгосрочные последствия от нее будут незначительными", – считает эксперт, добавляя, что общее влияние перемещающихся россиян на экономики соседних стран будет временным.

Мощный миграционный приток весны и осени сказался прежде всего на ценах арендуемого жилья, загрузке отелей – особенно в крупнейших городах, говорит руководитель отдела макроэкономического анализа "Финам" Ольга Беленькая. "По данным местных СМИ, за сентябрь арендная плата за жилье в Казахстане в среднем выросла на 13,1%, а по сравнению с сентябрем прошлого года – на 40,7%. Кроме того, приезжали в основном относительно обеспеченные и квалифицированные люди, молодого и среднего возраста, а это означает дополнительный потребительский спрос на товары и услуги, открытие счетов в местных банков. Увеличение спроса положительно влияет на динамику экономической активности соседних стран (строительство, IT, финансовая сфера, торговля, отели и рестораны), но одновременно и разгоняет инфляцию", - отмечает она.

Основной позитив для экономики Казахстана от притока россиян это возможность продать как можно большее количество товаров и услуг, считает аналитик компании Esperio Нурбек Искаков. Источник - НГ

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