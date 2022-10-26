Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев

11:36 28.10.2022 миграция из Средней Азии несет в Россию вооруженный религиозный радикализм

Владислав Мальцев



На прошедшем 19 октября заседании Совета безопасности Владимир Путин упомянул (в опубликованной сокращенной части повестки заседания) "некоторые вопросы миграционной политики – эта сфера крайне чувствительна для национальной безопасности, для стабильного развития России и нашего общества". Ясность затем в официальном комментарии внес секретарь Совбеза Николай Патрушев, сообщив, что по итогам заседания "намечены масштабные мероприятия по поддержанию правопорядка в местах компактного проживания мигрантов", а "правоохранительным органам и спецслужбам поставлены задачи по выявлению членов международных террористических и экстремистских организаций, использующих миграционные каналы для совершения террористических актов и иных преступлений".



Удивительно! Ведь всего год назад, 12 сентября 2021 года, в Самаре с огромной помпой и в присутствии заместителя руководителя Администрации президента РФ Магомедсалама Магомедова (уже много лет главного куратора межнациональной политики на Старой площади) открыли "Этнопарк дружбы народов", включающий азербайджанское, узбекское, туркменское и киргизское подворья. А вслед за этим 29 сентября 2021 года начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова заявила на пресс-конференции, что все новости в СМИ про преступность мигрантов "это выдуманные истории, чтобы, с одной стороны, криминализировать образ иностранца, которому он не соответствует, а с другой стороны, породить в душах коренного населения неприязнь к мигрантам". Такой был задан лейтмотив.



Неудивительно, что количество въезжающих в Россию гастарбайтеров выросло до невиданных ранее масштабов. По официальным данным МВД, в 3-м квартале 2021 года в России зарегистрировались с целью работы 2,84 млн иностранных мигрантов, что стало максимумом за всю историю публикации подобных официальных отчетов с 2017 года (для сравнения, в допандемийном и более экономически благополучном 2019 году – в 3-м квартале таких мигрантов было 1,36 млн) и дальше продолжило бить рекорды. В 4-м квартале 2021-го – 3,03 млн, в 1-м квартале 2022-го их число немного снизилось до 2,76 млн, зато в 2-м квартале 2022-го показало абсолютный рекорд за всю историю – 3,12 млн.



Первые места среди официально зарегистрировавшихся гастарбайтеров во 2-м квартале 2022-го – у мигрантов из Узбекистана (1,54 млн), Таджикистана (0,95 млн) и Киргизии (0,22 млн). Миграционное "цунами" было заметно даже визуально – летом 2022-го на улицах спальных районов Москвы и других крупных городов в разы возросло количество восточных женщин, с ног до головы закутанных в хиджабы. Это были уже не просто трудовые мигранты, а новое "великое переселение народов", потому что многие мигранты перебирались в Россию сразу семьями (а обучение не владеющих толком русским языком детей иностранцев, кое-где уже составляющих большинство учащихся в государственных школах, ложится тяжким бременем на российский бюджет).



Чтоб уж совсем облегчить завоз гастарбайтеров, как сообщали 17 мая "Ведомости", "Минобрнауки предлагает освободить значительную часть иностранных граждан от обязанности сдавать большинство экзаменов для получения вида на жительство (ВНЖ), разрешения на работу или патента в России до конца 2022 г.".



В общем-то ничего удивительного, ведь в представленной весной 2021 года первым вице-премьером Маратом Хуснуллиным Стратегии "Агрессивное развитие инфраструктуры" было прямо озвучено требование "новой миграционной политики", означающей "открытие границ для иностранных строителей" и завоз в страну к 2030 году еще 5 млн. трудовых мигрантов из-за рубежа. Подробнее эту стратегию, целый ряд положений которых вошел в утвержденный 6 октября 2021 года премьер-министром Михаилом Мишустиным "Перечень инициатив социально-экономического развития Российской Федерации до 2030 года", я разбирал в отдельной статье на "Завтра".



И вдруг все поменялось – мигрантов официально признали угрозой для национальной безопасности и начали искать среди них террористов. Почему?



