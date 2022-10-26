 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.10.2022
11:36  Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28  Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18  КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06  КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55  Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
10:51  Быть ненормальным стало модно.., - Марина Хакимова-Гатцемайер
10:49  Россия создает новый международный порядок, - Тимофей Бордачев

08:20  Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ
06:24  Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов
00:35  Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:15  В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая
00:14  Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК
00:01  СБУ поставила себе на службу проституток: 90% женской агентуры - шлюхи
00:00  Израиль и Ливан достигли "исторического соглашения" о разделе шельфа
Четверг, 27.10.2022
17:27  Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин
17:14  Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк
17:12  Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
16:07  Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года
15:22  Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия
14:50  Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
07:29  Придушили "комсомольцев". Подвижки в китайской элите, - К.Зайцев
07:25  Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:04  Судьба инноваций в Новом Казахстане, - Николай Кузьмин
07:00  Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
06:41  России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов
05:43  Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев
05:34  Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты
05:02  Зеленский стал взбесившейся марионеткой. Это очень опасно, - Каролин Галактерос
02:27  Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс
02:14  Между благоразумием и предательством: Туркестан ждет, кто победит в б. УССР, - Аждар Куртов
01:02  Туркестан, торгуясь с Россией, дергает тигра за усы, - Аслан Рубаев
00:54  Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
00:53  Евросоюз интересуют поставки энергоресурсов из Центральной Азии, - В.Панфилова
00:46  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты, - Данияр Ашимбаев
00:40  Европа в ожидании удара об энергопотолок
00:38  Строительные пузыри: особенности казахстанского рынка
00:28  Знает ли Путин, где найти замену офшорной элите? - Виталий Аверьянов
00:20  В украинской спецоперации ищут афганский след. Москву обвиняют в вербовке бывших спецназовцев
00:19  В Питере задержали жуликов (включая депутата), незаконно легализовавших 100 тыс. мигрантов
00:15  Аким района казахстанского Актюбинска Кобенов сел на 3 года за забывчивость
00:07  Рамзан Кадыров объявил джихад (священную исламскую войну) укро-бандеровцам
00:05  Почему спортсмены уезжают из Таджикистана? - Сайфиддин Караев
00:03  Хан(м)ские замашки. Аким Улытауской области Абдугалиулы и его персональный автобус
00:02  Укрозомби. Как тотальная пропаганда зомбирует население Украины, - Владимир Малышев
00:01  Международный трибунал над США за геноцид японцев необходим
00:00  Когда диктатор Си прихлопнет AliExpress
Среда, 26.10.2022
23:10  Илон Маск все-таки купил Твиттер за 44 млрд долларов
19:33  Сенат Польши признал российские власти "террористическим режимом"
19:02  Как нейтрализовать спутники Илона Маска?
18:49  В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах - 15 погибших
18:42  NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:18 28.10.2022

28 октября 2022, Бишкек - , Аида ДЖУМАШОВА
Сюжет: Приграничные конфликты
Вторжение в Кыргызстан. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников

Жителям Баткенской области, пострадавшим в результате вооруженного вторжения Таджикистана, не могут восстановить дома из-за появившихся посредников. Об этом на заседании парламентских фракций "Ынтымак", "Ишеним" и "Элдик" сообщил депутат Нурлан Ражабалиев.

По его словам, Госстрой говорит, что на восстановление домов уже выделены деньги. Однако выяснилось, что генеральный подрядчик нашел субподрядчика.

"Субподрядчик, по некоторым данным, уже ищет других людей. Президент, глава кабмина говорят, что дома восстановят в срок. Мы что, получается, нуждаемся в посредниках? Местные жители жалуются, что один человек устанавливает стоимость кирпича в 5 сомов, другой в 7 сомов. Строители не могут начать работу. Зима скоро, люди мучаются", - сказал Нурлан Ражабалиев.

Первый заместитель председателя кабмина Адылбек Касымалиев сообщил, что Акылбек Жапаров по возвращении из Астаны намерен на три дня поехать в Баткенскую область и ознакомиться с ситуацией.

Утром 16 сентября сразу на нескольких участках на границе Кыргызстана и Таджикистана началась стрельба. Под обстрел попали населенные пункты в Лейлекском и Баткенском районах. В результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе дома покинули жители семи сел Баткенского и Лейлекского районов, села Джекенди Чон-Алайского района Ошской области. Пострадали 206 человек, погибли 63. В Баткенской области ввели режим ЧС.

Генеральная прокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по статье "Преступления против мира" УК КР.

Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666945080


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  