 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 28.10.2022
16:47  О чем договорились премьеры СНГ в Астане
16:36  Бывшего министра здравоохранения Казахстана Биртанова посадили на 5 лет
16:31  Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
15:41  В Киргизии закручивают гайки. Бишкек недоволен Вашингтоном
15:39  Китай ищет в России и Центральной Азии надежный тыл, - Иван Зуенко
15:36  Россия – это не государство-нация (etat-nation), а государство-империя, - В.Коровин
15:34  Фундамент Евросоюза затрещал по швам, - В.Вербинина

15:32  Почему Ху Цзиньтао - бывшего лидера Китая, благодетеля Си Цзиньпина, удалили из съезда КПК? - А.Маннапов
14:33  Единый энергетический рынок рухнул. Ч. 1, - В.Михеев
14:32  Как американцы убивали за нефть и газ, - Вл.Малышев
14:30  Китай недостаточно силен для прямой конфронтации с США, - Владимир Скосырев
11:36  Гастарбайтеры стали главным источником терроризма в России, - В.Мальцев
11:28  Репрессии против кыр-оппозиции продолжились... в Москве. Шаменова - упаковали по-тихому
11:18  КырБардак. Баткенцам не могут восстановить дома из-за посредников
11:06  КазИслам. Сохраняется угроза религиозного экстремизма, - А.Бектенова
10:55  Серая зона – поле битвы XXI века. Американская паутина опутывает весь мир, - Александр Бартош
10:51  Быть ненормальным стало модно.., - Марина Хакимова-Гатцемайер
10:49  Россия создает новый международный порядок, - Тимофей Бордачев
08:20  Беглецы от мобилизации ускорили рост ВВП в соседних странах, - НГ
06:24  Станет ли война безлюдной через 10 лет, - Вас.Иванов
00:35  Кыргызы приграничных с Таджикистаном территорий покидают родные места, - Виктория Панфилова
00:15  В тени ковида: почему затормозил экономический рост Китая
00:14  Беспорядки в Иране двинулись в опасном направлении. Уличные протесты сменились терактами, - МК
00:01  СБУ поставила себе на службу проституток: 90% женской агентуры - шлюхи
00:00  Израиль и Ливан достигли "исторического соглашения" о разделе шельфа
Четверг, 27.10.2022
17:27  Барабаны шотландской независимости стучат все громче, - Дм.Минин
17:14  Протесты вокруг Кемпир-Абада: политический кризис в Кыргызстане,- Е.Погребняк
17:12  Информационная война вокруг Тайваня, - Вл.Нежданов
16:07  Туркменистан опередил Россию по объему поставок газа в Китай с начала года
15:22  Покончил с собой депутат парламента Грузии от правящей партии Хахубия
14:50  Грязные игры: чем грозит применение Украиной радиоактивной бомбы
07:29  Придушили "комсомольцев". Подвижки в китайской элите, - К.Зайцев
07:25  Два шара в лузу. Что стоит за действиями мировой элиты в текущей ситуации, - Андрей Фурсов
07:04  Судьба инноваций в Новом Казахстане, - Николай Кузьмин
07:00  Страны СНГ договорились выдавать друг другу беглых коррупционеров
06:41  России нужна элита военного времени, способная возглавить страну и привести ее к Победе, - Александр Проханов
05:43  Трансатлантическая солидарность пошла трещинами, - В.Михеев
05:34  Из Кыргызстана запретят вывозить золотосодержащие руды и концентраты
05:02  Зеленский стал взбесившейся марионеткой. Это очень опасно, - Каролин Галактерос
02:27  Терпение Путина Вашингтон считает слабостью - и это может привести к мировой катастрофе, - Пол Робертс
02:14  Между благоразумием и предательством: Туркестан ждет, кто победит в б. УССР, - Аждар Куртов
01:02  Туркестан, торгуясь с Россией, дергает тигра за усы, - Аслан Рубаев
00:54  Казахстанского политолога Бабакумарова пристегивают к делу о хищении 367,5 миллиона тенге программы "Спорттык Алматы"
00:53  Евросоюз интересуют поставки энергоресурсов из Центральной Азии, - В.Панфилова
00:46  КазВласть. Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты, - Данияр Ашимбаев
00:40  Европа в ожидании удара об энергопотолок
00:38  Строительные пузыри: особенности казахстанского рынка
00:28  Знает ли Путин, где найти замену офшорной элите? - Виталий Аверьянов
00:20  В украинской спецоперации ищут афганский след. Москву обвиняют в вербовке бывших спецназовцев
00:19  В Питере задержали жуликов (включая депутата), незаконно легализовавших 100 тыс. мигрантов
00:15  Аким района казахстанского Актюбинска Кобенов сел на 3 года за забывчивость
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин
16:31 28.10.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 28.10.2022 |

Трамп уже подгонял свои авианосцы к берегам КНДР, но быстро ретировался

Вашингтон проявляет все большую активность в создании "единого фронта" борьбы с объявленными главными военными противниками Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. При разработке планов будущей совместной войны на Дальнем Востоке – Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея (Южной Кореи) объектом уничтожения названа также Корейская Народно-Демократическая Республика.

