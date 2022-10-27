Китай недостаточно силен для прямой конфронтации с США, - Владимир Скосырев

14:30 28.10.2022

Си Цзиньпин хотел бы помириться с Байденом

Владимир Скосырев

27.10.22



В 2012 году, когда Си был еще зампредседателя КНР, а Байден – вице-президентом США, они тепло пообщались в Лос-Анджелесе. Фото Reuters

Пекин желает уладить отношения с Вашингтоном на основе взаимной выгоды. Это следует из послания Си Цзиньпина организации в Нью-Йорке, выступающей за сотрудничество двух стран. А президент США Джозеф Байден на встрече с военными советниками сказал, что Америка не ищет конфликта с КНР и ее лидер об этом знает. Получается, что две державы приоткрывают окно для диалога после завершения съезда КПК. Но в бочку меда плеснул ложку дегтя госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Китай может применить силу для воссоединения Тайваня, и этого нельзя допустить; США помогут острову оборонять себя. Это лишь одна из препон к урегулированию разногласий. Возможно, ситуация прояснится после встречи глав обеих стран на саммите G20 в ноябре.

Мировую печать во время ХХ съезда КПК, завершившегося на прошлой неделе, заполонила волна догадок о том, что предвещают его итоги для китайско-американских связей. Вопрос затуманивало то, что генсек в отчетном докладе собранию ни США, ни другие государства не упоминал. И вот теперь эксперты пытаются составить пазл. Выдержки из послания председателя КНР консалтингу в Америке, выступающему за сотрудничество с Китаем, которые приводит ТВ в Пекине, наталкивают на определенные выводы. Си явно настроен не на войну, а на разрядку. Надо, чтобы США и Китай относились друг к другу с уважением, сотрудничали и жили в мире.



Сам факт, что глава Китая откликнулся на заседание неофициальной организации в США, о чем-то да говорит. И довольно взвешенные высказывания Байдена в беседе со своими военными советниками, казалось бы, свидетельствуют, что барометр не предвещает бури. Но, как подчеркивает журнал Atlantic, хозяин Белого дома всего шесть дней назад показал Си, кто из двоих босс. Вашингтон нанес удар молотом по производству полупроводников в Китае, введя жесткий контроль за экспортом американской технологии чипов в эту страну. Это подорвало притязания Китая на то, чтобы стать равным Америке.



Блинкен в своих интервью тоже никаких послаблений Пекину не обещал. США будут защищать свои интересы, в частности по отношению к Тайваню. Попытки Китая изменить в одностороннем порядке статус-кво не пройдут. США будут содействовать всеми возможными средствами обороне острова от агрессии.



Так все же можно ли ждать каких-то коренных сдвигов в отношениях США и Китая после съезда? В беседе с "НГ" Михаил Карпов, доцент Высшей школы экономики, отметил: "Китай как бы перебрасывает мяч на сторону США. Он сам не лезет в конфронтацию. Хотя настроен достаточно конфронтационно. Его линия будет не активной, а реактивной. Он оставляет за США возможность первыми формулировать свою позицию. Китай воздержится от инициатив, а будет реагировать на действия США".



Препятствий для урегулирования отношений огромное количество, полагает эксперт. Тут и разница режимов, и то, что Пекин стал расширять свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе, продвигать по всему миру программу "Пояса и пути", использовать недобросовестную конкуренцию в международной торговле, размещать через различные каналы свою агентуру на Западе. "Это напоминает попытку создать биполярный мир. На самом деле его нет, мы вступаем в очередную эпоху Pax Americana, когда у США реальных конкурентов нет. В целом в стратегическом плане Китай свою силу переоценивает. Ведь на внутреннем фронте, в области экономики ситуация достаточно кризисная. Китай недостаточно силен для противостояния с США", – заключил Карпов.



Тем не менее, как пишет Wall Street Journal, в сфере дипломатии и пропаганды Пекин по-прежнему будет делать ставку на отпор США и Западу. Поэтому Си Цзиньпин проводит кадровые перестановки в МИДе. На передний план выдвигаются дипломаты, умеющие агрессивно полемизировать с оппонентами и безапелляционно отвергать нападки на КНР.



Примером служит 56-летний Цинь Ган, назначенный послом в США в июле прошлого года. Его отличает умение кратко и жестко реагировать на каверзные вопросы репортеров. После съезда он был избран полным членом ЦК, даже не кандидатом в этот важный орган партии. Такое случилось впервые после эпохи Мао Цзэдуна. Согласно источникам американской газеты, весной на сессии парламента Цинь Гана могут назначить новым министром иностранных дел. А Ван И, нынешнего министра, сделают членом политбюро, надзирающим за МИДом.