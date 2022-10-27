 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.10.2022
16:47  О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36  Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет
16:31  Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41  В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39  Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36  Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34  Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина

15:32  Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33  Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
14:32  Как американцы убивали за нефть и газ, - Вл.Малышев
14:30  Китай недостаточно силен для прямой конфронтации с США, - Владимир Скосырев
11:36  Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28  Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18  КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06  КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55  Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
10:51  Быть ненормальным стало модно.., - Марина Хакимова-Гатцемайер
10:49  Россия создает новый международный порядок, - Тимофей Бордачев
08:20  Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ
06:24  Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов
00:35  Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:15  В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая
00:14  Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК
00:01  СБУ поставила себе на службу проституток: 90% женской агентуры - шлюхи
00:00  Израиль и Ливан достигли "исторического соглашения" о разделе шельфа
Четверг, 27.10.2022
17:27  Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин
17:14  Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк
17:12  Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
16:07  Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года
15:22  Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия
14:50  Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
07:29  Придушили "комсомольцев". Подвижки в китайской элите, - К.Зайцев
07:25  Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:04  Судьба инноваций в Новом Казахстане, - Николай Кузьмин
07:00  Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
06:41  России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов
05:43  Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев
05:34  Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты
05:02  Зеленский стал взбесившейся марионеткой. Это очень опасно, - Каролин Галактерос
02:27  Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс
02:14  Между благоразумием и предательством: Туркестан ждет, кто победит в б. УССР, - Аждар Куртов
01:02  Туркестан, торгуясь с Россией, дергает тигра за усы, - Аслан Рубаев
00:54  Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
00:53  Евросоюз интересуют поставки энергоресурсов из Центральной Азии, - В.Панфилова
00:46  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты, - Данияр Ашимбаев
00:40  Европа в ожидании удара об энергопотолок
00:38  Строительные пузыри: особенности казахстанского рынка
00:28  Знает ли Путин, где найти замену офшорной элите? - Виталий Аверьянов
00:20  В украинской спецоперации ищут афганский след. Москву обвиняют в вербовке бывших спецназовцев
00:19  В Питере задержали жуликов (включая депутата), незаконно легализовавших 100 тыс. мигрантов
00:15  Аким района казахстанского Актюбинска Кобенов сел на 3 года за забывчивость
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   | 
В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:41 28.10.2022

Евгения Ким

Рост политической активности в Киргизии совпал с притоком средств из США и стран ЕС.

Официальный Бишкек дал сигнал Вашингтону, что недоволен его вмешательством во внутренние дела страны. Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз в подобных случаях, а могут пойти на обострение. Об этом ИА REGNUM сказал эксперт по безопасности из Киргизии на условиях анонимности.

ИА REGNUM: Является ли совпадением задержание некоторых активистов, среди которых есть представители НПО, финансируемые США, и приостановление работы "Азаттыка" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом))?

Эксперт: В Киргизии со второй половины года наблюдает рост активности ряда политических сил, которые можно отнести к группе оппозиционных. Период политического затишья, вызванный разгромом оппозиции в 2021 году, а также пандемией коронавируса, завершился.

На естественный рост активности удачно наложился приток средств из-за рубежа. На фоне конфликта между Россией и Западом США, Великобритания и ЕС резко увеличили финансовую поддержку ряда политиков, общественных деятелей и СМИ. В обмен на деньги спонсоры требовали немедленных действий.

Дополнительные средства стали допингом, политическая температура в стране начала расти.

Сейчас мы видим, как в ответ на рост активности части местных политиков, использовавших для раскачки негатива тему спорных территорий на границе с Узбекистаном и передачу рудника Жетим-Тоо Китаю, власти Киргизии начали закручивать гайки.

Ряд ключевых деятелей новой оппозиции арестованы по обвинению в организации массовых беспорядков.

Блокировка киргизского филиала американского СМИ "Радио "Азаттык" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)) - в первую очередь сигнал Бишкека Вашингтону. Действующие власти таким образом демонстрируют недовольство вмешательством США во внутреннюю политику и, в частности, финансирование ими ряда оппозиционных деятелей.

Теперь ход за США. Они могут прислать представителя на переговоры, как это уже бывало не раз подобных случаях, а могут пойти на обострение. При достижении компромисса "Азаттык" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)) разблокируют, в противном случае судьба этого СМИ может постичь ряд других киргизских СМИ, живущих на американские деньги.

ИА REGNUM: Как Вы оцениваете задержания более 22 человек в Киргизии? Что с ними может быть?

Эксперт: На рост активности оппозиции власть отвечает закручиванием гаек - это если кратко. Сама череда арестов - событие для Киргизии редкое, такое бывало, например, в апреле 2010 года за несколько дней до падения режима семьи Бакиевых (Курманбек Бакиев - второй президент Киргизии, бежал из страны после переворота в 2010 году, сейчас живет в Белоруссии - прим. ИА REGNUM). Сейчас подобный сценарий выглядит маловероятным.

Наиболее вероятным вариантом мне кажется сценарий, когда часть задержанных спустя некоторое время выпустят, нескольких - промаринуют полгода-год в ожидании суда. Но если руководство Киргизии решит действовать жестко, быстрый суд и длительный срок может стать реальностью для большей части задержанных.

Заметьте, я не говорю о наличии или отсутствии доказательств. Дело сугубо политическое. Но и люди, оказавшиеся сейчас за решеткой, прекрасно знали, в какие игры и за чей счет они решили сыграть с местной Системой.

Кстати, часть киргизских политиков, выступавших в качестве организаторов последних протестов, осталась на свободе и вообще не упоминается правоохранительными органами. Это интересный момент - возможно, эти люди сыграли в отношении единомышленников роль "козлов-провокаторов".

ИА REGNUM: В текущих событиях есть признаки вмешательства третьих сил?

Эксперт: Это внутренняя политическая борьба, подогретая иностранными деньгами. Противостояние РФ и КНР с Западом здесь является фоном. Киргизы борются за власть, крупные державы пытаются усилить влияние в регионе.

Для Запада президент Киргизии Садыр Жапаров - неудобный персонаж. Считается, что он, будучи прагматиком, склонен в первую очередь строить отношения с соседями - Китаем, Россией, Турцией, Узбекистаном и Казахстаном. Это не очень комфортная ситуация для взаимодействия по линии "борьбы за демократию".

Относительно вмешательства Москвы - сильно сомневаюсь, что президент России Владимир Путин или секретарь Совбеза Николай Патрушев звонили в Бишкек с просьбой провести аресты или закрыть "Азаттык" (филиал "Радио Свобода" (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом)).

ИА REGNUM: Сейчас СМИ, которые также получают гранты с Запада, намекают на возможность очередного переворота. Насколько положение президента устойчиво? Оценки СМИ соответствуют действительности?

Эксперт: Оценки СМИ предсказуемы. Политический заказ удачно сочетается с шаблонным мышлением, основанном на опыте предыдущих смен власти. Считаю, что на данный момент позиции Жапарова и главы спецслужб Камчибека Ташиева довольно прочны. Чтобы снести действующий режим, необходимо, чтобы против действующей команды выступили крупные киргизские кланы. Этого на данный момент не происходит.

Арестованные люди в данном случае представляют самих себя и посольство США. За ними нет силовой поддержки в лице сотен боевиков, готовых взять штурмом Белый дом.

Источник - REGNUM
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666960860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  