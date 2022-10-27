В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном

15:41 28.10.2022

Евгения Ким



Рост политической активности в Киргизии совпал с притоком средств из США и стран ЕС.



Официальный Бишкек дал сигнал Вашингтону, что недоволен его вмешательством во внутренние дела страны. Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз в подобных случаях, а могут пойти на обострение. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности из Киргизии на условиях анонимности.



ИА REGNUM: Является ли совпадением задержание некоторых активистов, среди которых есть представители НПО, финансируемые США, и приостановление работы "Азаттыка" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом))?



Эксперт: В Киргизии со второй половины года наблюдает рост активности ряда политических сил, которые можно отнести к группе оппозиционных. Период политического затишья, вызванный разгромом оппозиции в 2021 году, а также пандемией коронавируса, завершился.



На естественный рост активности удачно наложился приток средств из-за рубежа. На фоне конфликта между Россией и Западом США, Великобритания и ЕС резко увеличили финансовую поддержку ряда политиков, общественных деятелей и СМИ. В обмен на деньги спонсоры требовали немедленных действий.



Дополнительные средства стали допингом, политическая температура в стране начала расти.



Сейчас мы видим, как в ответ на рост активности части местных политиков, использовавших для раскачки негатива тему спорных территорий на границе с Узбекистаном и передачу рудника Жетим-Тоо Китаю, власти Киргизии начали закручивать гайки.



Ряд ключевых деятелей новой оппозиции арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков.



Блокировка киргизского филиала американского СМИ "Радио "Азаттык" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)) - в первую очередь сигнал Бишкека Вашингтону. Действующие власти таким образом демонстрируют недовольство вмешательством США во внутреннюю политику и, в частности, финансирование ими ряда оппозиционных деятелей.



Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз подобных случаях, а могут пойти на обострение. При достижении компромисса "Азаттык" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)) разблокируют, в противном случае судьба этого СМИ может постичь ряд других киргизских СМИ, живущих на американские деньги.



ИА REGNUM: Как Вы оцениваете задержания более 22 человек в Киргизии? Что с ними может быть?



Эксперт: На рост активности оппозиции власть отвечает закручиванием гаек - это если кратко. Сама череда арестов - событие для Киргизии редкое, такое бывало, например, в апреле 2010 года за несколько дней до падения режима семьи Бакиевых (Курманбек Бакиев - второй президент Киргизии, бежал из страны после переворота в 2010 году, сейчас живет в Белоруссии - прим. ИА REGNUM). Сейчас подобный сценарий выглядит маловероятным.



Наиболее вероятным вариантом мне кажется сценарий, когда часть задержанных спустя некоторое время выпустят, нескольких - промаринуют полгода-год в ожидании суда. Но если руководство Киргизии решит действовать жестко, быстрый суд и длительный срок может стать реальностью для большей части задержанных.



Заметьте, я не говорю о наличии или отсутствии доказательств. Дело сугубо политическое. Но и люди, оказавшиеся сейчас за решеткой, прекрасно знали, в какие игры и за чей счет они решили сыграть с местной Системой.



Кстати, часть киргизских политиков, выступавших в качестве организаторов последних протестов, осталась на свободе и вообще не упоминается правоохранительными органами. Это интересный момент - возможно, эти люди сыграли в отношении единомышленников роль "козлов-провокаторов".



ИА REGNUM: В текущих событиях есть признаки вмешательства третьих сил?



Эксперт: Это внутренняя политическая борьба, подогретая иностранными деньгами. Противостояние РФ и КНР с Западом здесь является фоном. Киргизы борются за власть, крупные державы пытаются усилить влияние в регионе.



Для Запада президент Киргизии Садыр Жапаров - неудобный персонаж. Считается, что он, будучи прагматиком, склонен в первую очередь строить отношения с соседями - Китаем, Россией, Турцией, Узбекистаном и Казахстаном. Это не очень комфортная ситуация для взаимодействия по линии "борьбы за демократию".



Относительно вмешательства Москвы - сильно сомневаюсь, что президент России Владимир Путин или секретарь Совбеза Николай Патрушев звонили в Бишкек с просьбой провести аресты или закрыть "Азаттык" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)).



ИА REGNUM: Сейчас СМИ, которые также получают гранты с Запада, намекают на возможность очередного переворота. Насколько положение президента устойчиво? Оценки СМИ соответствуют действительности?



Эксперт: Оценки СМИ предсказуемы. Политический заказ удачно сочетается с шаблонным мышлением, основанном на опыте предыдущих смен власти. Считаю, что на данный момент позиции Жапарова и главы спецслужб Камчибека Ташиева довольно прочны. Чтобы снести действующий режим, необходимо, чтобы против действующей команды выступили крупные киргизские кланы. Этого на данный момент не происходит.



Арестованные люди в данном случае представляют самих себя и посольство США. За ними нет силовой поддержки в лице сотен боевиков, готовых взять штурмом Белый дом.