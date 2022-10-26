 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.10.2022
11:36  Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28  Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18  КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06  КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55  Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
10:51  Быть ненормальным стало модно.., - Марина Хакимова-Гатцемайер
10:49  Россия создает новый международный порядок, - Тимофей Бордачев

08:20  Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ
06:24  Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов
00:35  Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:15  В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая
00:14  Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК
00:01  СБУ поставила себе на службу проституток: 90% женской агентуры - шлюхи
00:00  Израиль и Ливан достигли "исторического соглашения" о разделе шельфа
Четверг, 27.10.2022
17:27  Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин
17:14  Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк
17:12  Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
16:07  Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года
15:22  Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия
14:50  Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
07:29  Придушили "комсомольцев". Подвижки в китайской элите, - К.Зайцев
07:25  Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:04  Судьба инноваций в Новом Казахстане, - Николай Кузьмин
07:00  Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
06:41  России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов
05:43  Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев
05:34  Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты
05:02  Зеленский стал взбесившейся марионеткой. Это очень опасно, - Каролин Галактерос
02:27  Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс
02:14  Между благоразумием и предательством: Туркестан ждет, кто победит в б. УССР, - Аждар Куртов
01:02  Туркестан, торгуясь с Россией, дергает тигра за усы, - Аслан Рубаев
00:54  Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
00:53  Евросоюз интересуют поставки энергоресурсов из Центральной Азии, - В.Панфилова
00:46  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты, - Данияр Ашимбаев
00:40  Европа в ожидании удара об энергопотолок
00:38  Строительные пузыри: особенности казахстанского рынка
00:28  Знает ли Путин, где найти замену офшорной элите? - Виталий Аверьянов
00:20  В украинской спецоперации ищут афганский след. Москву обвиняют в вербовке бывших спецназовцев
00:19  В Питере задержали жуликов (включая депутата), незаконно легализовавших 100 тыс. мигрантов
00:15  Аким района казахстанского Актюбинска Кобенов сел на 3 года за забывчивость
00:07  Рамзан Кадыров объявил джихад (священную исламскую войну) укро-бандеровцам
00:05  Почему спортсмены уезжают из Таджикистана? - Сайфиддин Караев
00:03  Хан(м)ские замашки. Аким Улытауской области Абдугалиулы и его персональный автобус
00:02  Укрозомби. Как тотальная пропаганда зомбирует население Украины, - Владимир Малышев
00:01  Международный трибунал над США за геноцид японцев необходим
00:00  Когда диктатор Си прихлопнет AliExpress
Среда, 26.10.2022
23:10  Илон Маск все-таки купил Твиттер за 44 млрд долларов
19:33  Сенат Польши признал российские власти "террористическим режимом"
19:02  Как нейтрализовать спутники Илона Маска?
18:49  В Иране террористы устроили стрельбу у мавзолея Шах-Черах - 15 погибших
18:42  NYT: Саудовская Аравия сорвала секретную сделку с США по увеличению добычи нефти
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:28 28.10.2022

28 октября 2022, Бишкек - 24.kg, Гульмира МАКАНБАЙ КЫЗЫ
Сюжет: Дела о захвате власти
Массовые аресты. В Москве задержали Ильгиза Шаменова

В Москве задержали предпринимателя и активиста Ильгиза Шаменова. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

По его словам, его и Орозайым Нарматову, которую задержали накануне, везут в Бишкек.

"Мы с Орозайым Нарматовой вылетаем. Сегодня в 15.00 будем в аэропорту Бишкека. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, оказывается, сам приехал в Москву и попросил выдать нас, как будто мы особо опасные преступники", - написал активист.

Он отметил, что им вменяют статью "Приготовление к организации массовых беспорядков с использованием огнестрельного оружия".

Facebook
Фото Facebook. Публикация Ильгиза Шаменова
Напомним, 22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью агентству "Кабар" президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация о том, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

23 октября начались массовые обыски, больше 20 человек водворили в ИВС ГУВД Бишкека и Чуйской области.

На один месяц в СИЗО-1 столицы попал экс-депутат парламента Канат Исаев. Активистов Атая Бейшенбека, Чынгыза Капарова, Али Шабдана, Таалайбека Мадеминова, Эрлана Бекчороева, Риту Карасартову, Улукбека Маматаева, Перизат Суранову, Нурлана Асанбаева, журналиста Айданбека Акматова, экс-посла Азимбека Бекназарова, экс-депутатов Равшана Джеенбекова, Асию Сасыкбаеву, Кубанычбека Кадырова, экс-полпреда президента в Таласской области Айбека Бусурманкулова, экс-губернатора Джалал-Абадской области Бектура Асанова, лидера партии "Туран" Жениша Молдокматова, экс-секретаря Совета безопасности Кенешбека Дуйшебаева, экс-члена ЦИК Гульнару Джурабаеву и экс-судью Конституционного суда Клару Сооронкулову, члена политсовета "Бутун Кыргызстан" Акыла Айтбаева водворили в СИЗО-1 Бишкека на два месяца. Талант Эшалиев отпущен под домашний арест по состоянию здоровья.

Члена комитета по защите Кемпир-Абадского водохранилища Мамбетжунуса Абылова водворили в ИВС ГУВД Бишкека.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666945680


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  