Токио и Сеул убедили себя в том, что угроза исходит в первую очередь и главным образом от КНДР с ее "непредсказуемым руководством", презирающим "марионеток американского империализма – японцев и южнокорейцев". Ибо для России и КНР "воевать с Японией и Южной Кореей" никакого резона нет. А вот Пхеньян на провокации ответить может и весьма больно. Известна восточная поговорка: "Загнанная в угол мышь бросается на кошку"

Говоря о северокорейской ракетно-ядерной угрозе, в Токио и Сеуле лукавят, ибо прекрасно понимают, что не столь богатая КНДР была вынуждена, напрягая все силы, обзавестись ядерным оружием и ракетной техникой не для "агрессии" в отношении соседних государств, а для защиты от них, для сохранения своей независимости. Ибо американские, японские и южнокорейские политики и стратеги не скрывают, что лучшим "решением вопроса" было бы физическое устранение руководства КНДР и ликвидация "государства-изгоя", поглощение его Южной Кореей.

Можно не сомневаться, что после распада одного из главных союзников – Советского Союза – КНДР могла прекратить свое существование и быть аннексированной, как ГДР.

Понятна злоба ненавидящих северокорейцев их непримиримых врагов – американцев, японцев и южнокорейцев, вынужденных пусть не де-юре, но де-факто признавать ракетно-ядерный статус Пхеньяна. Оттого и злобные угрозы "катастрофических последствий" отказа северокорейского руководства "денуклеаризировать" свою страну и продолжать совершенствовать оружие сдерживания.

Конечно, японцам не может понравиться то, что Пхеньян испытывает свои ракеты, направляя их по траектории, проложенной над территорией Японии. О недопустимости таких испытательных полетов шла речь на прошедшей на днях трехсторонней встрече представителей МИД Японии, Республики Корея и США. "Стороны едины во мнении о том, что чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", – говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.

Однако стороны говорили не о равноправных переговорах с КНДР о снижении военной напряженности в Северо-Восточной Азии, а о дальнейшем нагнетании ситуации. Первый заместитель главы МИД Японии Такэо Мори, замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон и заместитель госсекретаря США Уэнди Шенман обсуждали важность дополнительных усилий для расширения обороноспособности альянсов между Японией и США, а также между Южной Кореей и США. Вместо того чтобы изыскивать возможность на компромиссной основе ослаблять навязанные США несправедливые санкции ООН в отношении КНДР, речь идет об их неукоснительном выполнении, а по возможности и ужесточении.

Официальное провозглашение КНДР себя ядерным государством на законодательном уровне породило в США, Японии и Южной Корее подозрения по поводу того, что это событие может быть ознаменовано новым испытанием ядерного оружия.

В ходе пресс-конференции по итогам встречи Чо Хен Дон вновь подчеркнул, что Северная Корея "столкнется с беспрецедентным по силе ответом" в случае проведения седьмого ядерного испытания. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что "Северная Корея, по всей видимости, завершила приготовления к очередным ядерным испытаниям". Высказывались предположения, что КНДР может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце октября и промежуточными выборами в США 8 ноября. Какова связь момента выбора испытания с этими событиями в других странах, не разъяснялось.

О потенциальном "асимметричном" ответе на возможное проведение ядерного испытания КНДР заявили в ходе пресс-конференции также Такэо Мори и Уэнди Шерман. Однако в Вашингтоне, как в Токио и Сеуле, хорошо понимают, что северокорейцы не поддаются на угрозы и последовательно реализуют планы по совершенствованию своей обороноспособности как независимое государство.

Участники встречи не преминули также с порога отвергнуть обвинения Москвы о подготовке Украины к применению "грязной бомбы". Вместо серьезного изучения фактов и доводов российской стороны представители Вашингтона, Токио и Сеула, по сути, перевели стрелки на Россию, в очередной раз заявив о "недопустимости угроз применения ядерного оружия". Заметим, что в Москве отрицают существование каких бы то ни было планов применения оружия массового поражения в ходе СВО. Такие слухи можно рассматривать исключительно как провокационные.

На встрече вновь муссировался вопрос о нагнетании в КНР "ситуации вокруг Тайваня". Как известно, ответ на эти инсинуации дал на ХХ съезде КПК лидер Китая Си Цзиньпин. Было заявлено, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем: "Искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы". Честная и принципиальная позиция, свидетельствующая о том, что восстановление суверенитета КНР над китайским островом неизбежно.

Источник - фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1666963860


Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- В Сенате принят закон об амнистии участников январских событий
- Алихан Смаилов провел встречу с заместителями Премьер-Министра Узбекистана
- О социальных вопросах
- Предвыборный штаб Токаева: встречи в регионах начались с Абайской области
- Они окружают президентов. Часть 1. Экономисты (продолжение)
- Новые подходы по технологическому развитию рассмотрели в Правительстве
- Проведено заседание Государственной комиссии по подготовке и проведению 150-летнего юбилея Ахмета Байтурсынулы
- Сохраняется угроза религиозного экстремизма
- Интересы отечественного бизнеса обсудили заместители глав правительств Казахстана и Узбекистана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  