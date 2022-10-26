КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников

11:18 28.10.2022

28 октября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА

Сюжет: Приграничные конфликты

Вторжение в Кыргызстан. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников



Жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного вторжения Таджикистана, не могут восстановить дома из-за появившихся посредников. Об этом на заседании парламентских фракций "Ынтымак", "Ишеним" и "Элдик" сообщил депутат Нурлан Ражабалиев.



По его словам, Госстрой говорит, что на восстановление домов уже выделены деньги. Однако выяснилось, что генеральный подрядчик нашел субподрядчика.



"Субподрядчик, по некоторым данным, уже ищет других людей. Президент, глава кабмина говорят, что дома восстановят в срок. Мы что, получается, нуждаемся в посредниках? Местные жители жалуются, что один человек устанавливает стоимость кирпича в 5 сомов, другой в 7 сомов. Строители не могут начать работу. Зима скоро, люди мучаются", - сказал Нурлан Ражабалиев.



Первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что Акылбек Жапаров по возвращении из Астаны намерен на три дня поехать в Баткенскую область и ознакомиться с ситуацией.



Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.



Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.