Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев

14:33 28.10.2022 ВЛАДИМИР МИХЕЕВ | 28.10.2022

Ответ на новые вызовы будет найден!



К осознанию такой всемирной проблемы, как существование 828 миллионов голодающих (каждый двенадцатый житель планеты), чему способствовали бьющие в набат ФАО и в целом ООН, пока не добавился страх перед нехваткой энергетического сырья. А напрасно. Грядущая острейшая нехватка энергоносителей повлечет сокращение производства, безработицу, падение доходов.



Следом с высокой степенью вероятности произойдет переход протестных настроений протеста в массовые насильственные действия. Наблюдаются уже первые всполохи гнева европейских граждан, которым только пригрозили прохладным пятиминутным душем по утрам и остывшими зимой батареями.



"Жареный петух" энергетического недоедания, переходящего в хронический голод, никого пока не клюнул. Между тем, грозная перспектива уже стучится в дверь. Страны "золотого миллиарда" развязали санкционную войну против России, одного из ведущих поставщиков энергетических прекурсоров для функционирования промышленности и подержания качества жизни домохозяйств. Развязали – и поплатились. Как вынужденно признал Олаф Шольц, благополучие Европы все последние десятилетия зиждилось на "дешевых энергоресурсах" из России.



В то же время легкомысленное прожектерство, быть может, искренне верующих поборников "зеленой повестки" и низкоуглеродной экономики привело к тому, что потраченные за последние семь лет инвестиции в возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в размере 2,6 трлн долларов дали тот же эффект, как если бы гора родила мышь. Доля ВИЭ выросла всего на три процента.



ВИЭ не панацея, по крайней мере в краткосрочной перспективе. "Энергетический переход (к низкоуглеродной экономике) займет не несколько лет, а несколько десятилетий", – пояснил мне в коротком интервью на полях XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку ведущий эксперт в области энергетики в Институте прикладного экономического анализа в Риме Демостенес Флорос. "Стоимость энергоперехода составит от 92 до 173 млрд долларов. Кто будет платить?!"



Никто не инвестирует в будущее



В легкомысленном романе с ВИЭ "кроется причина недоинвестирования в традиционную энергетику и текущего состояния мирового энергорынка", – заявил в ходе своего обстоятельного доклада на форуме главный исполнительный директор НК "Роснефть" Игорь Сечин.



Основным источником энергии в мире по-прежнему остаются нефть и газ. Эти два углеводорода покрывают более половины спроса. По той простой причине, что никто пока не разработал эффективные технологии, гарантирующие экономически оправданное – без гигантских субсидий – применение ВИЭ.



Подавление принципа экономической целесообразности, вмешательство в фундаментальный закон спроса и предложения, переход от санкционного давления к откровенным диверсионным актам (подрыв газопроводов системы "Северных потоков") – все привело к разрушительному эффекту.



Поруган "священный" характер частной собственности. Разрушаются основы международного права. Размываются опорные принципы Вестфальской системы, построенной на идее национально-государственного суверенитета.



Как следствие, резюмировал Игорь Сечин, "никакого единого энергетического рынка больше нет. Нет никаких правил. Высокая волатильность, которая отмечалась все последнее десятилетие, стала сегодня беспредельной".



Означает ли, что продавливание "зеленого перехода", отсутствие желания и возможностей инвестировать в традиционные виды энергии, разрушение западными санкциями сложившейся модели взаимоотношений и производственно-сбытовых цепочек, приведет к тотальному энергетическому кризису? Нет, не означает.



Не уйти по-английски



Бизнес, по определению, нацелен на извлечение прибыли, а потому не особо жалует правительства и наднациональные структуры, которые по политическим соображениям лишают его возможности зарабатывать и развиваться. Бывает, что ослушаться, по крайней мере, публично – себе дороже, в этом случае прибегают к хитроумным уловкам.



Так поступила крупнейшая британская нефтегазовая компания ВР, которая, вопреки грозным заявлениям совета директоров, прозвучавшим на форуме в Баку 27 февраля, не прекратила участие в акционерном капитале "Роснефти".



Причина, по которой ВР не стала ретироваться из России, прозаичны и логичны. Корпорация инвестировала в совместные проекты с "Роснефтью" 10 млрд долларов, а доходы от этих инвестиций составили 37 млрд долларов. Как выразился Игорь Сечин, "это отличная компенсация на вложенный капитал". И добавил: "Пользуясь случаем, хочу передать нашим друзьям из ВР, что полагающиеся им за второе полугодие 2021 года дивиденды в размере $700 млн перечислены на открытые для них счета".



