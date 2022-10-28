 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как американцы убивали за нефть и газ, - Вл.Малышев
14:32 28.10.2022

ВЛАДИМИР МАЛЫШЕВ | 28.10.2022 |

Общее дело сицилийской мафии и ЦРУ

27 октября исполнилось 60 лет со дня одного из самых громких преступлений в послевоенной Италии. 27 октября 1962 года в катастрофе самолета под Миланом погиб глава крупнейшей в стране нефтегазовой компании ENI Энрико Маттеи. Подозрения о том, что это бы теракт, возникли сразу, но расследование закончилось закрытием дела из-за "отсутствия состава преступления".

В начале 70-х гг. кинорежиссер Франческо Рози стал снимать фильм "Дело Маттеи", посвященный этой загадочной истории, и попросил известного журналиста Мауро Де Мауро снова расследовать гибель главы ENI. Однако репортер вскоре был похищен и бесследно исчез. Накануне похищения Де Мауро сказал коллегам из палермской газеты L'Ora: "У меня есть сенсация, которая потрясет Италию". Однако больше ничего он рассказать не успел.

В 1997 году были обнаружены дополнительные вещественные доказательства, и было начато новое расследование гибели главы Eni. На этот раз следствие пришло к выводу, что речь шла о диверсии. Анализы свидетельствовали о наличии на телах пассажиров следов взрыва. Доказано, что в самолете была заложена бомба мощностью 150 граммов в тротиловом эквиваленте. Она была спрятана за приборной панелью и, видимо, сработала при выпуске шасси. Однако следствие не смогло назвать ни заказчиков, ни исполнителей преступления. В феврале 2003 года прокурор Винченцо Калиа окончательно сдал дело в архив.

Обломки самолета

Обломки самолета

Энрико Маттеи родился в 1906 году в маленьком городке недалеко от Пезаро, в семье бригадира карабинеров. Работал рабочим на фабрике и сделал головокружительную карьеру. После окончания войны получил место директора Agip – крупной компании, которая занималась поиском газовых и метановых месторождений на севере Италии. А в 1953 году по его инициативе был создан государственный энергетический консорциум Eni, сегодня это одна из крупнейших компаний такого рода в Европе. Нефти в Италии было мало, Маттеи начал искать ее за пределами страны и в этих поисках нажил себе опасных врагов в лице англо-американских "Семи сестер". Глава Eni стал сотрудничать со странами Африки и Ближнего Востока, предложив государствам-экспортерам нефти рекордно высокую прибыль от продажи – до 75% вместо установленных "семью сестрами" 50%. Кроме того, в разгар холодной войны он начал сотрудничать с СССР.

Маттеи и А. Косыгин

Маттеи и А. Косыгин

В октябре 1960 года Маттеи приехал в Москву вслед за президентом Италии Джованни Гронки. Во время пребывания президента ENI в советской столице ему предложили принять участие в прокладке нефтепровода "Кавказ – Северное море". Советское правительство заявило о готовности поставлять в течение четырех лет 12 млн. тонн нефти (для сравнения: нефтяные поля ENI в Египте давали тогда 1 млн. тонн ежегодно, а добыча в Иране составляла 2 млн. тонн в год). Взамен СССР хотел получить 50 тыс. тонн синтетической резины, 240 тыс. тонн стальных труб большого диаметра, насосы для перекачки нефти и компрессоры для нефтепроводов. Соглашение было подписано 11 октября 1960 года самим Маттеи и министром внешней торговли СССР Н. Патоличевым. Для Италии сделка оказалась чрезвычайно выгодной. Она смогла приобретать в СССР нефть по цене 1 долл. за баррель, тогда как из Кувейта импортировала за 1,59 долл. за баррель плюс 0,59 долл. в качестве транспортных расходов. И СССР извлек немалую пользу. Благодаря торговому сотрудничеству с Италией он приобрел качественное оборудование, позволившее ему решать многие важные хозяйственные задачи. И этим самым Маттеи, затронувший интересы англо-американских нефтяных монополий, подписал себе смертный приговор.

Некоторые раскаявшиеся мафиози, как Гаэтано Йянни и Томмазо Бушетта, подтвердили, что взрывчатка в самолет Маттеи была подложена членами сицилийской мафии, которую попросила об "одолжении" мафия американская. В 1970 году два итальянских журналиста, Фульвио Беллини и Алессандро Превиди, в хорошо документированной книге "Убийство Энрико Маттеи", изданной в Милане, заявили, что катастрофа с крушением самолета Маттеи – общее дело мафии и ЦРУ.

Всплыли и другие детали деятельности Маттеи, которые могли стать причиной гибели главы Eni. Бенито Ли Виньи, писатель и в прошлом помощник Маттеи, нашел в Америке неизвестные документы, проливающие свет на последние дни его жизни. Из них стало ясно, что президент США Джон Кеннеди собирался встретиться с Маттеи, чтобы через него установить более тесные связи с Советским Союзом.

"Энрико Маттеи, – писал итальянский журналист Маттео Савино, – стал в глазах Вашингтона главным героем так называемого "советского нефтяного наступления". США были уверены, что торговля Москвы нефтью с Западом могла развалить НАТО. Именно Италию Вашингтон считал автором этого сценария, полагая, что главная задача Энрико Маттеи – добиться выхода Рима из Североатлантического альянса и приблизить его к блоку неприсоединившихся стран. Он стал врагом для самых различных политических и мафиозных сил".

Первое покушение на жизнь Энрико Маттеи произошло в январе 1962 года: злоумышленники пытались взорвать его самолет, когда глава Eni собрался лететь в Марокко. Вторая попытка в октябре того же года оказалось успешной. "После смерти Энрико Маттеи вопрос о независимости энергетики был закрыт", – сделал вывод Савино.

Не только Маттеи, но и другие европейские предприниматели, которые пытались добиться энергетической независимости своих стран, становились жертвами покушений. Так в 1973 году в авиационной катастрофе погиб сын знаменитого греческого судовладельца Аристотеля Онассиса Александрос. Его личный самолет-амфибия Piaggio P.136L-2, пассажиром которого он был, потерпел крушение в международном аэропорту Эллиникон в Афинах. Отец Александроса тоже "провинился" тем, что начал сотрудничать в энергетике с СССР и стал перевозить нефть своими танкерами в Ближнего Востока в обход американских монополий. Аристотель Онассис был уверен, что в гибели его сына виновны США. Однако, как и в случае с Маттеи, найти виновников снова не удалось.

Онассис с сыном

Онассис с сыном

Теперь США для сохранения своего господства, в том числе и на энергетических рынках, пошли уже на уничтожение не отдельных бизнесменов, а целой страны – Украины, заставив Европу под предлогом развязанного ими конфликта отказаться от дешевого трубопроводного газа из России и навязав европейским государствам свой более дорогой СПГ. Ради этого сегодня гибнут уже не отдельные бизнесмены, а тысячи людей.

В статье использованы книги: Э.В. Ковалев, В.В. Малышев "За кулисами террора", "Юридическая литература". Москва, 1985 г., В. Малышев "Необыкновенное путешествие из Рима в Афины", "Алетейя", СПБ, 2022.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666956720


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