"15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двумя гражданами одной из стран СНГ совершен террористический акт... В результате стрельбы 11 человек получили смертельные ранения. Еще 15 человек с ранениями различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь", – сообщила 15 октября пресс-служба Министерства обороны РФ.



Деталей – из каких стран приехали террористы и как появились на полигоне – Минобороны не сообщало. Но 16 октября популярный блогер Анатолий Шарий опубликовал фотографии расстрела на полигоне, в том числе справку, выданную 11 октября рядовому Амизонде Эхсону Тоджиддину в 138-й отдельной гвардейской мотострелковой бригаде (воинская часть 02511), базирующейся в городе Каменка Ленинградской области, уточнив, что это один из террористов.



По данным источников Шария, стрелок был гражданином Узбекистана. Однако 17 октября Радио "Озоди"* (таджикская редакция Радио "Свобода"*) обнаружила родных 24-летнего террориста, отец которого, сотрудник администрации Хатлонской области (Таджикистан) Тоджиддин Амизонда, подтвердил, что 17 октября получил информацию о смерти сына. По словам же брата и знакомых стрелка, Эхсон "приехал в Россию семь месяцев назад" (то есть в начале марта 2022-го), работал в одном из московских ресторанов и последний раз выходил на связь вечером 10 октября, сообщив, что встретил знакомых около метро "Люблино" и вернется поздно.



Напомним, стрелявший был не один – в сообщении пресс-службы Минобороны упоминаются "два гражданина одной из стран СНГ". Кто второй – неизвестно. По некоторым данным, стрелявших было даже трое. Собеседник издания Astra 16 октября перечислил их по именам, уточнив, что двое это лишь убитые террористы, а третий якобы сумел сбежать раненым: "Бикзот – он старший сержант, другой – Ануше, и третий – младший сержант Ами. Фамилии я не помню, младший сержант Ами убежал". Этим самым Ами вполне мог быть упомянутый Эхсон Аминзода. И, кстати, по словам того же источника – расстрел произошел на почве религиозного конфликта: "Конкретно эти таджики – они были ярые сторонники своей веры. Постоянно ругались из-за того, что им не дают делать намаз вовремя, комнату им не выделяли молебную".



Удивительно ли это? Нет. Еще в 2014 году в статье "Гастарбайтеры террористических специальностей" я привел несколько выразительных примеров по поводу присутствия вооруженных террористов среди якобы "безобидных дворников":



"В Московском областном суде идет процесс над приверженцами "нетрадиционного ислама", готовившими в конце 2012 года взрыв в гипермаркете "Ашан" в Алтуфьево. Подсудимые – гражданин Таджикистана Мурад Магамедов и гражданин Туркменистана Феруз Назаров. Помимо сборки самодельных бомб (первую из них они испытали в ноябре 2012 года в подмосковном лесу), Магамедов успел до этого повоевать в рядах боевиков на Северном Кавказе – в 2010 году он участвовал в обстрелах блокпостов в Дербенте.



3 апреля [2014 года] в Ставрополе был вынесен приговор гражданину Таджикистана Абдурахиму Тошматову, задержанному 16 апреля 2013 года в центре города с заряженным травматическим пистолетом ИЖ-78−7,6 (на базе пистолета ПСМ), переделанным под стрельбу боевыми патронами (это "фишка" кавказских боевиков последних лет). В квартире, которую снимал 25-летний таджик, были найдены граната в исправном состоянии, детонатор и шесть шашек взрывчатого вещества общим весом 540 грамм, а также 44 грамма пластида, остатки которого были обнаружены у Тошматова под ногтями. По данным краевого ФСБ, он готовил теракт в центре города (чья подробная карта была также найдена в квартире) во время майских праздников.



Что интересно, ранее Тошматов был осужден за вербовку в ряды этой исламистской организации, которую вел среди московских мусульман. В релизе, выпущенном ГУВД Москвы 1 декабря 2011 года после вынесения приговора Мещанского суда об осуждении Тошматова на год колонии по ч. 2 ст. 282 УК РФ, "уроженец республики Таджикистан занимался вербовкой среди мусульман будущих террористов". В августе 2011 года он раздавал листовки "Хизб ут-Тахрира" в Соборной мечети на проспекте Мира, и призывал к свержению действующей власти и к созданию всемирного исламского халифата".