Выражение "уйти по-английски", появившееся во время Столетней войны с французами, изначально означало, что островные захватчики имели обыкновение после трапезы в местной харчевне покинуть заведение, не заплатив хозяину. Сегодня это словосочетание приобретает, похоже, новый смысл – уходя, никуда не уйти.



ВР осталась в России и стала, опять же по формулировке руководителя "Роснефти" "теневым" акционером.



Газ и нефть, как вода, дырочку найдут



Резкий взлет цен на энергоносители в Европе, спровоцированный как непродуманными неолиберальными экспериментами Еврокомиссии, так и санкционным бумерангом, сделали ее снова привлекательным клиентом. Танкеры с американским СПГ (и даже катарским, ранее предпочитавшим премиальные азиатские рынки) выстроились в очереди на рейдах европейских портов с приемными терминалами.



В какой мере невидимая рука рынка и видимая рука регулирующих государственных органов смогут восстановить нарушенное равновесие на энергических рынках?



Ситуация все чаще приобретает криминальный оттенок, рассказал мне в кулуарах форума Генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов. Он привел пример того, как были "нарушены контрактные обязательства". Итальянская энергетическая компания ENI перенаправила в Европу уже законтрактованную Пакистаном партию нефти, заявив без всякого стеснения, что "можете с нами судиться, мы готовы оплатить и штрафы, и судебные издержки".



Какие дискриминационные меры в энергетической сфере, принятые в рамках гибридной войны, наиболее болезненны для России?



"Самая большая угроза – это не блокирование трансфера технологий, что может сказаться в среднесрочной перспективе, а попытки вытеснить нас с рынков", – ответил эксперт по энергетике.



Введение в действие 5 декабря отложенной западной санкции по "шестому пакету" для препятствования морским перевозкам русской нефти, пояснил Константин Симонов, создаст сложности для восполнения выбывающим объемов. Скажем, греческий трейдер, обладающий танкерным флотом, уже не сможет застраховать и доставить русскую нефть в ту же Индию. Но…



Решение картеля ОПЕК о сокращении суммарной добычи нефти на два миллиона баррелей в сутки возвращает рынок продавца. Само по себе это не гарантирует стабильность. Некоторое увеличение добычи в США, Бразилии, Норвегии не решает проблему. Прежде баланс спроса и предложения мог быть восстановлен увеличением сопоставимых поставок российской нефти и газа в Азию, но сегодня на этом пути выстроены барьеры. Главный вызов сегодня состоит в том, что на мировом рынке "новой нефти не предвидится".



Понятно, что ответ на новые вызовы будет найден. Уже появляются трейдеры, которые находят возможности для страхования, фрахта и поставок черного золота там, где оно востребовано. "Альтернативные структуры будут возникать, и это уже происходит", – подтвердил эксперт. На всякое действие тех же санкций, согласно третьему закону Ньютона, всегда найдется противодействие.



Рыночники и бухгалтерская алгебра



"Как это ни парадоксально, Россия выступает сегодня поборником рынка, в то время как Запад уничтожает рынок абсолютно деструктивными методами", – постулировал Константин Симонов. В нескончаемом споре между рыночниками и сторонниками регулирования экономики Москва, как и Пекин, находится на стороне первых.



С учетом реального веса Китая и России в мировом ВВП, а также их весомости в мировых делах на наших глазах будет ускоряться перекройка производственно-логистических цепочек и прежнего международного распределения труда.



Неизбежна и трансформация энергетических рынков. В какой-то степени можно ожидать их регионализации. Не случайно, выступая на форуме, глава Минэкономразвития Максим Решетников рассказал о планах Россия и ЕАЭС образовать зоны свободной торговли с Монголией и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также о готовности рассматривать Азербайджан как транспортный хаб для наращивания поставок по маршрутам "Восток – Запад" и "Север – Юг".



Для России – эта мысль неоднократно звучала в ходе веронского форума в Баку – регионализация укладывается в обретающую плоть и кровь стратегию "поворота на Восток".



(Окончание следует)



Соб. корр. ФСК

Баку, 28 октября 2022 г. Источник - фонд стратегической культуры

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666956780





Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий

- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана

- О социальных вопросах

- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области

- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)

- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве

- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы

- Сохраняется угроза религиозного экстремизма

- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана

