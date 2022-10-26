Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому

11:28 28.10.2022

28 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ

Сюжет: Дела о захвате власти

Массовые аресты. В Москве задержали Ильгиза Шаменова



В Москве задержали предпринимателя и активиста Ильгиза Шаменова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.



По его словам, его и Орозайым Нарматову, которую задержали накануне, везут в Бишкек.



"Мы с Орозайым Нарматовой вылетаем. Сегодня в 15.00 будем в аэропорту Бишкека. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, оказывается, сам приехал в Москву и попросил выдать нас, как будто мы особо опасные преступники", - написал активист.



Он отметил, что им вменяют статью "Приготовление к организации массовых беспорядков с использованием огнестрельного оружия".



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Фото Facebook. Публикация Ильгиза Шаменова

Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.



23 октября начались массовые обыски, больше 20 человек водворили в ИВС ГУВД Бишкека и Чуйской области.



На один месяц в СИЗО-1 столицы попал экс-депутат парламента Канат Исаев. Активистов Атая Бейшенбека, Чынгыза Капарова, Али Шабдана, Таалайбека Мадеминова, Эрлана Бекчороева, Риту Карасартову, Улукбека Маматаева, Перизат Суранову, Нурлана Асанбаева, журналиста Айданбека Акматова, экс-посла Азимбека Бекназарова, экс-депутатов Равшана Джеенбекова, Асию Сасыкбаеву, Кубанычбека Кадырова, экс-полпреда президента в Таласской области Айбека Бусурманкулова, экс-губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова, лидера партии "Туран" Жениша Молдокматова, экс-секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева, экс-члена ЦИК Гульнару Джурабаеву и экс-судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, члена политсовета "Бутун Кыргызстан" Акыла Айтбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Талант Эшалиев отпущен под домашний арест по состоянию здоровья.



Члена комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища Мамбетжунуса Абылова водворили в ИВС ГУВД Бишкека.