Кстати, про упомянутого террориста-гастарбайтера Магамедова. Цитата из статьи в газете, издаваемой мэрией Москвы: "Переехав в Московский регион, Мурад Магамедов в 2011 году устроился работать в торговый центр "Ашан-Алтуфьево", что находится на территории Мытищинского района на 84-м километре МКАД. Он сумел убедить начальство организовать в подсобном помещении торгового центра молельную комнату для мусульман – сотрудников магазина, которым под предлогом изучения религиозной литературы стал проповедовать идеи исламского фундаментализма. Именно там он и нашел единомышленников, познакомившись с Ферузом Назаровым (он бежал в Москву из Узбекистана, где его разыскивали за экстремистскую деятельность), а также с другими молодыми людьми с Кавказа и из Средней Азии. Им он внушал необходимость отделения Северного Кавказа от России с целью организации на его территории независимого исламского государства". То есть, когда – как в упомянутом выше случае в армейской части – вещают про недовольство таджиков отсутствием молельной комнаты, недовольны те именно отсутствием места, где можно было бы пропагандировать экстремизм и сколачивать ячейки из религиозных радикалов.



Задержанный в Ставрополе при подготовке теракта в День города таджик – не единственный такой террорист из Средней Азии, пойманные в 2013 году в России. 8 сентября 2013 года спецназ МВД задержал еще одного вооруженного террориста из Таджикистана – причем как раз рядом со станцией "Люблино", где спустя 9 лет тусовался со своими друзьями будущий белгородский стрелок: "В 12.40 во дворе дома №31 по улице Белореченская задержан член экстремистского сообщества "Моджахедов Джамаата ат-Таухида валь-Джихад" 25-летний Шерали Куватов. В результате личного досмотра у него обнаружено и изъято: 5 боевых патронов калибра 9 мм, боевая ручная осколочная граната РГД-5 со взрывателем УЗРГМ-2 и 14,12 граммов героина". Судя по всему, кровавый теракт "мирный гастарбайтер" готовил не просто в выходной, а в День города, когда на улицах Москвы особенно людно.



3 апреля 2017 года этнический узбек Акбаржон Джалилов, перед этим переехавший в Россию из киргизского Оша и тоже, как Эхсон Амизонда, работавший поваром в одном из популярных заведений общественного питания, совершает теракт в питерском метро, при котором погибло 15 человек и более сотни ранено. Но это далеко не единственный террорист из Средней Азии, выявленный в том году в России.



Накануне 8 марта 2017 года, как сообщили 15 марта 2017 года "Известиям" источники в силовых ведомствах, в Москве был задержан прилетевший из Стамбула 23-летний гражданин Таджикистана Изаттило М., признавшийся на допросе, что собирался взорвать себя в толпе "русских кафиров" во время празднования Международного женского дня



19 апреля 2017 года в Центре общественных связей ФСБ сообщили, что "в результате боестолкновения при попытке задержания нейтрализованы оказавшие активное вооруженное сопротивление два гражданина одной из стран Среднеазиатского региона, 1991 и 1987 г.р., находившиеся на территории Владимирской области", которые "состояли на связи у вербовщиков международных террористических организаций, проявляли интерес к технологии изготовления СВУ и выражали готовность к совершению террористических актов на территории России", а "на месте проведения оперативно-розыскных мероприятий обнаружены компоненты для изготовления взрывного устройства, автомат АК-74 и пистолет ПМ, боеприпасы". По данным источников "Газеты.ру", речь шла о гражданах Таджикистана, а вышли на них, отрабатывая связи Акбаржона Джалилова, – его знакомый Аброр Азимов (также этнический узбек, переехавший в Россию из Киргизии и работавший поваром в суши-баре) приобрел два дома в маленькой деревне деревне Шульгино в Селивановском районе Владимирской области, где обосновался с братом, женой и племянниками.



