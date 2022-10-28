Можно ли запугать северокорейцев? - А.Кошкин

16:31 28.10.2022

АНАТОЛИЙ КОШКИН | 28.10.2022 |



Трамп уже подгонял свои авианосцы к берегам КНДР, но быстро ретировался



Вашингтон проявляет все большую активность в создании "единого фронта" борьбы с объявленными главными военными противниками Российской Федерацией и Китайской Народной Республикой. При разработке планов будущей совместной войны на Дальнем Востоке – Соединенных Штатов, Японии и Республики Корея (Южной Кореи) объектом уничтожения названа также Корейская Народно-Демократическая Республика.



Токио и Сеул убедили себя в том, что угроза исходит в первую очередь и главным образом от КНДР с ее "непредсказуемым руководством", презирающим "марионеток американского империализма – японцев и южнокорейцев". Ибо для России и КНР "воевать с Японией и Южной Кореей" никакого резона нет. А вот Пхеньян на провокации ответить может и весьма больно. Известна восточная поговорка: "Загнанная в угол мышь бросается на кошку"



Говоря о северокорейской ракетно-ядерной угрозе, в Токио и Сеуле лукавят, ибо прекрасно понимают, что не столь богатая КНДР была вынуждена, напрягая все силы, обзавестись ядерным оружием и ракетной техникой не для "агрессии" в отношении соседних государств, а для защиты от них, для сохранения своей независимости. Ибо американские, японские и южнокорейские политики и стратеги не скрывают, что лучшим "решением вопроса" было бы физическое устранение руководства КНДР и ликвидация "государства-изгоя", поглощение его Южной Кореей.



Можно не сомневаться, что после распада одного из главных союзников – Советского Союза – КНДР могла прекратить свое существование и быть аннексированной, как ГДР.



Понятна злоба ненавидящих северокорейцев их непримиримых врагов – американцев, японцев и южнокорейцев, вынужденных пусть не де-юре, но де-факто признавать ракетно-ядерный статус Пхеньяна. Оттого и злобные угрозы "катастрофических последствий" отказа северокорейского руководства "денуклеаризировать" свою страну и продолжать совершенствовать оружие сдерживания.



Конечно, японцам не может понравиться то, что Пхеньян испытывает свои ракеты, направляя их по траектории, проложенной над территорией Японии. О недопустимости таких испытательных полетов шла речь на прошедшей на днях трехсторонней встрече представителей МИД Японии, Республики Корея и США. "Стороны едины во мнении о том, что чрезвычайно высокая частота проведения Северной Кореей ракетных испытаний, включая пуск 4 октября, когда ракета пролетела над территорией Японии, являются серьезной и немедленной угрозой миру и стабильности в регионе, а также явным вызовом всему международному сообществу", – говорится в пресс-релизе японского МИД по итогам встречи.



Однако стороны говорили не о равноправных переговорах с КНДР о снижении военной напряженности в Северо-Восточной Азии, а о дальнейшем нагнетании ситуации. Первый заместитель главы МИД Японии Такэо Мори, замминистра иностранных дел Южной Кореи Чо Хен Дон и заместитель госсекретаря США Уэнди Шенман обсуждали важность дополнительных усилий для расширения обороноспособности альянсов между Японией и США, а также между Южной Кореей и США. Вместо того чтобы изыскивать возможность на компромиссной основе ослаблять навязанные США несправедливые санкции ООН в отношении КНДР, речь идет об их неукоснительном выполнении, а по возможности и ужесточении.



Официальное провозглашение КНДР себя ядерным государством на законодательном уровне породило в США, Японии и Южной Корее подозрения по поводу того, что это событие может быть ознаменовано новым испытанием ядерного оружия.



В ходе пресс-конференции по итогам встречи Чо Хен Дон вновь подчеркнул, что Северная Корея "столкнется с беспрецедентным по силе ответом" в случае проведения седьмого ядерного испытания. Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ель заявил, что "Северная Корея, по всей видимости, завершила приготовления к очередным ядерным испытаниям". Высказывались предположения, что КНДР может провести ядерное испытание в период между завершением съезда Коммунистической партии Китая в конце октября и промежуточными выборами в США 8 ноября. Какова связь момента выбора испытания с этими событиями в других странах, не разъяснялось.



О потенциальном "асимметричном" ответе на возможное проведение ядерного испытания КНДР заявили в ходе пресс-конференции также Такэо Мори и Уэнди Шерман. Однако в Вашингтоне, как в Токио и Сеуле, хорошо понимают, что северокорейцы не поддаются на угрозы и последовательно реализуют планы по совершенствованию своей обороноспособности как независимое государство.



Участники встречи не преминули также с порога отвергнуть обвинения Москвы о подготовке Украины к применению "грязной бомбы". Вместо серьезного изучения фактов и доводов российской стороны представители Вашингтона, Токио и Сеула, по сути, перевели стрелки на Россию, в очередной раз заявив о "недопустимости угроз применения ядерного оружия". Заметим, что в Москве отрицают существование каких бы то ни было планов применения оружия массового поражения в ходе СВО. Такие слухи можно рассматривать исключительно как провокационные.



На встрече вновь муссировался вопрос о нагнетании в КНР "ситуации вокруг Тайваня". Как известно, ответ на эти инсинуации дал на ХХ съезде КПК лидер Китая Си Цзиньпин. Было заявлено, что Китай будет стремиться к мирному воссоединению с Тайванем: "Искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы". Честная и принципиальная позиция, свидетельствующая о том, что восстановление суверенитета КНР над китайским островом неизбежно.