Этот случай показателен как элемент идущего массового замещения населения в ходе нового "великого переселения народов". "Помню, как возвращался как-то летом из служебной командировки на автомобиле по Горьковскому шоссе. Встряв в дикую пробку в районе Петушков, решил сократить дорогу свернул на проселок и двинулся вглубь района, – писал 20 декабря 2021 года автор Telegram-канала "Тума тмутараканская". – Время было позднее, дорога выскакивала из лесных кварталов на скудно освещенные маленькие деревушки Владимирской области. Я уже тогда отметил, что на улицах и за оградами на удивление много людей. Бегающие детишки, идущие куда-то по своим делам женщины. Особенностью происходящего было то, что в большинстве своем эти люди были характерной среднеазиатской внешности. Много было характерно "закутанных" женщин, мирно сидящие около явно своих домов группы мужчин среднеазиатов, стоящие рядом с домами автомобили "Яндекс-такси" с московскими номерами". То есть, обосновавшиеся на Владимирщине гастарбайтеры ездили оттуда работать в Москву – собственно, как и упомянутые Аброров с братом.



"Мигрантское сообщество давно раскусило, что полупустые деревни и садовые товарищества ближайших к столице областей – идеальное место для приобретения недорогой недвижимости и осваивают эти территории со скоростью лесного пожара", – грустно резюмировал автор канала, указав и на последствия такого рода процесса замещения населения: "Уже потом, по возвращению в столицу, я неоднократно видел в оперативных сводках информацию о задержании мусульманских экстремистов во Владимирской области, даже объявление в двух пограничных с Московской областью районах режима контртеррористической операции". КТО проводилась не только в Александровском районе в апреле 2017-го, когда в одной из деревень была ликвидирована упомянутая выше вооруженная группа таджиков, но и в мае 2019-го, когда в Кольчугино (центр одноименного района) была ликвидирована группа религиозных экстремистов с оружием и самодельным взрывным устройством.



Между тем, список задержанных в 2017-м террористов из Средней Азии не окончен. Уже под конец года, 11 декабря, ФСБ задержало в столичном регионе трех уроженцев Таджикистана – Бахтиера Махмудова, Зафархона Рахматова и Руслана Баширова. На арендованной для них квартире в Одинцовском районе Московской области хранились два автомата АК-74, гранаты РГД-5 и Ф-1, а также дьявольский "плов", сваренный этими "мирными поварами" для жителей столицы – две самодельные бомбы на основе селитры, набитые поражающими элементами из гвоздей.



Продолжали задерживать в России террористов из числа "безобидных дворников" и позже. 26 июля 2020 года в подмосковных Химках в ходе перестрелки был ликвидирован 19-летний приезжий из Таджикистана Одил Каюмов, "мирно" хранивший в заброшенном гараже автомат АКС-74У, три снаряженных магазина, две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД. "Около 5.30 азиат с автоматом АКС-74У в сумке вышел из бокса. Его поджидали сотрудники ФСБ. Он понял, что "запалился", и открыл огонь. Был уничтожен на месте", – рассказал подробности "МК" источник в силовых структурах.



А в ночь с 14 на 15 октября в Волгограде также со стрельбой были ликвидированы, как сообщили в ФСБ, "выходцы из Центрально-Азиатского региона… при задержании главарь и его сообщник, успели добежать до тайника с оружием и оказать вооруженное сопротивление". Как выяснили журналисты "Комсомольской правды-Волгоград", речь шла про двух приезжих из солнечного Узбекистана (23 и 27 лет), оборудовавшие в лесополосе Кировского района тайник с самодельным взрывным устройством и оружием. Судя по изъятой карте с отмеченным объектами, террористы планировали нападение в людных местах – у ТРЦ "Акварель" (неподалеку от него их и ликвидировали) и у монумента "Родина-Мать".



Но все это не помешало затем развернуть кампанию по обелению мигрантов с целью их массового завоза в интересах строительного лобби, открыто продвигаемого первым вице-премьером Маратом Хуснуллиным. А сейчас – даже начать вербовать мигрантов в армию России, вручая им боевое оружие, лишь отсутствие которого и останавливало радикалов из числа гастарбайтеров от массового убийства "кафиров". Итог, увы, закономерен…



* Включены в список иностранных агентов и в реестр запрещенных СМИ. Источник - Завтра

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